Предсказавший трагедию в Турции сейсмолог Хугербитс пугает мегаземлетрясением уже в этом месяце: от Курил до Пакистана и Испании

10:15 01.03.2023

Сейсмолог из Нидерландов Франк Хугербитс, который предсказал февральские разрушительные землетрясения в Турции и САР, заявил, что в марте 2023 года мир станет свидетелем мегаземлетрясения, пишет "Российская газета".



В сообщении, распространенном научным институтом SSGEOS (Solar System Geometry Survey), где трудится Хугербитс, говорится, что сближение планет 2 и 5 марта может привести к очень большой сейсмической активности, которая придется на 3-7 марта.



Подземные толчки, по оценке Хугербита, возможны в 12 точках планеты магнитудой более 8,5.



Пострадать могут юг Японии, Греция, Индонезия, Португалия, Пакистан и часть Северной Америки. Россия также фигурирует списке. Речь идет о Курильских островах.



Олег Тимофеев