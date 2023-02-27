Китайцы учатся на уроках СВО, - Владимир Овчинский

00:15 01.03.2023 и сами готовятся к военным действиям

Владимир Овчинский



Пока американские и европейские "эксперты" поливают грязью действия российской армии на Украине, китайские военные стратеги внимательно изучают боевой опыт в ходе проведения СВО.



Об этом любопытный материал опубликовали американские исследователи Лайл Гольдштейн и Натан Вехтер в The Diplomat (24.02.2023) – о том, как Китай извлекает уроки из военного конфликта на Украине.



"Нет никаких сомнений в том, - пишут авторы, - что при формировании моделей будущих боевых действий военные всего мира будут стремиться усвоить ключевые уроки российско-украинской войны, начиная от использования танков и заканчивая использованием противокорабельных крылатых ракет и вездесущих беспилотников".



Для китайских военных эти уроки могут иметь даже большее значение, поскольку Народно-освободительной армии (НОАК) не хватает крупного недавнего боевого опыта. А также потому, что они ранее в значительной степени полагались на российское оружие и российские доктрины для своей быстрой модернизации за последние несколько десятилетий.



Китайские СМИ широко освещают войну на Украине. Тесный характер китайско-российского "союза" означает, что китайские военные аналитики не занимались безжалостной критикой российских военных действий, которая была обычным явлением на Западе. Тем не менее, китайские военные анализы глубоко извлекают уроки, чтобы понять форму современной войны. Они проявляют особый интерес к использованию США нового оружия и стратегий.



Чтобы полностью понять масштабы и глубину этих китайских анализов, важно получить оценки от всего спектра китайских военных СМИ, которые являются более обширными, чем это часто считается на Западе. Эти статьи, как правило, связаны с научно-исследовательскими институтами, которые имеют непосредственное отношение к военно-промышленному комплексу Китая.



Статья в The Diplomat представляет собой первую систематическую попытку западных аналитиков оценить эти китайские оценки войны в Украине по всему спектру боевых действий, включая наземные, морские, воздушные и космические, а также информационные области.



"Хотя Китай довольно критически относится к политике США и НАТО в войне на Украине, Пекин до сих пор не направил прямую помощь военным усилиям Кремля, но ситуация может измениться". Похоже, правительство США считает, что Китай пересматривает свою позицию. Независимо от того, выберет ли Пекин более непосредственную роль в поддержке России, ясно, что китайские стратеги работают сверхурочно, чтобы извлечь военные уроки из этого наиболее острого случая высокоинтенсивной межгосударственной войны со времен Второй мировой войны.



На протяжении всей войны в Украине НОАК в основном воздерживалась от открытой критики военных действий России. Тем не менее, статья в PLA Daily от 12 января 2023 года о предлагаемых Россией военных реформах раскрывает редкую степень критики действий российских военных в Украине. Эта газета является ведущим официальным военным периодическим изданием Китая.



Увидев просчеты российской армии за последний год, сухопутные силы НОАК настаивают на возобновлении инвестиций и увеличении численности войск. В 2019 году Деннис Дж. Бласко, ведущий американский эксперт по НОАК, оценил, что сухопутные силы Китая стали "самым большим проигравшим" от радикальной реформы вооруженных сил Си Цзиньпина как "сейчас, так и в далеком будущем". Бласко сообщил, что в период с 1997 по 2018 год сухопутные войска НОАК сократились на 55 процентов. В этот период соответственно больший упор был сделан на развитие китайских военно-морских, воздушных, космических и ядерных сил.



Сухопутные войска НОАК могут маневрировать, чтобы изменить эту тенденцию в свете анализа НОАК военного конфликта на Украине. "Исход сухопутного сражения по-прежнему является ключом к исходу войны", - провозглашается в статье.



НОАК не смотрит на СВО сквозь розовые очки. Китайцы признают, что гипотетическое вторжение на Тайвань будет далеко не простым делом. Это также может повлечь за собой высокие потери личного состава и техники, не говоря уже о риске для престижа, которым сейчас пользуются китайские вооруженные силы как дома, так и в некоторой степени за рубежом.



Восстановление армии



Оценка в статье действий российских вооруженных сил на Украине нехарактерно для Китая прямолинейна. В анализе делается вывод о том, что основные недостатки российской армии характеризуются отсутствием достаточного количества сил, особенно в живой силе, а также недостатками совместных боевых возможностей.



Согласно этой оценке китайских военных, наибольшая критика заключается в том, что боевые подразделения батальонной тактической группы не соответствовали поставленной задаче. В отчете отмечается: "Были выявлены недостатки российских тактических групп уровня батальона, такие как отсутствие у них способности к самообеспечению в бою и то, что они слишком слабы, чтобы быть эффективными".



Возможно, с прицелом на потенциальный конфликт из-за Тайваня в докладе бригада называется "неспособной эффективно бороться с затяжными и интенсивными конфликтами на истощение". Предлагаемая реформа заключается в "преобразовании бригады обратно в дивизионную систему".



В дополнение к возврату к системе дивизий в отчете подчеркивается, насколько значительно сократилась численность сухопутных войск России перед войной. В нем отмечается, что миллионная армия в настоящее время "едва способна выполнять задачи по мобильной обороне страны и гарнизонным операциям за границей".



Это снова может указывать на возможные опасения НОАК по поводу того, что сухопутные силы Китая также могут быть недоукомплектованы, если принять во внимание их собственные внутренние задачи по обеспечению безопасности, а также потенциальные непредвиденные обстоятельства на Тайване. В качестве шага, который может быть связан с учетом трудностей российской военной силы на Украине, Всекитайское собрание народных представителей недавно приняло новый Закон о резервистах.



В этом китайском военном анализе также отмечается, что Россия сократила свои воздушно-десантные войска и морскую пехоту. Для Китая оба этих типа специализированных сил будут ключевыми элементами тайваньского сценария. Они, вероятно, примут на себя основную тяжесть начальных боевых действий. Чтобы справиться с общей нехваткой военной силы, Россия принимает корректирующие меры, "улучшая систему призыва на военную службу" и "совершая системы материально-технического обеспечения".



Усиление важности совместных операций



В китайском анализе российские ВВС критикуются за то, что они "выполнили слишком мало боевых вылетов", и говорится, что "эффективность точечных ударов была недостаточной, а взаимодействие с армией было ограниченным". Предполагается, что предложенное Россией средство будет заключаться в придании каждой группе армий "смешанных авиадивизий и бригад армейской авиации" для улучшения "комплексных операций воздух-земля".



Китайские стратеги также проявляют большой интерес к концепции информатизации войны. В этом анализе НОАК также оценивается, что "информатизация боеспособности российской армии недостаточна".



На основе своих исследований американских войск, дислоцированных на Балканах и Ближнем Востоке в 1990-х и 2000-х годах, НОАК пришла к выводу, что будущие боевые действия будут основываться на информации, в значительной степени опираясь на "бесконтактную войну". На практике это означало применение дальних высокоточных ударов с периферии зон конфликта.



Согласно китайскому анализу, с учетом недостатков России в информатизации войны, в НОАК приоритет будет отдан трем областям:



- более широкому использованию автоматизированных систем управления с приоритетом оснащения боевых подразделений ниже уровня батальона терминалами системы автоматизации управления;



- более широкому внедрение беспилотных летательных аппаратов. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) будут использоваться на уровне отделения и взвода для улучшения ситуационной осведомленности на поле боя, передачи информации в режиме реального времени и улучшения "разведывательно-ударного цикла";



- оснащению низших уровней войск и командиров платформами разведки для ускорения обнаружения целей, разведки и атак.



Разыгрывание ядерной карты



Примечательно, что в статье также уделяется пристальное внимание неоднократным ядерным предупреждениям России. В анализе НОАК отмечается, что, хотя Россия отстает в силе обычных вооружений, она полагается на свои ядерные средства сдерживания, чтобы уравновесить США и НАТО. Утверждается, что Россия противостоит коллективному давлению Запада, "проводя ядерные учения, повышая уровень боевой готовности ядерных сил и предупреждая, что третья мировая война будет ядерной войной".



В статье также говорится, что использование Россией обычных гиперзвуковых ракет имеет сдерживающий эффект против НАТО, и говорится, что "гиперзвуковые ракеты "Кинжал" демонстрируют решимость и силу и удерживают НАТО от прямого военного вмешательства".



Этот вывод может отражать уверенность НОАК в потенциальной способности своих стратегических ракетных сил сдерживать вторжение США в Индо-Тихоокеанский регион. Как и у России, у Китая есть ракеты, которые можно использовать как для обычных, так и для ядерных ударов, и, таким образом, они по своей природе также имеют "двойное назначение".



"Китай иногда удивительно прозрачен", - пишут американские аналитики. В указанной статье PLA Daily, в основном воздерживающейся от критики военных действий России на Украине, содержится откровенная оценка российских военных просчетов.



Американские аналитики делают три вывода.



Во-первых, НОАК внимательно наблюдает за российскими военными уроками на Украине и учится на них.



Во-вторых, сухопутные силы НОАК могут использовать эти уроки, чтобы добиваться усиления роли в межведомственной борьбе Китая за ресурсы и влияние.



В–третьих, этот анализ показывает, что НОАК очень четко понимает, что война на Украине не была легкой прогулкой для России.



Главный урок Пекина вполне может заключаться в том, что "интенсивные войны, которые на бумаге выглядят благоприятными, могут легко увязнуть в затяжных изнурительных войнах на истощение, сопряженных с большими рисками эскалации".



"Ясно, что пекинские стратеги работают день и ночь, чтобы устранить пробелы, которые, по мнению НОАК, выявила война на Украине".



27 фев. 23 Источник - завтра

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1677618900





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Сенаторы утвердили повестку предстоящего заседания Палаты

- Программу повышения доходов населения расширят в Казахстане

- Вопросы запуска новых газоперерабатывающих заводов обсуждены в Правительстве

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 февраля 2023 года №159

- О прогнозе по выборам-2023

- Не подпускайте их к внешней политике

- О заседании Центризбиркома

- Партия "AMANAT" обеспечит обновление общественного транспорта

- Члены Республиканского штаба демпартии "Ак жол" во главе с Азатом Перуашевым встретились с трудовыми коллективами и жителями города Тараз

