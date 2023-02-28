Блинкен склоняет Астану и Ташкент выступить против Москвы и Пекина, - Айнур Курманов

13:45 01.03.2023 Блинкен склоняет Астану и Ташкент выступить против Москвы и Пекина

Айнур Курманов



В последний день зимы в Казахстан посетил госсекретарь США Энтони Блинкен, который встретился с высшими чиновниками республики и главами дипломатических ведомств государств Центральной Азии в рамках формата сотрудничества С5+1.



Но на самом деле целью визита является отделение региона от России и Китая для создания в перспективе еще одного уже южного фронта.



Ставка делается на прозападные элиты бывшей советской Средней Азии и в первую очередь на правящую казахстанскую верхушку как главного проводника англосаксонской политики в регионе. Поэтому турне Энтони Блинкена стартовало как раз с Казахстана, поскольку в планах Вашингтона начать дезинтеграционный процесс именно с этой республики. Не зря в Белом доме все время твердят о том, что РК является главным стратегическим партнером.



Собственно, и руководители Казахстана рады всячески стараться, выслуживаясь перед большим белым человеком из-за океана. Касым-Жомарт Токаев во время приема великого гостя выступил с речью, в котором даже признался в любви к Вашингтону, который якобы стоит на страже целостности страны.



"Ваш визит особенно важен с точки зрения придания дополнительного импульса построению нашего стратегического сотрудничества. У нас очень хорошие и надежные долгосрочные партнерские отношения в таких стратегически важных областях, как безопасность, энергетика, торговля и инвестиции.



Поэтому мы готовы к дальнейшему развитию этого сотрудничества. Пользуясь этой возможностью, я хотел бы выразить нашу признательность за постоянную и твердую поддержку Соединенными Штатами нашей независимости, территориальной целостности и суверенитета", – сказал президент Казахстана.



Впрочем, что ожидать от автора концепции многовекторной политики, являющейся сейчас синонимом дальнейшего сближения с США и ЕС. Не случайно вся официальная пропаганда трубила об огромных достижениях в сфере торгового и финансового сотрудничества, выпячивая перед всеми цифру в 62 миллиардов долларов торгового оборота между двумя странами.



Примечательно, но для того, чтобы подчеркнуть свою лояльность перед янки, буквально за день до визита американского госсекретаря Астана громогласно закрыла свое торговое представительство в Москве. Никакого практического значения этот шаг не имел, но нес символическое значение и был в качестве послания: мол, смотрите, мы готовы на резкие действия, вплоть до разрыва экономических отношений с Россией.



И не важно, что РФ является первым торговым партнером РК, главное было продемонстрировать своим хозяевам жесткую ориентацию на Запад и приверженность движения в сторону приобщения к "демократическим ценностям", что означает проведение тотальной декоммунизации и дерусификации страны, дальнейшее выстраивание моноэтнического государства и взращивание в новом поколении враждебного отношения к общему историческому прошлому и нынешней России.



На этот недружественный шаг Акорды сразу же отреагировал в своем телеграм-канале депутат Государственной Думы Алексей Журавлев, перечислив двурушнические телодвижения казахстанской правящей элиты во время СВО, напрямую связав их с демаршем по ликвидации торгового представительства.



"Внешне оставаясь лояльной Москве, Астана везет в Киев бронежилеты и горючее, при помощи которых ВСУ убивают наших военных и мирное население. В украинской столице установлены даже юрты несокрушимости – казахские бизнесмены поддержали инициативу президента Зеленского. В Казахстане объявлены вне закона символы Победы, а по улицам шныряют языковые патрули, которые нападают на каждого, кто говорит по-русски", – отметил депутат.



Он своим постом фактически передал сигнал ханской ставке, заметив, что Россия в случае продолжения такой политики способна перекрыть экспорт казахстанской нефти в страны ЕС через свою территорию, что приведет к том, что бюджет сразу потеряет 60% поступлений. И это только маленькая толика того, что может произойти в случае ухудшения отношений и бездумному следованию указаний Запада.



Ведь в действительности Энтони Блинкен приехал склонять Касым-Жомарта Токаева, Шавката Мирзиеева и других президентов через их министров иностранных дел к тому, чтобы они воздержались от дальнейшего развития экономических отношений с Россией. В первую очередь речь идет, конечно, о дальнейшей торговой изоляции Москвы с целью прервать так называемый "серый импорт" через страны Центральной Азии.



Об этом госсекретарь говорил в ультимативной форме главам дипломатических ведомств среднеазиатских республик еще на сентябрьской генассамблее ООН в Нью-Йорке на прежнем заседании в формате С5+1, потребовав от них соблюдать санкции. Помнится, после этого казахстанские, узбекские и киргизские банки как по приказу перестали работать с российскими платежными системами и начали рвать отношения со Сбером.



И сейчас это Вашингтону особенно важно с учетом того, что Россия геополитически и экономически переориентировалась на Восток, поставляя свои энергоносители на рынки Китая, Индии и Юго-Восточной Азии. Американцы и пытаются сейчас закрыть этот коридор и перерезать поставки жизненно важных товаров, технологий и материалов.



А через Центральную Азию как раз и пролегает львиная доля всех транспортных и логистических маршрутов на Юг в сторону Ирана и Индии, и Восток в сторону Китая. Белый дом тревожит и то обстоятельство, что несмотря на первые демарши недовольства со стороны Ташкента, Москве все-таки удалось к февралю создать на деле "Газовый союз" с участием Казахстана, Узбекистана и Туркмении, что меняет соотношение сил на энергетическом рынке и привязывает республики к России.



Прервать эти маршруты и развалить "Газовый союз", превратить регион в скопище нестабильных и враждебных государственных образований является главной задачей для США. То есть в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе всерьез надеются превратить Центральную Азию в плацдарм для ведения агрессивных действий в отношении своих стратегических противников, подорвав тем самым российский тыл и создав напряжение на западных рубежах КНР.



Поэтому Энтони Блинкен использовал встречу с Касым-Жомартом Токаевым и министрами иностранных дел бывших советских среднеазиатских республик как пропагандистскую площадку для создания из России образа агрессора, якобы угрожающего, в том числе, и местным правящим полуфеодальным элитам.



"Это не просто агрессия России против Украины, и все ужасные вещи, которые творит Россия в Украине, это агрессия против основных принципов Устава ООН, которые, как мы считаем, направлены на поддержание мира и стабильности, включая в вашем регионе.



Именно поэтому важно, чтобы все страны объединились и выступали против российской агрессии. Не только ради защиты Украины, но и ради этих принципов. Если они будут нарушены, то Россия сможет направить агрессию против других стран", – заявил американский госсекретарь.



По этой причине Вашингтон в последние месяцы настойчиво навязывает свою "объединительную" повестку под собственной эгидой как гаранта "независимости" и "территориальной целостности", "центральноазиатской идентичности", в связи с чем в конце прошлого года был создан маловразумительный Союз Казахстана и Узбекистана в противовес интеграционным процессам в рамках ЕАЭС и индустриальным проектам Москвы.



И не случайно сразу же после выступлений в Астане, Этнони Блинкен поспешил в Ташкент для личной беседы с Шавкатом Мирзиеевым и его нукерами, в расчете на то, что и эта элита также сделает правильные выводы и будет вставлять палки в колеса российским энергетическим проектам. Но главное для Белого дома этим вояжем – заставить Астану и Ташкент одновременно выступить против всех инициатив Москвы и настроить подобным образом остальных президентов Центральной Азии.



При этом из тактических соображений Вашингтон оставляет Казахстан в ЕАЭС и не настаивает на его выходе, и даже с барского плеча разрешает использование платежной системы "Мир", понимая, что в противном случае, Астана окажется между молотом и наковальней в лице Москвы и Пекина.



А так казахстанская элита сейчас выполняет роль своеобразного троянского коня или западной агентуры в интеграционных проектах, ослабляя их, не давая им укрепиться, саботируя попутно все решения и предложения России и Белоруссии.



Примечательно, но антикитайская повестка несмотря на показательную антироссийскую риторику тоже никуда не делась. Так, перед визитом в Казахстан тот же Блинкен бросил открытую угрозу Пекину:



"Китай ждут большие проблемы в отношениях с США и другими странами, если Пекин будет поддерживать Россию в ее войне против Украины".



Ведь помимо планов удушения России в Белом доме осуществляют и задачу изоляции Китая от России как главного стратегического союзника посредством разрушения геостратегического моста, пролегающего как раз через Казахстан и Центральную Азию. Плюс Вашингтон может также склонить Астану и Ташкент к торпедированию проектов и программ, осуществляемых Пекином в рамках концепции "Один пояс – один путь".



А ведь многие китайские транспортные и энергетические маршруты проходят через территорию региона, где планируется строительство новых железнодорожных путей, транспортных развязок и трубопроводов. И они в случае враждебности Астаны и Ташкента могут оказаться под угрозой удара и парализации.



Помнится, как раз после визита тогдашнего госсекретаря Майка Помпео в конце января 2020 года в прежний Нур-Султан вдруг неожиданно начались придворными националистическими бандами погромы дунган, этнической группы родственной китайцам, на юге Казахстана, пошли митинги с требованием недопущения переноса производства из Поднебесной в республику, а синофобские настроения били все рекорды.



И сейчас история может повториться, пусть и в других формах, например, через инициирование прозападными НПО забастовок на предприятиях с участием китайского капитала. Не зря Госдеп выделил средства для выделения малых грантов от 10000 до 50000 долларов инициативным группам активистов как раз для "укрепления экологического потенциала" с расчетом раскачать кампанию по загрязнению китайскими компаниями окружающей среды и необходимости их удаления.



Что же касается русофобской и антироссийской составляющей, то она также никуда не девалась и только усилилась после январских событий прошлого года. После принятия закона "О вывесках" власти несмотря на показную "деелбасизацию" активно осуществляют указ Назарбаева от 2018 года переименовании "идеологически устаревших названий" и запланировали убрать более трех тысяч советских и русских названий населенных пунктов и улиц.



Успешно идет и реабилитация государственной комиссией басмачей, террористов, участников Туркестанского легиона вермахта и мусульманских частей СС.



Как видим, "украинизация" идет по плану и еще более будет подстегнута после визита посланника большого белого человека из-за океана. Только теперь надо усиленно думать, как укрепить и обезопасить самые протяженные южные рубежи от неизбежных провокаций в ситуации возможного появления нового фронта. Источник - politnavigator.net

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