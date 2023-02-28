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Кадровые перестановки в Таджикистане: февральские чистки силовиков и клановый дисбаланс, - И.Арбышев
00:49 01.03.2023

АДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ В ТАДЖИКИСТАНЕ: ФЕВРАЛЬСКИЕ ЧИСТКИ СИЛОВИКОВ И КЛАНОВЫЙ ДИСБАЛАНС
Кадровые перестановки в феврале 2023 года запомнились новым форматом увольнений – теперь они проходят с минимальной оглаской. Пресс-служба президента ни разу не сообщила о ротациях за месяц, в правительстве все реже сообщают имена и причины увольнений. Главным обоснованием ротаций февраля названа коррупция – однако истинные причины, возможно, кроются совсем в другом.

Борьба с коррупцией - "до победного"?
За 2022 год Счетная палата Таджикистана выявила недостачи в бюджетных учреждениях разного уровня на общую сумму 376,9 млн сомони - значительная их часть была связана с коррупционными нарушениями. Государственные учреждения разного уровня не досчитались 107,5 млн сомони.

По словам директора Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Сулаймона Султонзоды, самыми коррумпированными ведомствами Таджикистана остаются Минобрнауки (ущерб больше 30 млн сомони) и Агентство по государственным материальным резервам (больше 15 млн сомони).
В результате проверок всего 19 сотрудников госучреждений были уволены, еще 323 получили "дисциплинарные и моральные взыскания". Известно, что высокопоставленные чиновники в Таджикистане зачастую избегают серьезного наказания, отделываясь штрафами. Например, против экс-директора Агентства по надзору в сфере образования и науки Шохина Саидзоды не заведено уголовное дело, несмотря на то, что, по словам главы Антикора, сфера образования остается одной из самых коррумпированных в стране.

Характерно, что большинство увольнений февраля остались анонимными: ни одного из имен 19 уволенных сотрудников названо не было.

Увольнения силовиков остаются без объяснения
10 февраля ГКНБ Таджикистана сообщил об аресте Нодира Муродзоды - руководителя регионального отделения Агентства по борьбе с незаконным оборотом наркотиков по Хатлонской области. Ему и нескольким его подчиненным предъявили обвинение в попытке получения взятки в размере 150 тысяч сомони. Правоохранительные органы Таджикистана не выступали с официальным заявлением по этому делу.

17 февраля генеральный прокурор Таджикистана Юсуф Рахмон подтвердил информацию об увольнении прокурора ГБАО Парвиза Орифзоды. Ранее сообщалось, что Орифзода был уволен в начале февраля. По некоторой информации, на его место назначен Авазджон Назарзода, до этого возглавлявший прокуратуру Худжанда. Генеральный прокурор отказался называть конкретную причину увольнения Орифзоды. СМИ предположили, что экс-главу прокуратуры Горного Бадахшана могут подозревать в хищениях.

Орифзода был назначен прокурором Горного Бадахшана в 2018 году. Впервые его имя появилось в СМИ в связи с волнениями в Хороге 2021 года. Орифзода также стал одним из силовиков, награжденных президентом Эмомали Рахмоном после антитеррористической операции 2022 года в ГБАО: 30 августа он получил звание государственного советника юстиции 3-го класса, соответствующее рангу генерал-майора.

Незаконная раздача земли и уголовные дела
22 февраля СМИ сообщили о задержании Алихона Худоерзоды - зампредседателя Восейского района по вопросам строительства, известного также работой в комиссии по распределению земельных участков. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (ст. 316 УК). Власти его арест не комментируют.

В конце января сообщалось об аресте председателя Раштского района Рахимжона Набизоды (Мукими) и главы его исполнительного аппарата Холмахмада Ортикова по подозрению в коррупции и незаконной раздаче земли. 17 февраля глава Антикора подтвердил, что против Ортикова возбуждено уголовное дело о мошенничестве, но опроверг такую информацию в отношении Рахимджона Мукими.

Мукими возглавляет район с 2019 года, тогда он сменил на посту Каноатшо Лоикзоду. После этого назначения клан Лоикзоды лишился сотен гектаров приватизированных пастбищ - можно предположить, что за уголовным делом стоит попытка надавить на нынешнего руководителя Рашта и сместить его с должности.

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Душанбе наблюдает за борьбой кланов в регионе, усиливая позиции приближенных Рустама Эмомали
Пресс-служба президента и правоохранительные органы либо не комментируют новые уголовные дела и задержания, либо раскрывают информацию с большим запозданием.

Происходящее наводит на мысль, что таджикистанские кланы "тестируют" границы своего влияния. Тогда стратегия молчания правоохранителей и властей - необходимая часть политической игры. Отсутствие прямой реакции Дворца Нации, вероятно, продиктовано стратегией наблюдения за поведением лидеров влиятельных кланов в регионах.
Наиболее стабильным остается положение клана Саидзоды. По сообщениям таджикистанских журналистов, 21 февраля 36-летний начальник управления уголовного розыска МВД Шохрух Саидзода на праздновании 30-летия Вооруженных сил Таджикистана был удостоен звания генерала. Известно, что Шохрух близок к семье президента - он является близким другом мэра Душанбе и сына действующего президента Рустама Эмомали и считается одним из его вероятных сподвижников после осуществления транзита.

Иван Арбышев
28.02.23

Источник - ИАЦ МГУ
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