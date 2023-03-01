Придворные олигархи Кремля продолжают сливать интересы России, - политолог Сатановский

11:23 01.03.2023

Сатановский: Абрамович и "Семья" не позволили пробить коридор к Приднестровью

Владимир Гладков. 01.03.2023



Вместо того, чтобы мощными ударами уничтожить украинскую армию и пробиться к Приднестровью, руководство России позволяет своим олигархам продолжать торговлю с нацистами.



Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману заявил востоковед и экономист Евгений Сатановский, передает корреспондент "ПолитНавигатора".



Вместо того, чтобы мощными ударами уничтожить украинскую армию и пробиться к Приднестровью, руководство России...



"Я знаю, что делал бы на том или другом посту, что позволил бы это делать. Тогда не было бы зерновой сделки. Корабли, набитые боеприпасами и вооружением, не шли бы на Украину, и обратно с контрабандой.



Тогда бы террористы, которые ударили по Крымскому мосту, не отплывали из Одессы. Тогда бы сильно фонящие бочки с надписью "Made in USA" не приплыли бы в Ильичевск. И тогда бы наша армия дошла до Приднестровья, снеся по дороге все, что надо было снести, начиная с трубопроводов, по которым на Украину поставляется гсм. И военная техника не приходила бы к фронту, уничтожили бы железные дороги, мосты", – сказал Сатановский.



Он возмутился, что политика Москвы не потерпела кардинальных изменений.



"Вместо того, чтобы олигархи, наши и украинские, могли спокойно вывозить продукцию с Украины. А заодно военная техника на фронт идет. Это очень странная война, кривая и косая, совершенно непонятная.



Поэтому я сейчас перестал понимать, как устроено управление Россией. Какое влияние оказывают лондонские олигархи, или Абрамович. Те люди, которых называют "семья", и их приближенные", – подытожил экономист.