В Греции лоб в лоб столкнулись два поезда - 38 погибших

12:24 01.03.2023

В Греции объявлен трехдневный траур в связи с железнодорожной катастрофой

Премьер Греции Мицотакис объявил трехдневный траур в стране в связи с железнодорожной катастрофой



1 марта 2023,

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил трехдневный национальный траур по жертвам железнодорожной катастрофы вблизи города Ларисы, в результате которой погибло 38 человек. Об этом сообщает в среду, 1 марта, греческая газета Proto Thema.



"Траур вступает в силу с сегодняшнего дня, будут приспущены флаги на всех общественных зданиях и приостановлены массовые праздничные гуляния", - приводит его слова издание.



В материале отмечается, что Мицотакис находится на постоянной связи с координационным центром и соответствующими министрами с первых минут трагедии. В ближайшее время премьер-министр отправится на место ЧП. Сейчас там находится министр транспорта Костас Караманлис.



Катастрофа произошла ранее в среду вблизи греческого города Лариса. Два состава, которые двигались навстречу друг другу, по неизвестной пока причине оказались на одном пути. Произошло столкновение, в результате чего началось возгорание.



Со слов пожарных, первые вагоны поездов были полностью смяты, от сильнейшего удара колеса и фрагменты обшивки были отброшены на расстояние до 100 м от железнодорожного полотна. Спасатели еще пытаются разобрать первые два вагона, которые превратились в груду железа.



По официальной информации пожарной части, на месте работают 150 пожарных. Кроме того, на месте происшествия находятся 32 сотрудника полиции с 15 патрульных автомобилей.



Причиной аварии, предварительно, могла стать ошибка при смене железнодорожных путей, из-за чего два состава оказались на одном маршруте. Число жертв в настоящий момент достигло 38, в больницах находятся 66 человек, из них шестеро - в реанимационных отделениях.



Данных о погибших или пострадавших гражданах РФ в результате столкновения поездов пока нет.



видео тут -

https://iz.ru/1477028/2023-03-01/v-gretcii-obiavlen-trekhdnevnyi-traur-v-sviazi-s-zheleznodorozhnoi-katastrofoi