Китай подкрался незаметно.., - Илья Титов

12:54 01.03.2023 послание президента, китайский мирный план и мировая активность

Илья Титов



Вся прошедшая неделя была окутана атмосферой подведения итогов первого года СВО. В годовщину состоялось обращение Путина к Федеральному Собранию. Под нее же в Восточную Европу пожаловал Байден, неожиданно для всех (может статься, и для самого себя) нагрянув в Киев на поезде. Под годовщину начала СВО китайцы выкатили свой план мирного урегулирования, громкое ожидание которого в прессе оказалось прямо пропорциональным громкому же разочарованию. Под эту же годовщину Европа принялась бурлить и кипеть пуще обычного: новым санкциям вторили массовые, как никогда ранее, митинги. Поговорим подробнее о каждом из трех направлений, неустанно плодящих новости в контексте этой годовщины.



Всю неделю, подводившую к 24 февраля, нас готовили к китайскому мирному плану. В прессу "сливались" высосанные из журналистских пальцев подробности, сами китайцы обещали что-то, способное положить конец конфликту, а обе конфликтующие стороны активно пытались изобразить Пекин сочувствующим именно им. Одни говорили, что Си надоела самодеятельность России, и он готовится чуть ли не объявить нам войну, другие писали, что вот-вот где-то под Авдеевкой появится пара-тройка миллиардов солдат НОАК, жаждущих набраться наконец-то недостающего китайской армии боевого опыта.



На деле все вышло ровно так, как ждали от Китая те, кто знаком с традициями китайской дипломатии. Пекинские атташе выкатили список из 12 самых простых и прямодушных истин, которые только можно было себе представить. Восточные мудрецы поведали миру, что война - это плохо, диалог - это хорошо, чужие границы надо уважать, свою безопасность нельзя строить на опасности других, односторонние санкции до добра не доводят, холодная война давно закончилась, небо голубое, а вода - мокрая. Такие откровения в духе кота Леопольда странным образом вызвали на Западе информационную реакцию в виде волны фейков от "элит" и страха среди "плебса". Согласно этим фейкам, Китай вот-вот поставит России оружие. Раскрутчиков темы не волновало ни то, насколько китайский арсенал отвечает нуждам российской армии (в прошлые недели ставшим столь острыми, что требования снарядов заполонили блоги и "небольшую" прессу), ни заверения китайских чиновников в обратном, ни логистическая возможность китайцев поставить оружие, ни даже совместимость вроде бы поставляемых стволов с имеющимися боеприпасами, а боеприпасов - со стволами.



К воскресенью нарратив дошел аж до директора ЦРУ Билла Бернса. В беседе с CBS News он заявил, что китайцы, конечно, еще не решились окончательно, но уже почти вот-вот. Бернс вторил словам главы Госдепартамента Блинкена, заявившего нечто подобное тремя днями ранее.



США неустанно предупреждают о последствиях решения о поставках, но о том, какие именно будут последствия, загадочно молчат. Вечером 26 февраля о грядущем созвоне Байдена и Си объявил Белый дом - надо думать, для внушения об этих последствиях.



В то же воскресенье, когда своими сверхсекретными разведданными делился Бернс, во France 24 написали, что в Китай собрался Макрон: по официальной версии, "убеждать Китай не поставлять оружие России и усилить давление на Путина". В субботу Bloomberg вообще высказало то, что вертелось у всех на языке, однако по какой-то причине все боялись это озвучить: китайский план мирного урегулирования схож с российским ультиматумом НАТО от декабря 2021 года: он рассчитан на то, что его отвергнут; после того, как США, вошедшие в раж и поставившие на Украину уже слишком много денег, жизней и, что самое важное, репутации, закономерно отвергнут наивный и нарочито сделанный на коленке план деэскалации, у Китая будут развязаны руки.



Что именно Китай будет делать своими развязанными руками, не вполне ясно. Может быть - так написал ряд экспертов, знающих номенклатуру китайских вооружений, - "сольют" в новороссийскую землю старые снаряды, которые не подходят под новые типы вооружений, ради освобождения места на складах. Может быть - и это будет вполне в духе Пекина, не привыкшего к резким действиям, - через российско-китайскую границу станут возить еще больше электроники и компонентов, с которыми у нас возникают трудности. А может быть - и такого тоже нельзя исключать - вся эта мирная инициатива была лишь направленным на чужие умы упражнением Китая в пустопорожнем политическом монологе: тем, что ныне принято называть "психологической операцией".



Европа повелась на эту психологическую операцию всей своей европейской психологией. Речь не только об упомянутом вояже Макрона в Китай. Даже шевеления европейских политиков в направлении Индии с целью недопущения такого же вольнодумства со стороны Южной Азии относятся к психологическому эффекту китайского предупреждения, хотя и весьма опосредованно. Речь о том, что прошедшие на выходных акции протеста против европейского участия в войне были на удивление многочисленными. Российский официоз уже много месяцев пишет про миллиарды "простых людей", неустанно протестующих против своих правительств, однако по-настоящему большими такие акции стали недавно. Если германский протест середины февраля еще можно было привязать к Мюнхенской конференции, то прошедшую по Европе в конце прошлой недели волну вызвало именно китайское предложение. Это хорошо было заметно по времени действия: в четверг митинг, посвященный годовщине СВО, собрал несколько десятков человек, а уже через два дня - в сто раз больше. Наши СМИ больше внимания уделили Берлину: там на кривую и безыскусную акцию украинских активистов ответили изящным жестом, полностью перекрывшим изначальный посыл. Около посольства России на главной улице германской столицы сочувствующие делу украинизации Европы поставили сожженный российский танк Т-72. Последователи культа смерти здесь прыгнули выше головы: обычно рядом с российскими дипмиссиями они раскладывают грязные тряпки, политые красной краской, или красят дорогу в цвета своего флага, а то и вовсе занимаются любимым делом, переименовывая улицу в честь героев Мариуполя или еще чего-то такого. Здесь же они притащили к посольству целый сгоревший танк, водрузив на него украинский флаг и картонку с изображением маленькой собачонки. Немцы же сделали из танка мемориал и завалили его цветами, параллельно сняв флаг и куда-то унеся картонную псину.



Красивый образец акции, повернувшейся против изначального посыла, был подхвачен на следующий день. В Генуе прошла большая демонстрация профсоюза портовых работников, где те объявили, что не намерены отгружать оружие на Украину. В Париже, где бульвары барона Османа залило весенним солнцем, собралась демонстрация с фаерами, флагами и даже парой лошадей. Около базы Рамштайн, на которой регулярно собираются натовские шишки, тоже прошел митинг. Небольшой, относительно тихий, довольно блеклый в сравнении с берлинской демонстрацией - но сам факт его проведения в столь знаковом месте очень показателен.



К слову, из-за немецких акций против войны масштабно поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем - участвовавшая в акциях партия "Левые" оказалась выписана из левых партией "Зеленых", чья руководительница и глава МИД ФРГ фрау Анналена Бербок является главным германским ястребом, чей длинный клюв недавно гаркнул, мол, Германия воюет с Россией. Разгадка проста: среди "Левых" много - представьте себе такую редкость - идейных людей, в то время как "Зеленые" целиком состоят из внештатных сотрудников вашингтонских госструктур и либеральных НКО.



Итак, почему же вся эта протестная активность возникла вскоре после значимой даты и после писем из Пекина? Можно пойти по пути европейской прессы, которая либо игнорировала митинги, либо же записывала всех митингующих во внештатные сотрудники ГРУ и КГБ - все это так скучно и дешево, что глаз пробегает по этой аналитике, не задерживаясь. Можно, напротив, увидеть в этом порыв миролюбия европейского народа - так ситуацию рассмотрела российская пресса, и это было не намного интереснее взгляда различных Bild. Куда вероятнее, что коллективный "ой!" был вызван китайским предложением из-за американоцентричности взгляда на мир современного европейца. В рамках этого взгляда США, поставляющие танки, льющие миллиарды долларов и ни на секунду не замолкающие по поводу важности поражения России, действуют как бы на своей территории и в своем праве, в то время как вмешательство Китая - пусть даже на чисто декларативном уровне - переводит локальный конфликт в разряд глобальных, придает небольшой по меркам двадцатого века войне импульс для перехода в категорию мировых. Все эти простые люди, засыпавшие наш танк цветами, протестовавшие против эскалации и внезапно вспомнившие о своем миролюбии спустя год СВО, просто испугались того, о чем с нашей стороны безуспешно предупреждали их весь этот год: раскрутки маховика войны. Сейчас эта раскрутка неизбежна: риторика будет ужесточаться, разрыв между Западом и Востоком - расти, а за поставляемыми (и уже сжигаемыми под Артемовском-Бахмутом) танками последуют самолеты, после чего - еще какие-нибудь субмарины.



Еще год назад, после того как из всех санкционных орудий синхронно сделали преждевременный залп, многие говорили, что теперь запрещать почти нечего. Десятый пакет доказал правоту тех людей. "ГАЗ", медиагруппа "Патриот", "Россия сегодня", банки "Тинькофф" и "Альфа", ряд министерств и компаний поменьше - новый список санкций во многом повторяет старые.



Куда интереснее выглядит пункт о наказании нарушителей санкционного режима - как показывают сопроводительные бумаги, со вторичными санкциями носится больше всех именно Департамент юстиции США, в то время как европейцам злостные разблокировщики экономической блокады не так интересны.



Заслуживает внимания и дополнительное давление на инструменты финансового сообщения с Западом - возможностей для операций в иностранных валютах стало заметно меньше. Ограничения экспорта в Россию теперь будут учитывать отлаженные у нас схемы параллельного импорта, и, опять же, особое внимание уделяется американским системам отлова нарушителей: будут сурово карать всех задействованных. Словом, авторы санкций вовсю ищут пути связи России с западным финансовым полем и стараются эти пути перекрыть. То, насколько эти старания эффективны и правдоподобны, - спорный вопрос. Одни говорят, что громкие слова и обещания казней египетских, которые неминуемо падут на головы посредников в экспорте, являются лишь имитацией бурной деятельности. Другие призывают готовиться, намекая, что это еще не конец, и граждан РФ вместе с российскими копаниями уже скоро окончательно отрежут от возможности транзакций за рубеж и из-за рубежа. Кто прав - покажет время. Покажет, однако, не всем, ведь большинству населения страны до вопросов финансового сообщения с Европой и Америкой нет дела из-за обособленности и работоспособности нашей системы переводов.



О том, как янки умеют из любой повседневной скуки делать наполненные переживаниями и спецэффектами шоу, знает любой, кто когда-либо следил за их выборами. Но иногда недожимают даже они. Если судить по количеству упоминаний в международной прессе, главным событием прошлой недели стал не китайский план и не обращение российского президента - им стало восточноевропейское турне Джо Байдена. Много недель говорили о том, что американский президент намерен выступить в Польше, где в прошлом апреле он толкнул весьма зажигательную речь о единстве НАТО. Уже тогда некоторые утверждали, что по пути вашингтонская седина зарулит и в Киев для выражения своей поддержки. Этим некоторым до последнего не верили: сказывалось то, что среди источников этих сведений хватало безыскусных украинских пропагандистов, ежедневно встречающих Байдена в Киеве в перерывах между штурмами Владивостока и завоеваниями Крыма. А зря - раз в год выстрелила и эта палка.



Вояж американского президента в "мать городов русских" сравнивали с сумасбродным полетом Нэнси Пелоси на Тайвань прошлым летом, но мадам спикеру никто не давал гарантий безопасности, чего нельзя сказать о мистере президенте. Киев хорошо знаком Джо: в бытность свою вице-президентом при Обаме он летал сюда как к себе домой, а после и вовсе посадил своего сына Хантера на кормление в этот феод.



Байден приехал в поезде, во избежание новых художеств украинских систем ПВО, побродил по весеннему городу, картинно проковылял в здание под вой фиктивной воздушной тревоги (на Украине так принято встречать важных гостей), случайно явил миру двойника Зеленского (его вместе с оригиналом видно на нескольких фото), толкнул речь и уехал, не приходя в сознание. Визит в Киев получился сумбурным и неожиданным для всех, включая визитера. Российское медиапространство побурлило где-то полдня, дежурно возмутилось тем, что наши политики позволяют их политикам просто так разгуливать по киевским улицам, да и вернулось к обсуждению своих дел - готовившегося тогда обращения Путина и снарядного голода на наступающих участках фронта. Словом, присутствие Байдена в Киеве не произвело фурора, на который рассчитывали режиссеры данного визита.



Помните, весь прошлый год в город на Днепре катались самые разные важные белые господа? Там были и итальянский премьер Марио Драги (ныне в отставке), и британский премьер Джонсон (ныне в отставке), и французский Макрон, и германский Шольц. Все те визиты сопровождались возгонкой ажиотажа по поводу перспектив приезда Байдена: мол, неоправданные ожидания от приездов шестерок оправдает приезд босса. Вот босс приехал, а воз и ныне там - принципиально новых решений с собой он не привез, да и от вроде бы решенного вопроса о поставке танков Америка всячески пытается отбиться.



Речь в Варшаве произвела радикально иное впечатление. Свет, звук, мимика, риторика - все выдавало в ней то самое зрелище, на которое так падки зрители голливудских блокбастеров. Джо отчеканил свой текст, как заученный монолог, верно расставляя драматические акценты и в нужные моменты выражая решительность всей своей позой. Даже своих знаменитых оговорок он не допустил.



Закончив речь, полную реверансов в сторону различных "фридом файтерс" и "брейв юкренианс", Джо пошел заниматься любимым делом американского политика - обнимать детей. Среди благодарных Америке украинских детей затесались черненькие и желтенькие ребята с желто-синими флагами, и это несоответствие красивой картинки реалиям, понятное нам с вами, но искренне неясное среднему избирателю Джо, с головой выдало всю задумку. Байден выступал не для поляков, не для украинцев, не для российских либералов, даже не для африканских и азиатских детишек, завезенных в Варшаву спецбортом из какого-нибудь демократического штата - он выступал для своих избирателей.



Первая половина года перед выборами - время, когда действующий президент традиционно начинает кампанию по переизбранию. Байден оказался в парадоксальной ситуации. С одной стороны, конечно, против него играет множество факторов. Стрессы, возраст, сомнения в физической и умственной пригодности ко второму сроку - меньшая из проблем. Куда важнее гигантский ворох внутренних бед: инфляция, миграционный кризис, культурные войны, - на торте которых черной зловонной вишенкой красуется экологическая катастрофа в Огайо, чей дым травит Средний Запад. В Огайо, кстати, Джо не поехал, Вашингтон старательно игнорирует существование этого штата, на фоне чего туда рванул пиариться и раздавать гуманитарную помощь некто Д. Трамп. Байден, как пишут аналитики из большой прессы, пытается выставить себя президентом военного времени. Проблема в том, что населению его война неинтересна. Нет, в целом это никак не влияет на политику - мнения бургеров никто не спрашивал, точно так же, как мнения бюргеров, но Байден, носящийся с непопулярной и дорогостоящей войной как с писаной торбой, готовится повторить ошибку Буша-младшего.



Парадокс же здесь в том, что подобный расклад вариантов описывается в английском как "against all odds" (всем смертям назло) и в перспективе способен странным образом вызвать симпатии к Байдену, особенно если два главных республиканских кандидата - Дональд Трамп и Рон Десантис - сожрут друг друга. Шансы на переизбрание Байдена все еще высоки: чтобы не переизбраться, президент должен стать либо жертвой коллапса рейтингов в духе Джимми Картера или Буша-старшего, либо махинации как в 2020-м - ни то, ни другое пока Джозефу не светит. Большая либеральная пресса еще даже не начинала как следует давить врагов Белого дома: информационная элита дождется итогов грызни между Трампом и Десантисом, а потом соорудит против победителя выгодный нарратив - так было в 2016-м, с байками про агента Кремля в Белом доме.



Вся прошедшая информационная неделя крутилась вокруг послания президента Путина Федеральному Собранию, состоявшегося 21 февраля. Это обращение ждали: большие газеты из-за рубежа и мелкие публицисты изнутри страны, именитые журналисты и безымянные блогеры старательно подогревали публику, предвещая нечто грандиозное, масштабное и "историческое". Одни обещали вхождение Белоруссии в состав РФ, другие сулили Южную Осетию и Абхазию. Кто-то предсказывал объявление войны Украине, а кто-то предвидел сворачивание СВО.



Многие СМИ на Западе внимательно смотрели обращение российского президента в ожидании решений по поводу спецоперации. Но Путин не удовлетворил запросы жадных до хайпа информационных пиявок: он выдал двухчасовую речь, где теме СВО было уделено заметно меньше внимания, чем ждали свидетели объявления войны и прочие, жаждавшие объявления поражения.



Речь получилась в меру сухая, формальная и сфокусированная на тех вещах, которые действительно следовало бы ждать от руководителя огромного государства. Свет не сошелся клином на СВО, отношениях с Западом, санкциях и путях их обхода.



Путина высмеяли острые на язык интернет-хохмачи за рассказы об увеличении надоев, но это именно то, о чем следовало бы отчитываться перед депутатами Государственной Думы и сенаторами. Что же касается "исторических" решений, то кровожадные инфоцыгане оказались разочарованы: ни тебе великой войны, ни великой депрессии.



Зато буднично и тихо, как бы между делом, было объявлено о реформе системы высшего образования и о выходе из Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. СНВ-3, который продлевали в январе 2021 года в качестве инаугурационного подарка Джо Байдену до 2026-го, официально мертв.



Едва ли можно было назвать то настороженное ощущение, под которое продлевался ДСНВ, любовью, но объявление о выходе из Договора (хотя формально, конечно, Путин сказал о "приостановке") в очередной раз сигнализирует: прошла любовь. Теперь, выражаясь словами директора ФСБ Бортникова, пришла пора "переформатировать политические отношения" - переформатировать их придется показательной разработкой и увеличением числа ядерных зарядов, а также средств их доставки дорогим врагам.



О том, куда именно будут переформатированы отношения, рассказал следующий после послания Федеральному Собранию день. Сюжет, с которого начался этот текст, закруглился в Кремле, где Путин встретил заведующего Канцелярией Комиссии ЦК КПК по иностранным делам. Такую должность главный дипломат всея Поднебесной носит с 1 января, до того же Ван И был министром иностранных дел.



Так вот, Ван И прибыл в Москву, встретился с российскими дипломатами, 22 февраля повидался с Путиным, много говорил, итогом чего стали лишь заверения в крепком партнерстве да разговоры о подготовке визита в Москву Си Цзиньпина в ближайшие месяцы. Публике представили явно маловато результатов, особенно с учетом контекста.



За неделю до поездки товарища Ван И в Китай летала персидская делегация. Три министра, глава Центробанка и президент на протяжении трех дней о чем-то переговаривались с пекинской верхушкой. После этого состоялся визит Ван И в Москву, а спустя день после его встречи с Путиным китайцами был обнародован милейший в своей непосредственности план мирного урегулирования.



Только на прошлой неделе о своей встрече с Ван И вспомнил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель - они виделись в Мюнхене за неделю до того. Каталонский социалист описал в беседе с радиостанцией Cadena SER, как Ван И в неформальной беседе спрашивал, почему быку (Китаю) не позволено то, что позволено Юпитеру (США и ЕС): поставлять оружие в зону конфликта. Боррель, по собственным словам, ответил что-то в духе: "Вы не понимаете, это другое!" - и получил от Ван И заверения в том, что Китай не будет поставлять России оружие, но важно здесь желание одного из главных людей Брюсселя попасть в общую струю антикитайского нарратива - нарратива, под который уже готовы санкции, как они были готовы в декабре 2021 года для России за события февраля 2022 года. Источник - завтра

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