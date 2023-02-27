Впереди "тотальная война"? - Вл.Малышев

00:19 01.03.2023 Нам грозят тотальной войной

За ширмой "миролюбивых" заявлений Вашингтона НАТО готовится к "радикальным переменам"

Владимир Малышев

27.02.2023

Нам грозят тотальной войной

Во время состоявшегося недавно визита в Польшу президент США Джо Байден пытался изобразить из себя "миротворца". В своем выступлении в Варшаве он вдруг обратился "к российскому народу" с заявлением о том, будто ни США, ни НАТО не стремятся установить контроль над Россией, а тем более, уничтожить ее. По его словам, все это домыслы российского руководства.



"Я еще раз обращаюсь к российскому народу. США и страны Европы не стремятся установить контроль над Россией или уничтожить ее. Запад не планировал нападать на Россию", - провозгласил с трибуны Байден. Однако тут же добавил, что Запад продолжит поддерживать киевский режим до "полной победы" и пообещал Путину "поражение", потому что США, Европа и НАТО "объединились" для противостояния "агрессии России".



Понятно, что такие будто бы "миролюбивые" заявления президент США делает на потребу американской публике и своим западным союзникам, а на самом деле от своих агрессивных замыслов в отношении нашей страны в Вашингтоне отказываться вовсе не собираются. Об этом свидетельствует, в частности, опубликованная в субботу статья во влиятельной американской газете Politico, которая поясняет, что Североатлантический альянс во главе с США находится на пороге "самых радикальных перемен в своей истории".



Анализируя итоги недавней Мюнхенской конференции по безопасности, ход войны на Украине, газета указывает, что эти "сейсмические" решения, как она считает, будут утверждены на саммите альянса, который состоится летом этого года в Литве. На нем собираются "пересмотреть все: от годовых бюджетов союзников до развертывания новых войск и интеграции оборонной промышленности по всей Европе".



Что же конкретно собираются сделать? Речь идет, прежде всего, о том, чтобы "укрепить оборону альянса на Востоке и подготовить 300 000 военнослужащих, готовых в короткие сроки броситься на помощь союзникам, если возникнет такая необходимость. В рамках нынешних сил реагирования НАТО альянс может предоставить 40 000 военнослужащих менее чем за 15 дней. В соответствии с новой моделью сил 100 000 военнослужащих могут быть задействованы в течение 10 дней, а еще 200 000 человек будут готовы к отправке в течение 30 дней". Цель готовящихся перемен: "создать альянс, которому Путин не посмеет напрямую бросить вызов", - объясняет Politico.



Подготовка к агрессивным действиям против России началась давно, еще задолго до начала СВО на Украине. Согласно официальным данным Минобороны России, только в период 2014–2017 гг. контингент НАТО в странах Балтии, Болгарии, Польше и Румынии увеличился в три раза, а интенсивность учений - вдвое (с 282 до 548).



Каждый год разведывательная активность НАТО у русских границ увеличивалась почти в 1,5 раза. Тщательно изучался будущий театр боевых действий, развертывались и продолжают развертываться стратегические склады с техникой и вооружением. К ним остается перебросить только личный состав, и огромная натовская армия в кратчайшие сроки может оказаться у русских границ.



Также задолго до начала СВО США и другие страны НАТО стали накачивать оружием Украину. Однако после того, как санкции против России провалились и экономика нашей страны не рухнула, а на Украине киевский режим терпит поражение, на Западе решили, что пора делать ставку на тотальную войну.



А особенно громко призывы к реанимации НАТО зазвучали после того, как на Западе осознали, что в настоящее время арсеналы альянса опустели, и он, несмотря на щедрые обещания, уже не в состоянии обеспечить достаточным количеством оружия даже одну только Украину.



Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что "в настоящее время темпы потребления боеприпасов на Украине во много раз превышают наши темпы производства. Западная военная промышленность испытывает значительные трудности. Например, время ожидания поставки крупнокалиберных боеприпасов увеличилось с 12 до 28 месяцев. То есть, если вы закажете их сегодня, то получите только через два с половиной года".



Эту проблему признал даже сам госсекретарь США Энтони Блинкен, который сказал, что "перезапустить производственную линию по производству боеприпасов – это далеко не так просто, как включить свет. Это требует серьезных усилий и значительного времени. По правде говоря, перезапуск имеющихся или ввод новых линий по производству боеприпасов - это процесс, который длится более полугода". А поставлять Украине танки США смогут только в будущем году.



Вашингтон уже заставляет союзников по НАТО резко увеличить расходы на военные нужды и производство оружия и боеприпасов, но сделать это будет совсем непросто.



Джек Уотлинг, старший научный сотрудник крупного аналитического центра "Королевский институт исследований в области обороны и безопасности" (RUSI), написал в статье для английской газеты Telegraph: "Украинский конфликт… приводит к опустошению арсеналов НАТО, которые после окончания холодной войны долгое время нормально не пополнялись. А ведь военное производство, особенно производство боеприпасов, - это не тот процесс, который можно легко включить-выключить одним щелчком выключателя".



Дара Массикотт, старший научный сотрудник американского аналитического центра RAND Corporation, специализирующаяся на проблемах российской армии, отметила в статье для американского журнала Foreign Affairs: "Так же, как ранее США и Запад переоценивали Россию, теперь они могут ее недооценить". "Российские военные устранили ключевые проблемы, сковывавшие армию, модифицировали систему управления и изменили многие тактики, чтобы преодолеть плохое планирование", - утверждает она.



Но проблема не только в технических проблемах, связанных с производством достаточного количества вооружений. Заводы можно перезапустить, а производство снарядов и другого оружия увеличить, что на Западе уже и делают. Дело в том, что сам альянс уже начинает трещать по швам.



"Cамым большим препятствием, - указывает Politico. - может быть сам альянс, неуклюжее сборище ссорящихся наций с ограниченными интересами и бюрократия, которая часто обещает гораздо больше, чем делает". Другими словами, за исключением русофобской Польши и стран Прибалтики Европа явно не проявляет желания воевать с Россией. В Берлине, к слову, в минувшую субботу состоялась массовая демонстрация против войны и накачивания Украины оружием.



Кое-кто даже в США начал осознавать, что воинственный азарт киевской хунты, которую они натравили на Россию, надо бы уже и обуздать. "В конце концов, война - это смерть в грязном окопе", - пишет Николь Танг в New York Times в статье, посвященной годовщине конфликта на Украине.



"Как печально, - замечает она, - что люди пережили смертоносные волны Ковида только для того, чтобы вернуться к обычному делу убийства друг друга. Бессмысленно тратить десятки миллиардов долларов на ракеты, танки и другую помощь, когда нужно сделать больше, чтобы помочь сообществам адаптироваться к поднимающимся уровням океана и высыхающим рекам", - отмечает автор статьи, привычно обвиняя Россию, но игнорируя при этом тот факт, что именно США эту войну и спровоцировали.



К тому же многие считают, что амбициозным планам "радикального" изменения НАТО не суждено осуществиться в связи с ослаблением США и падением авторитета Вашингтона на мировой арене в результате его непредсказуемой политики.



"У некоторых европейских государств, особенно у крупных и сильных, например, Германии и Франции, отсутствует полное доверие к США, особенно после подрыва трубопроводов "Северный поток", который усилил их настороженность, - пишет китайская Global Times. - А судя по тому, как развивается вооруженный конфликт между Россией и Украиной, возможности НАТО не совпадают с его желаниями, и эта организация зайдет в тупик".



Однако, несмотря на растущие разногласия в альянсе и растущую на Западе "усталость от Украины", в Вашингтоне закусили удила и отступать в противостоянии с Россией не собираются. Как известно, недавно принятый оборонный бюджет США составляет почти 860 миллиардов долларов, и большая часть посвящена как раз "сдерживанию России".



Под эти цели запускаются новые производства в ВПК. Минобороны США наращивает производство артиллерийских боеприпасов 155-миллиметрового калибра. К весне вместо текущих 14 000 снарядов в месяц должны изготавливать 20 000, а к 2025 году - уже 40 000 штук. Недавно с помпой презентовали новейший стратегический бомбардировщик B-21 Raider. К 2027 году таких машин, способных доставлять ядерные бомбы на другой конец планеты, должно быть построено не меньше 149. Но этого, как видно, мало, потому и решено заставить и своих партнеров по НАТО на предстоящем саммите в Вильнюсе более активно подключиться к этой гонке вооружений.



"Люди должны знать, что это долгая борьба. Они также должны четко осознавать, что это война", - сказал Politico представитель НАТО. "Это не кризис. Это не какое-то маленькое происшествие где-то, которым можно управлять. Это - тотальная война", - указывает издание. Источник - Столетие

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