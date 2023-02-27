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|Кремль подарил $10 млн "на восстановление" разрушенного после кыргызо-таджикской СВО в Баткене
12:41 01.03.2023
Начальник Управления президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Маслов на церемонии передачи Кыргызстану 40 пожарных машин рассказал о российских программах грантовой поддержки.
"У вас случилась беда в Баткене - было выделено $10 млн на восстановление социальной инфраструктуры, пострадавшей в ходе конфликта", - пояснил он.
Также Маслов рассказал о программе Евразийского фонда стабилизации и развития, который в прошлом году выделил $80 млн на различные проекты и выделит в 2023 году еще столько же.
Таджикистан 14-18 сентября 2022 года совершил вооруженное нападение на Баткенскую область Кыргызстана. С кыргызской стороны 62 человека погибли, более 200 получили ранения, повреждено порядка 600 объектов.