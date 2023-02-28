В крахе экономики Ливана обвиняют банки, - Равиль Мустафин

08:31 01.03.2023

28.02.2023



Политики используют судей как инструмент в борьбе за власть

Равиль Мустафин



Банк Ливана прекратил работу на неопределенный срок.

По требованию и.о. премьер-министра Наджиба Микати ливанские банки приостановили забастовку. Решение было принято в связи с тем, что в конце февраля подошло время выплаты зарплат многим ливанцам, включая государственных служащих. Банки начали бессрочную забастовку еще 7 февраля в знак протеста против судебного преследования целого ряда банкиров по обвинению в отмывании денег.

Решение о выходе из забастовки прозвучало в тот момент, когда ливанский фунт слегка восстановил свою стоимость на черном рынке, торгуясь на уровне 79 тыс. за 1 долл. На прошлой неделе за него давали около 81 тыс. ливанских фунтов. Ассоциация ливанских банков (АЛБ) заявила о том, что осознает всю серьезность экономического кризиса и необходимость обеспечения банковских услуг в конце месяца и потребовала прекращения судебного расследования и принятия закона о контроле над капиталом в качестве условий для возобновления работы кредитно-финансовых организаций. Кроме того, банкиры остались недовольны требованием государственного прокурора Горного Ливана судьи Гади Аун поднять завесу секретности, окружающую некоторые счета в банках. По их мнению, действия судей наносят ущерб репутации ливанских банков за рубежом.



В настоящее время прокуратура Кассационного суда готовит судебный циркуляр для определения конкретного механизма преследования банков. Этот документ должен будет положить конец спорам между правоохранителями и банкирами. Между тем связанные с банковским бизнесом политики утверждают, что одна из основных инициаторов кампании по борьбе с банковскими хищениями, отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов судья Аун выдвинула против некоторых банков "случайные обвинения, основанные на политических мотивах, которые могут привести к разрушению банковского сектора страны".



В рамках этой кампании возобновлено судебное преследование управляющего Банком Ливана (БЛ) Риада Саламе, его брата Раджи и Марианны Хоайек, занимавшей должность советника. Судья Раджа Хамуш предъявил всем им обвинение в присвоении более 300 млн долл. из БЛ в период с 2002 по 2015 год. Судебные органы как минимум пяти европейских стран расследуют аналогичные обвинения.



Риад Саламе категорически опровергает обвинения, заявляя, что они представляют собой попытки политиков сделать его козлом отпущения за финансовый крах Ливана. Возглавляя БЛ с 1993 года, Саламе до сих пор пользуется поддержкой влиятельных ливанских политических лидеров. Он не считает себя виновным до тех пор, пока его вина не будет доказана судом. При этом он обещает соблюдать судебные процедуры и не препятствовать судьям.



Расследование дела братьев Саламе было возобновлено в январе 2022 года, когда Риада трижды вызывали на допрос во Дворец правосудия в Бейруте. Наблюдатели уверены, что скоро судья Хамуш снова вызовет управляющего ЦБ для того, чтобы объявить о решении его задержать или оставить на свободе под залог.



Многие судьи в Ливане обязаны своим назначением политикам. Неудивительно, что их решения часто носят откровенно политизированный характер и используются в качестве инструмента в политической борьбе. Часть политологов полагают, что обвинения против Риада Саламе и его брата Раджи отчасти стали политическим возмездием за указание со стороны и.о. главы правительства Наджиба Микати полиции и силам безопасности игнорировать инструкции судьи Аун, которая расследует преступления в банковской сфере.



Микати, в частности, направил письмо министру внутренних дел Бассаму Мавлави, в котором указал, что судья Аун "превысила свои полномочия и совершила нарушения в судебных процессах, ранее отказавшись от выданных против нее замечаний". В свою очередь, Аун назвала действия Микати "беспрецедентным вмешательством в работу судебной системы". По ее словам, Аун ведет несколько дел по обвинению ряда ливанских банков в отмывании денег на основании исков, поданных активистами организации "Пионеры справедливости".



Ходят слухи, что Аун связана со Свободным патриотическим движением (СПД) Джебрана Басыля, зятя экс-президента страны Мишеля Ауна. СПД резко отреагировало на письмо Микати и в ответ потребовало активизировать расследование дел, которые ведет судья Хамуш, в том числе о злоупотреблениях руководства БЛ. Советник премьера Николас Нахас говорит о том, что Микати и Мавлави принимали решение, будучи уверены, что в действиях Аун есть серьезные ошибки. "Прокурор ранее вынес ей решение, – пояснил Нахас, – запрещающее вмешиваться в дела, которые она расследует, но она его не выполнила".



Между тем ассоциация Amwalouna Lana провела акцию протеста возле Дворца правосудия в Баабде в поддержку судьи Аун. Активисты держали плакаты со словами "Нет политическому вмешательству в судебную систему" и "Нет наказанию тех, кто имеет смелость противостоять коррупции". Представляющий интересы судьи адвокат Паскаль Фахд сообщил, что Аун продолжит работу и выполнит обязанности по борьбе с отмыванием денег и защите вкладчиков банков. Что касается принятого в отношении нее решения, то оно незаконно и не остановит ее работу. "Она не будет смотреть, как обворовывают ливанский народ, и не будет стоять в стороне, пока премьер Микати защищает тех, кто грабит нас", – сказал адвокат.



С резкой критикой "вопиющего вмешательства в судебную систему Ливана" выступил и Клуб ливанских судей, возникший во время нынешнего политического кризиса.