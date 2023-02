Войны "открытого общества", или Последний завет Сороса, - Александр Дугин

00:17 01.03.2023 Последняя речь Джорджа Сороса

войны "открытого общества" и климат как участник конфликта

Александр Дугин

23.02.2023



Соросовский завет



16 февраля 2023 года Джордж Сорос, один из главных идеологов и практиков глобализма, однополярности и сохранения западной гегемонии любой ценой, выступил в Германии на Мюнхенской конференции по безопасности (Munich Security Conference) с речью, которую можно назвать эпохальной. 93-х летний Сорос суммирует ситуацию, в которой он оказался в конце своей жизни, целиком посвященной борьбе "открытого общества" против его врагов, "закрытых обществ", по заветам его учителя Карла Поппера. Если Ф. Хайек и К. Поппер – это Маркс и Энгельс либерального глобализма, то К. Поппер -- его В. Ленин. Сорос выглядит подчас экстравагантно, но в целом он открыто проговаривает то, что потом становится главными трендами мировой политики. Его мнение гораздо важнее, чем невнятное бурчание Байдена или демагогия Обамы. Все либералы и глобалисты в конце концов делают именно то, что говорит Сорос. Он и ЕС, и МИ-6, и ЦРУ, CFR, и Трехсторонняя комиссия, и Макрон, и Шольц, и Бербок, и Саакашавили, и Зеленский, и Санду, и Пашинян и вообще почти все, кто так или иначе стоит за Запад, либеральные ценности, Постмодерн и так называемый "прогресс". Сорос важен. А эта речь является его посланием "Федеральному Собранию" мира, то есть наказ всей бесконечной агентуре глобалистов – как спящих, так и пробудившихся.



Сорос начинает с того, что ситуация в мире сложилась критическая. В ней он сразу выделяет два главных фактора:



· столкновение двух типов правления ("открытое общество" против "закрытого общества") и



· изменение климата.



О климате мы поговорим позднее, темой климата он и заканчивает свою речь, а вот столкновение двух типов правления, по сути, двух "лагерей", сторонников однополярного мира (как сам Сорос, а также Шваб, Байден, евро-бюрократия и их региональные сателлиты, вроде террористического режима Зеленского) и сторонников многополярного мира, занимает основную часть его речи. Рассмотрим тезисы Сороса по порядку.



Открытое и закрытое: фундаментальные дефиниции



Сорос дает определения "открытому" и "закрытому" обществам. В первом Государство защищает свободу индивидуума. Во втором – индивидуум служит интересам Государства. Теоретически это соответствует оппозиции западной либеральной демократии и традиционного общества (каким бы оно ни было). Кроме того, в международных отношениях (МО) это точно соответствует полемике между либералами в МО и реалистами в МО. На уровне геополитики этому соответствует противостояние "цивилизации Моря" и "цивилизации Суши". Цивилизация Моря – это торговое общество, олигархия, капитализм, материализм, техническое развитие и идеал эгоистического плотского наслаждения. Это либеральная демократия, построение политики снизу, и разрушение всех традиционных ценностей – религиие6 государства, сословий, семьи, нравственности. Символом такой цивилизации является древний финикийский Карфаген – полюс огромной колониальной грабительской рабовладельческой империи, с поклонением Золотому тельцу, кровавыми культами Молоха, принесением в жертву младенцев. Карфаген – это и есть "открытое общество".



Ему противостоял Рим – цивилизация Суши, общество, основанное на чести, верности, сакральных традициях, героизме служения и иерархии, доблести и преемственности древним поколениям. Римлянине поклонялись светлым отеческим богам Неба и с брезгливостью отвергали кровавые хтонические культу морских пиратов и купцов. Можно считать это прообразом "закрытых обществ", верных корням и истокам.



Сорос – это (пока еще) живое воплощение либерализма, атлантизма, глобализма и талассократии ("власти посредством Моря"). Он однозначно за Карфаген против Рима. Его формула, симметричная поговорке римского сенатора Катона Старшего "Карфаген должен быть разрушен", звучит так: "Нет, это Рим должен быть разрушен". В наших исторических обстоятельствах речь идет о "Третьем Риме". То есть о Москве. Сказано -- сделано. И Сорос создает искусственную оппозицию в самой России, организует и поддерживает русофобские режимы, партии, движения, враждебные властям неправительственные организации во всех странах СНГ. "Рим должен быть разрушен". Ведь "Рим" -- это "закрытое общество", а "закрытое общество" -- враг "открытого общество". А врагов уничтожают. Иначе они уничтожат вас. Простая, но ясная логика, которой и руководствуются либеральные глобалистские элиты Запада и их "прокси"- филиалы во всем человечестве. А те на самом Западе, кто не согласен с Соросом, например, Дональд Трамп и его избиратели, немедленно объявляются "нацистами", дискриминируются, "отменяются" ("cancel"). Причем, "нацисты" в понимании Сороса -- это только те, кто против него. Если украинский террорист со свастикой и руками по локоть в крови выступает против Рима, он больше не "нацист", а просто: "они же дети". А кто за Рим – тот точно нацист. Что Трамп, что Путин, что Си Цзиньпин. Двойная манихейская логика, но именно ею руководствуются современные глобальные элиты.



Те, кто колеблется



Расчертив два лагеря, Сорос обращается к тем режимам, которые находятся посредине – между близким его сердцу Карфагеном (США и саталлиты) и ненавистным Римом ( Москвой и сателлитами). Таковы Индия Моди, с одной стороны, вступившая в атлантистский альянс QUAD (Карфаген), а с другой -- активно покупающая русскую нефть (сотрудничество с Римом).



Такова же Турция Эрдогана. Турция и член НАТО, и одновременно, жестко расправляется с курдскими террористами, которых Сорос активно поддерживает. Эрдоган должен был бы, по его представлениям, своими руками разрушать свое государство -- тогда бы он был полностью "хорошим парнем", то есть на стороне "открытого общества". А пока что он, что Моди - "нацисты наполовину". Ненавязчиво Сорос предлагает свергнуть Моди и Эрдогана и устроить в Индии и Турции кровавый хаос. Так "полузакрытые-полуоткрытые" общества станут полностью "открытыми". Не удивительно, почему Эрдоган не прислушивается к подобным советам, а если и слышит их, то поступает прямо наоборот. Начинает понимать это и Моди. Но не столь остро.



Такой же выбор между рабской покорностью глобальной либеральной олигархии, то есть "открытому обществу" и сохранением суверенитета и участием в многополярных блоках (таких, как БРИКС) под угрозой кровавого хаоса в случае неповиновения глобалистам, Сорос предлагает сделать недавно переизбранному левому президенту Бразилии Инасио Луле. Он проводит параллель между восстанием трампистов 6 января 2021 года в Вашингтоне и беспорядками сторонников Жаира Больсонару 8 января в Бразилии. Сорос предупреждает Лулу: "Поступай как Байден, и Карфаген тебя поддержит. Иначе…" Так как Сорос известен активной поддержкой "цветных революций" (в пользу "открытого общества") и прямой помощью террористам всех мастей, лишь бы они атаковали Рим, то есть " закрытые общества ", его угрозы не пустые слова. Он способен свергать правительства и президентов, обрушивать национальные валюты, развязывать войны и осуществлять государственные перевороты.



Украина: главный форпост либеральной гегемонии в борьбе с многополярностью



Далее Сорос переходит к войне на Украине. Здесь он утверждает, что Украина к осени 2022 года почти выиграла войну против России, которую, на первом этапе, видимо, глубоко законспирированные агенты Сороса в самой России сдерживали в отношении давно назревших решительных действий со стороны Кремля. Но после октября что-то пошло для Карфагена не так. Рим провел частичную мобилизацию, приступил к уничтожению промышленной и энергетической инфраструктуры Украины, то есть начал воевать по-настоящему.



Особенно Сорос останавливается на фигуре Евгения Пригожина и группе "Вагнер". Он-то и стал, по мнению Сороса, решающим фактором, переломившим ситуацию. Тут стоит задаться вопросом: если относительно небольшое ЧВК, взявшееся воевать "как следует", смогло изменить баланс в великой войне "закрытых обществ" "против открытых" ( а это предполагает мировой масштаб ведения боевых действий в дипломатии, политике, экономике и т.д.), то кто возглавляет собственно российскую армию как таковую? Хотелось бы верить, что Сорос в погоне за яркими символами не прав. Но, увы, он слишком часто прав. Более того, он знает, на что способна пусть небольшая, но сплоченная группа пассионариев. С опорой на такие группы Сорос не раз осуществлял перевороты, выигрывал воины и свергал неугодных политических лидеров. И когда такие пассионарии оказываются на стороне Рима, приходит время беспокоиться самому Карфагену.



Далее Сорос анализирует объем военной поддержки Киеву со стороны Запада и призывает увеличивать его настолько, насколько это потребуется для того, чтобы разгромить Россию окончательно. Это и была бы решающая победа "открытого общества" -- венец дела жизни Сороса и достижение главной цели глобалистов. Сорос прямо говорит: что цель войны на Украине – "уничтожение Русской Империи" (the dissolution of the Russian empire). Для этого надо собрать все силы и заставить все государства СНГ, прежде всего, прямо зависящую от Сороса Майу Санду, включиться в войну с Россией. Пригожина при этом надо устранить, а его противников – и внутренних, и внешних -- поддержать.



Китай и аэростат, который все испортил



Сорос переходит ко второму злейшему врагу – Китаю, еще одному "закрытому обществу". Сорос полагает, что Си Цзиньпин допустил стратегические ошибки в борьбе с ковидом (наверняка изготовленным и внедренным в человечество по прямому указанию самого же Сороса и его единомышленников из "открытого общества", чтобы сделать его еще более открытым для Big Pharma). Сорос оценивает позиции Си Цзиньпина как ослабевшие и считает, что, несмотря на некоторое улучшение отношений с Вашингтоном, история со сбитым китайским аэростатом приведет к новому охлаждению в отношениях. Тайваньский кризис заморожен, но не решен. Если же справиться с Россией, то и Китай перестанет быть непроходимым препятствием для "открытого общества". И там можно начать "цветные революции": этнические восстания, государственные перевороты и террористические акты – Сорос это умеет, и наверняка, научил тех, кто останется после того, как сам он уйдет.



Трамп как выразитель "закрытого общества"



В самих США Сорос обрушивается с проклятиями на Трампа, которого он считает представителем "закрытого общества", взявшим на вооружение ролевую модель Владимира Путина.



Сорос мечтает, что ни Трамп, ни Де Сантис не будут выдвинуты в президенты в 2024 году, но свои мечты он, как всегда, будет подкреплять действиями. Это очередная черная метка от Мирового Правительства, посланная Республиканцам.



Сорос как глобальный практик



Вот какова карта мира, согласно уходящему в мир иной Джорджу Соросу. Он почти за 100 лет своей жизни приложил немало усилий, чтобы сделать ее именно такой. Сыграл он свою роль в разрушении социалистического лагеря, в антисоветской революции 1991 года, в разрушении СССР и наводнению правительств новых постсоветских стран своими агентами. А в 1990-е годы он полностью контролировал российских реформаторов и правительство Ельцина, которые громогласно присягнули тогда "открытому обществу". Да, приход Путина вырвал у него окончательную победу. И когда это стало очевидно, Сорос содействовал превращению Украины в агрессивный русофобский нацистский зверинец. Немного расходится с либеральными догмами "открытого общества", но в борьбе со столь опасным "закрытым обществом" как Русская Империя, и это сгодится.



Все решается на Украине, считает Сорос. Если Россия выиграет, это отбросит "открытое общество" и глобальную либеральную гегемонию далеко назад. Если падет, то горе проигравшим. Дело Сороса тогда победит окончательно. Это геополитическое резюме.



Генерал "потепление"



Но в самом начале речи и в самом конце ее Сорос обращается к еще одному фактору, который представляет собой угрозу "открытому обществу". Это климатические изменения.



Каким образом они оказались поставленными на одну доску с большими геополитическими и цивилизационными трансформациями, конфликтами и столкновениями, остроумно объяснено в одном тг-канале – "Экспликация". Приведем оттуда это объяснение целиком.



"16 февраля 2023 года глобальный спекулянт, фанатичный последователь экстремистской идеологии "открытого общества" Джордж Сорос выступил в Германии на форуме, посвященном проблемам безопасности, с программной речью. Большая ее часть была посвящена вопросам геополитики и жесткого противостояния однополярного глобалистского либерального миропорядка с тем, что Сорос и мировые элиты называют "обществами закрытыми". […]



Меня заинтересовало, однако, как эти геополитические построения связаны по смыслу с проблемой глобального потепления, с которой Сорос начал и чем закончил свою речь. Соединив все воедино, я пришла к следующему заключению. Таяние льдов Антарктики и Арктики, наряду с Путиным, Си Цзиньпином, Эрдоганом и Моди, является реальной угрозой открытому обществу, а климатическая повестка дня интегрируется напрямую в геополитический дискурс и становится участником великого противостояния.



На первый взгляд – это какая-то несуразность. Как гипотетическое глобальное потепление (даже если признать его действительным) может быть причислено к врагам глобалистов, и даже получить статус "угрозы номер 1", поскольку первым по значимости Сорос объявляет таяние льдов и лишь вторым -- Путина в Кремле и российские войска на Украине.



Здесь речь может идти о следующем. Вспомним, что геополитика учит о противостоянии "цивилизаций моря" и "цивилизаций суши". Соответственно, все главные центры атлантизма находятся в портовых городах, на побережье. Так было с Карфагеном, Афинами, Венецией, Амстердамом, Лондоном, а сегодня с Нью-Йорком. Этот закон распространяется даже на электоральную геополитику США, где голубые штаты, традиционно поддерживающие демократов, включая ультралиберальный Нью-Йорк, расположены вдоль обоих побережий, а более традиционные красные республиканские штаты, чья поддержка и привела к власти Трампа, главного врага Джорджа Сороса, составляют американский Хартлэнд.



Приблизительно так же дело обстоит и на других континентах. Именно "цивилизация моря" построила то "открытое общество", которое истово защищает Джордж Сорос, а "закрытые общества", ему противостоящие – это цивилизации Суши, среди которых и русско- евразийская, и китайская, и индийская, и латино-американская, и даже североамериканская (красные штаты). Так вот, если льды тают, то уровень мирового океана стремительно повышается. А значит, первыми, кто будет затоплен, окажутся именно полюса мировой талассократии - зона Римлэнда, береговые пространства, которые являются оплотом глобальной либеральной олигархии. В таком случае открытое либеральное общество, называемое также "жидким обществом" (Зигмунд Бауман), будет просто смыто с лица земли: останутся лишь "закрытые общества", расположенные на Хинтерлэнде -- на внутренних территориях континентов.



Потепление на Земле сделает многие холодные области, особенно в северо-восточной Евразии, благодатными оазисами. В Америке же останутся одни только штаты, поддерживающие республиканцев. Демократы утонут. И пока это не наступило, умирающий Сорос оглашает свой завет глобалистам: "сейчас или никогда: либо "открытое общество" побеждает сегодня в России, Китае, Индии, Турции и т.д., что позволит глобалистской элите спастись на континентах, переместившись во внутренние регионы, либо насиженным местам "открытого общества" придет конец".



Только так можно объяснить одержимость изменениями климата в сознании глобалистов. Нет, они не сошли с ума! Ни Сорос, ни Шваб, ни Байден! Глобальное потепление, как когда-то "генерал Зима", становится действующим фактором мировой политики, и сейчас оно - на стороне многополярного мира".



Очень интересное объяснение. Мне самому оно в голову как-то не пришло.



Сорос как нейросеть и операционная система Рима



В заключении следует обратить внимание вот на что. К словам Джорджа Сороса, с учетом того, кто он, на что он способен и что он уже сделал, не следует относиться легкомысленно. Мол "старый финансовый спекулянт выжил из ума". Сорос не просто индивидуум, это - своего рода "Искусственный Интеллект" западной либеральной цивилизации. Именно на этом коде, алгоритме, и построена вся структуру глобальной западной доминации в XXI веке. Здесь идеология переплетена с экономикой, геополитика с образованием, дипломатия с культурой, спецслужбы с журналистикой, медицина с терроризмом, биологическое оружие с экологической повесткой, гендерные установки с тяжелой промышленностью и мировой торговлей. В лице Сороса мы имеем дело с операционной системой "открытого общества", где все ответы, ходы, шаги и стратегии заведомо запланированы. Новые вводные попадают в отлаженную систему, которая работает четко, как часы, а точнее, как суперкомпьютер, глобалистская нейросеть.



"Закрытое общество", то есть "мы", должно построить свою операционную систему, создать свои коды и алгоритмы. Не достаточно сказать Соросу и глобалистам "нет". Надо что-то провозгласить взамен. И столь же связное, системное, обоснованное, опирающееся на ресурсы и возможности. По сути, таким Анти-Соросом и является евразийство и Четвертая Политическая Теория, философия многополярного мира и полноценная защита сакральной традиции, традиционных ценностей. Перед лицом Сороса надо не оправдываться, а нападать. Причем на всех уровнях и во всех сферах. Вплоть до экологии. Если Сорос считает, что глобальное потепление - это угроза, значит это глобальное потепление -- наш союзник, как когда-то им был "генерал Зима". Надо зачислить глобальное потепление – этот неопознанный гиперобъект – в ЧВК "Вагнер", и представить к награде.



Сорос, дайте денег! Позор российского либерализма



Приведу пример из моей единственной встречи с Соросом. В самом начале 1990-х годов меня пригласили на встречу с Соросом в один московский ДК. Сороса представлял либерал из газеты "Коммерсант" Максим Соколов и еще какие-то невзрачные российские функционеры "Фонда Сороса". Встреча была посвящена презентации книги "Открытое общество и его враги" Карла Поппера, своего рода, "священного писания" Сороса, Байдена и всех современных либералов. Вначале в основном выступали сторонники Поппера. Но практически все говорили одно и то тоже, вообще никакого отношения к Попперу не имевшее, вроде: "Дорогой Джордж Сорос, дайте денег и как можно больше!" Вариацией было лишь: "Этому/этой не давайте, он/она-никто, лучше дайте мне!" Сорос почти заснул.



В самом конце дали микрофон и мне. Оказалось, что обсуждаемую книгу Поппера в зале прочел, наверное, только я. Не исключаю, что Максим Соколов тоже. Остальные только повторяли как заведенные: "Дайте денег, дайте денег". Таковы наши либералы. Не удивительно, что за это время они успели столько раз поменять свои идеологические позиции, что может закружиться голова. Где они сегодня в условиях СВО? Повсюду. И с той стороны, и с нашей. "Сорос, дайте денег!" легко сменилось на "Путин, дайте денег!". Но это не так важно.



Когда я высказал все, что я думаю о несовместимости русских традиционных ценностей с индивидуализмом "открытого общества", Сорос проснулся и оживился. К его морщинистым щекам – уже тогда он был немолод – прилил румянец. Выслушав мою мини-лекцию, о том, что никогда в России либерализм не победит, что он будет отторгнут и растоптан, и мы вернемся на своей исконный русский путь и будем противостоять глобализму и западной гегемонии снова со всей отчаянной русской силой ( а закончил я патетически: "So go home, Mr. Soros! The earlier the better!"), Сорос взял заключительное слово. Он обратился к залу: "Насколько я знаю вашу русскую историю, - начал он, - революции начинают такие, как вы (он указал на большинство сидящих в зале), а заканчивают такие, как он (он указал на меня). Вы ни слова не сказали о Поппере, и кажется, единственный, кто прочитал "Открытое общество и его враги", оказался "врагом открытого общества" и просто меня послал куда подальше. В этом трагедия либерализма в России. Вы - про деньги, а он - про идеи. Но, надеюсь, что я ошибаюсь. и у вас что-то получится". Так или приблизительно так он закончил, и уехал в Венгрию.



Теперь его нет и не может быть не только в России, но и в Венгрии, а фонд "Открытое общество" признан "террористической организацией". Но ведь Сорос в целом все правильно проанализировал. Власть была в руках либералов в 1990-е, и постепенно – почти незаметно - они ее потеряли. А сегодня мы очевидно встаем на русский путь и воюем за многополярный мирпротив глобальной гегемонии "открытого общества". Ведь мы – Рим, а они – Карфаген. Источник - katehon.com

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1677619020





