Экс-Аркадаг лично утвердил дизайн канделябра и колонн мечети Аркадага

12:03 01.03.2023

Г.Бердымухамедов утвердил дизайн декорированных узорами в виде гармалы канделябра и колонн мечети Аркадага



25 февраля председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов в очередной раз проинспектировал строительство города Аркадага, сообщает госинформагентство ТДХ.



В этот раз, как и во время инспекции 18 февраля, экс-президенту показывали эскизы объектов второй очереди застройки.



Председатель Госкомитета по строительству Аркадага Дерягелди Оразов представил несколько вариантов дизайнов колонн и канделябра, декорированных узорами в виде гармалы. Напомним, во время пандемии коронавируса Бердымухамедов советовал дезинфицировать помещения, окуривая их дымом этого растения.



Хаджи Аркадаг (ТДХ так называет экс-президента, когда новость касается религии, – прим.ХТ) отметил, что "методы строительства и дизайн духовного храма должны соответствовать национальным традициям туркмен".



"Мечеть с точки зрения строения и убранства должна стать своеобразным выражением приверженности туркменского народа благородным традициям исламского мира", – заявил экс-президент.



Затем Гурбангулы Бердымухамедов перешел к строительству железнодорожного вокзала. Он поручил изучить "вопросы прокладки высокоскоростных железнодорожных веток от города Аркадаг до Ашхабада и Авазы", а также внедрять цифровую систему в дорожную инфраструктуру.



У вокзала, по мнению нацлидера, надо построить пешеходные и подземные переходы, а также торговые центры. "Исходя из современного опыта, целесообразно возвести на вокзале навес над платформой", – сказал экс-президент. Также говорилось про установку ограждений и эскалаторов "с учетом дизайна зданий".



Что касается автостоянки, то Гурбангулы Бердымухамедов сообщил, что ее проект подготовили студенты Туркменского государственного архитектурно-строительного института, которых надо чаще привлекать к подобной работе.



22 февраля Министерство образования объявило международный тендер на проектирование и строительство нового здания Государственного архитектурно-строительного института в Ашхабаде. В январе 2022 года Гурбангулы Бердымухамедову был представлен проект комплекса зданий учебного заведения, который разработали студенты вуза, однако он остался им недоволен.



Также Бердымухамедов утвердил внешний вид светофоров, которые будут установлены в городе и заявил, что установленный на главной площади флагшток "должен выделяться на фоне природного ландшафта и стать символом величия и торжественности, присущих менталитету туркменского народа".



Без подробностей сообщалось о возведении трибуны в центре города и ее оформлении "с учетом передового опыта".



Отметим, что кроме гражданских чиновников, во время визита в Аркадаг экс-президента сопровождали также представители силовых ведомств в военной форме, которые, судя по кадрам телерепортажа, то надевали, то снимали медицинские маски.



Им было поручено обеспечить в городе бесперебойное движение транспорта, создать комфортные условия для водителей и пассажиров на дорогах, а также содержать в надлежащем состоянии фонари.



В завершении осмотра города экс-президент в очередной раз приказал организовать на высоком уровне торжества по случаю сдачи в эксплуатацию объектов первой очереди строительства. Точная дата открытия нового города по-прежнему не называется.