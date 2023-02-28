Лукашенко ищет в Китае независимость, - Дмитрий Тараторин

08:40 01.03.2023

28.02.2023



Белорусский президент ведет переговоры в Пекине на фоне роста внешних и внутренних угроз

Дмитрий Тараторин



Александр Лукашенко начал визит в Китай.

Александр Лукашенко с 28 февраля по 2 марта будет находиться с государственным визитом в Китае. Накануне поездки президент провел совещание с силовиками, на котором говорил о росте угроз – от санкций до диверсий. Евросоюз в понедельник продлил санкции против Белоруссии. Вопреки предсказаниям некоторых наблюдателей, они не были ослаблены. А представители оппозиции заявили о том, что организовали удар дронов по военному аэродрому в Мачулищах. Эксперты отмечают, что на этом фоне визит в Китай может позволить Лукашенко почувствовать себя уверенней и обрести большую независимость от Москвы.



Александр Лукашенко с 28 февраля по 2 марта находится в Китае с государственным визитом. В программе переговоры с председателя КНР Си Цзиньпина в узком и расширенном составах.



Ожидается подписание большого пакета документов, затрагивающих широкий спектр вопросов взаимодействия двух стран. Планируется также, что в Пекине Лукашенко проведет ряд встреч с высшими должностными лицами КНР и руководством ведущих китайских корпораций.



Накануне визита президент провел совещание, посвященное вопросам финансирования закупок продукции военного назначения для нужд силовых ведомств. Президент подчеркнул: "Динамика уровня угроз Беларуси заставляет нас держать руку на пульсе отечественного военно-промышленного производства. Хочу отметить, что, несмотря на беспрецедентное санкционное давление, мы производим достаточно вооружения и военной техники для нужд белорусской армии. Это связано с тем, что все, что нам надо (я имею в виду оружие, "железо"), мы запросто получаем из России. А то, что касается микроэлектроники, оптики и прочего, хвала тем, кто сохранил производство, доставшееся нам от Советского Союза, и таким образом вместе с Россией мы можем производить любые типы вооружения".



Упомянутое президентом санкционное давление, несмотря на то что эксперты высказывали предположение о его возможном смягчении, сохранится. Европейский союз продлил еще на год, до 28 февраля 2024 года, санкции против Александра Лукашенко, его окружения и некоторых белорусских организаций. Соответствующее решение Евросовета 27 февраля опубликовано в Официальном журнале ЕС. В санкционном списке остался и гендиректор "Беларуськалия" Иван Головатый. Ранее предполагалось, что смягчение может начаться именно с калийной отрасли под предлогом ее международной значимости, в контексте производства сельхозудобрений.



Но не только санкции волновали Лукашенко накануне вылета в Китай. На встрече с руководством силового блока он подчеркнул: "Мы все должны видеть на рубежах нашей страны любую мельчайшую агрессивность в отношении нашего государства, чтобы принять соответствующие меры реагирования. Они используют любые случаи для того, чтобы всколыхнуть ситуацию в Беларуси. И они будут это делать. Я прошу вас и требую от вас выполнить эти установки".



Между тем на границе действительно неспокойно. Госпогранкомитет Белоруссии сделал в понедельник специальное заявление, опровергающее информацию ряда украинских интернет-ресурсов о том, что 25 февраля на границе произошла перестрелка. "Никаких инцидентов с применением оружия не было, пограничные наряды огонь не открывали", – отметили в Госпогранкомитете.



Но и в самой Белоруссии, как утверждает оппозиция, происходят тревожные события. Руководитель объединения бывших силовиков BYPOL, представитель Объединенного переходного кабинета Светланы Тихановской Александр Азаров заявил, что на аэродроме в Мачулищах участники плана "Перамога" утром 26 февраля провели диверсию. Оппозиционер утверждает, что целью удара, нанесенного с воздуха, был российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Азаров сообщил интернет-порталу "Белсат": "Это были дроны. Участники операции – белорусы, участники плана "Перамога", они сейчас уже в безопасности за пределами страны. Все выехали, пусть сейчас ищут ветер в поле".



В этой довольно нестабильной обстановке для Александра Лукашенко критически важен позитивный результат переговоров в Китае. Он может придать его власти дополнительную устойчивость. Безусловно, есть свой интерес и у Пекина.



Политолог Игорь Тышкевич пишет в своем Telegram-канале: "Китай решил еще чуть больше достать Беларусь из российского кармана". Аналитик отмечает, что в этом заинтересован и сам глава Белоруссии. "Если визит будет успешным, то смена поведения Лукашенко по образцу, например, Токаева (президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. – "НГ") становится достижимым вариантом уже к концу 2023 года. Новость и хорошая, и плохая. Хорошая с точки зрения сохранения Беларуси как независимого государства. Новость хорошая для окружения Лукашенко. Новость никакая с точки зрения "демократизации Беларуси" – Китаю в принципе наплевать на политический режим", – отмечает эксперт.



И лидерам оппозиции это ничего хорошего не сулит. Политолог считает: "Новость плохая с точки зрения отдельных субъектов, которые не сформулировали контуры будущей политики на китайском направлении. Для Пекина предсказуемый партнер (особенно если он будет выполнять договоренности) лучше неизвестности".



При этом Тышкевич считает, что если Пекину будет выгодна большая открытость белорусской экономики, Китай может способствовать выходу Минска из внешнеполитической изоляции.