Женился старший сын Президента Туркмении Сердара Аркадага - Керимгулы

11:41 01.03.2023

В Ашхабаде прошла свадьба Керимгулы - внука Гурбангулы Бердымухамедова



26 февраля в столичном отеле "Аркадаг" прошла свадьба внука экс-президента и сына президента Керимгулы Бердымухамедова, сообщают корреспонденты "Хроники Туркменистана".



