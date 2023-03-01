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Кто выгонит Байдена из Белого дома? Главные кандидаты в президенты США и их скелеты в шкафах
09:10 01.03.2023

В Америке стартует новая президентская гонка. Рассказываем про главных кандидатов в президенты США на выборах 2024 года

Эдвард ЧЕСНОКОВ
1 марта 2023

Трамп решил снова взять на прицел Белый дом. Но то, что ему удалось в 2016 году, повторить в 2024-м удастся вряд ли.

Особенность американской политической жизни - избирательная гонка тут не заканчивается никогда. Едва отгремели судебные баталии по поводу прошлых выборов, как уже кандидаты начали собирать деньги и сторонников на новый поход за главный пост в США. Хотя до момента голосования еще более полутора лет, избирательная кампания официально стартовала: и сразу ряд политиков объявили о своем выдвижении. "Комсомольская правда" изучила багаж самых ярких кандидатов от "ослов" и "слонов" (эти зверюшки символизируют две главные партии: демократическую и республиканскую).

Республиканцы: От Трампа устали даже многие соратники
Главный кандидат от республиканцев известен. Это экс-президент Дональд Трамп, жаждущий реванша за "украденные" (по мнению его сторонников) выборы-2020. Такой прецедент в американской истории был - правда, давно и лишь один раз: в конце XIX века Гровер Кливленд успел побыть 22-м президентом, потом не смог переизбраться, но спустя еще четырехлетку вернулся и сидел в Белом доме с 1893 по 1897 год.

"КП" пообщалась с одним из участников американской конференции "Консервативное политическое действие" - смотра сил американских националистов, где присутствовал и Трамп.

- Я наблюдал его воочию, и, конечно, годы берут свое. Старческая негибкость мышления, упадок энергии - при близком общении это особенно бросается в глаза. На мой взгляд, куда больше шансов у Десантиса, - предполагает собеседник "КП".

Итак, речь о восходящей звезде консерваторов - 44-летнем Рональде (Роне) Десантисе. Отец троих детей, герой-морпех, прокурор - борец с преступностью. В 2010-х - член конгресса. И сразу красивый жест: депутат имеет право на повышенную пенсию - но Десантис заявил, что отказывается от льгот. В 2019-м он становится губернатором Флориды - и к восторгу половины Америки чуть ли не единственный сражается с либеральной повесткой наподобие навязывания школьникам "трансгендерного перехода".

Правда, в этом сияющем звездно-полосатом шкафу есть скелеты. "Быть морпехом в Ираке" и "быть юристом в штабе морпехов в Ираке" (чем и занимался Десантис) - все-таки разные вещи. А в конце нулевых он работал на печально известной американской базе Гуантанамо, где у заключенных выбивали показания под пытками.

Поэтому многие сейчас обращают внимание на кандидата номер три: Никки (Нимрату) Хейли. 51-летняя республиканка умеет нравиться всем. Считает себя христианкой, но ходит на сикхские религиозные мессы - ее родители эмигрировали в США из индийского Пенджаба. В 2012-м, когда демократы были на подъеме, она высказывалась в поддержку Хиллари Клинтон, потом "топила" за Трампа и даже стала при нем постпредом США в ООН. Где прославилась телефонной беседой с российскими пранкерами, по их просьбе согласившись поддержать несуществующее государство Биномо.

И вот сейчас, когда в США снова наметился правый крен, Никки Хейли вернулась в политику. Разумеется, с жесткой критикой в адрес России и Китая. Ее сравнивают с экс-президентом Джорджем Бушем-младшим, который был "ястребом" исключительно на внешнем фронте, нападая на Ирак, а на внутреннем никак не препятствовал экспансии агрессивных либеральных ценностей. Так что Хейли как удобного для элит кандидата могут поддержать ведущие американские СМИ - и тогда ее шансы взлетят до небес.

Наконец, на днях объявил о своем выдвижении четвертый кандидат: совсем уж никому не известный Вивек Рамасвами, 37-летний основатель фармацевтической компании и тоже выходец из Индии. Его взгляды на мировую политику можно понять по следующей цитате: "Китай сегодня представляет бОльшую угрозу США, чем когда-то СССР. Китайцы производят обувь на наших ногах и телефоны в наших карманах".

Демократы: Леониду Ильичу Байдену нет альтернативы!

Старина Джо Байден только что сообщил, что собирается пойти на второй президентский срок. Правда, тогда ему уже стукнет 82.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Когда в 1964 году генсеком стал Брежнев, многие считали его "компромиссным лицом, пришедшим ненадолго". Но все сложилось иначе. Возможно, аналогичная судьба ждет и Джо Байдена, который, кстати, был лично знаком с Леонидом Ильичом.

Три года назад, выдвигая его на выборах, демпартия полагала, будто сможет вертеть "слабым и немощным" лидером - например, с помощью относительно молодой женщины - вице-президента Камалы Харрис. Но старый волк переиграл мелюзгу. Камала Харрис, заступившая на пост без серьезного управленческого опыта, провалила все вверенные ей проекты, сейчас ее рейтинг ниже, чем у любого вице-президента в новейшей истории США.

Так что если за оставшийся год здоровье 80-летнего лидера нации не ухудшится, он, вероятно, пойдет на второй срок. Cамое интересное - кто станет его "номером два" (на выборах в США кандидат в президенты баллотируется в паре с кандидатом в вице-президенты).

И тут могут быть неожиданности. У демпартии есть ультралиберальное крыло, по сравнению с которым Байден выглядит чуть ли не ватником-националистом. Неформальный лидер оного - Александрия Окасио-Кортес, ставшая самой молодой в истории женщиной - членом конгресса. Ее повестка - буквально "ешь богатых, люби мигрантов, сражайся с глобальным потеплением".

Есть и менее радикальные кандидаты, вернее, кандидатки. Политических амбиций не скрывает Меган Маркл - киноактриса и жена британского принца Гарри. Она калифорнийка, сохраняет американское гражданство и участвует в съездах демпартии. У нее "правильное" (с точки зрения либералов) расовое происхождение - мать - афроамериканка, а "бороться с гендерным неравенством", как гласит легенда, маленькая Меган начала еще в возрасте 11 лет.

Альтернатива Байдену есть - и весьма неожиданная. Жену британского принца Гарри, американку Меган Маркл, все чаще можно видеть на митингах демпартии.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Но одно дело - политтехнологии, которые могут раскрутить любого, особенно громкую девушку с симпатичной риторикой (можно и наоборот). И совсем другое - реальная политика. Дыра на границе с Мексикой и миграционный кризис. Бесконечная истерика вокруг Украины и десятки миллиардов долларов на "борьбу с Россией", от чего устали даже многие либералы. Наконец, вал техногенных катастроф - недавний сход поезда с токсичными химикатами, превративший часть штата Огайо в зону отчуждения, уже нарекли "американским Чернобылем".

Переизбраться на таком фоне Байдену будет ох как тяжело!

ИТОГО. МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Ярослав ЛЕВИН, кандидат исторических наук, американист:

Избирательная кампания обещает быть очень грязной
- Пока - хотя бы по части свежих идей и лиц - в фаворитах явно республиканцы. У демократов - застой. Возраст и многочисленные кризисы подрывают рейтинг Джо Байдена. Появится ли у правящей партии альтернативная? Пока более вероятно, что старый аппаратчик Байден вновь переиграет напористых, но неопытных конкурентов.

В любом случае кампания нас ждет громкая и грязная - это примета времени и усиливающегося раскола в американском обществе.

Источник - kp.ru
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