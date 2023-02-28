 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Китай найдет способ вооружить Россию в обход санкций. Поможет Батька
11:29 01.03.2023

Любовь Смирнова . 28.02.2023

Поставки вооружения из Китая в обход санкций могут идти через Белоруссию. Санкционного давления КНР боятся нечего – США зависят от поставок китайских товаров, и любые ограничения будут сродни выстрелу себе в ногу.
Такое мнение в эфире "Первого севастопольского" высказал доцент кафедры истории и международных отношений МГУ в Севастополе Андрей Ставицкий, передает корреспондент "ПолитНавигатора".

Поставки вооружения из Китая в обход санкций могут идти через Белоруссию. Санкционного давления КНР...

"Совершенно очевидно, что Китай очень заинтересован в том, чтобы проверить их технику, не считая того, что промышленность обновится. Выгоды есть. Другое дело, как обойти эти санкции, либо объяснить поставки. Это довольно сложно, с учетом того, что Америка основной экономический партнер для Китая, и туда идут основные товары. Как говорится, надо играть на этом, надо искать какие-то компромиссы. Я думаю, что китайцы найдут тот или иной вариант", – отметил он.

Уже совершенно очевидно, что прямое противостояние между США и Китаем не за горами, и китайскому ВПК нужно быть к нему готовым во всеоружии.

"Это может произойти через два-три года, но это произойдет, потому что к этому все идет, и к этому лучше быть готовым. Исходя из этого, обкатывать-то надо. И на самом деле сделать это через Беларусь – это отличный вариант. Другое дело, что, конечно, с Америкой это не прокатит, и они все равно будут на этот случай принимать какие-то санкции, товары какие-то не придут в ту же Америку. Но – что, они уже все производят у себя, как раньше в пятидесятых годах что ли? И как, они сами себе выстрелят в ногу? У них китайских товаров не будет, а какие тогда будут? Они пока из Евросоюза к себе все перетянут, лет 5 пройдет, чтобы заново все отстроить.

Ну хорошо, они завалили химическую промышленность в Германии, перетащили ее допустим к себе, и что, химия решит все остальные вопросы? Поэтому грозить пальчиком – это одно, а реально сделать что-то, это, повторюсь, выстрелить себе в ногу. Игра будет довольно сложной, но, я думаю, что в конечном итоге это будет в нашу пользу", – заключил эксперт.

В свою очередь, доцент кафедры Международных отношений Сибирского института управления РАНХиГС Даниил Шульга подчеркнул, что поставки китайского вооружения не должны идти в ущерб отечественному ВПК.

"По поводу китайских вооружений тут, видите, какой момент и палка о двух концах: спецоперация, и это не секрет, очень подстегнула производство в Российской Федерации, помогла спасти те заводы, которые еще не совсем умерли. Это и Сибири, и европейской части России касается. А безудержный ввоз какого-то иностранного вооружения, кроме критических видов, которых у нас нет или мало, может этот тренд приостановить, чего бы, конечно, не хотелось", – пояснил он.

Источник - politnavigator.net
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