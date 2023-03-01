 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 01.03.2023
17:17  Троянский конь глобальной элиты. Вперед, к обществу покорных тунеядцев! - В.Катасонов
16:25  Обанкротился узбекский банк "Туркистон"
16:23  Блинкен-бай в Астане: казахам – больше кнутов, чем пряников, - А.Уваров
13:45  Блинкен склоняет Астану и Ташкент выступить против Москвы и Пекина, - Айнур Курманов
12:54  Китай подкрался незаметно.., - Илья Титов
12:50  Поражение Украины не означает окончания войны: скоро начнется второй раунд, - Тьерри Мейсан
12:41  Кремль подарил $10 млн "на восстановление" разрушенного после кыргызо-таджикской СВО в Баткене

12:24  В Греции лоб в лоб столкнулись два поезда - 38 погибших
12:03  Экс-Аркадаг лично утвердил дизайн канделябра и колонн мечети Аркадага
11:41  Женился старший сын Президента Туркмении Сердара Аркадага - Керимгулы
11:29  Китай найдет способ вооружить Россию в обход санкций. Поможет Батька
11:23  Придворные олигархи Кремля продолжают сливать интересы России, - политолог Сатановский
10:40  Блинкен на масленицу. Госдеповца встречали в ЦА как родного
10:15  Предсказавший трагедию в Турции сейсмолог Хугербитс пугает мегаземлетрясением уже в этом месяце: от Курил до Пакистана и Испании
09:10  Кто выгонит Байдена из Белого дома? Главные кандидаты в президенты США и их скелеты в шкафах
08:40  Лукашенко ищет в Китае независимость, - Дмитрий Тараторин
08:37  Близ острова Сахалин затонул китайский сухогруз "Yong Xing 56"
08:31  В крахе экономики Ливана обвиняют банки, - Равиль Мустафин
00:49  Кадровые перестановки в Таджикистане: февральские чистки силовиков и клановый дисбаланс, - И.Арбышев
00:19  Впереди "тотальная война"? - Вл.Малышев
00:17  Войны "открытого общества", или Последний завет Сороса, - Александр Дугин
00:15  Китайцы учатся на уроках СВО, - Владимир Овчинский
Вторник, 28.02.2023
22:54  Актуальное мыркобесие. Улытауский аким Абдыгалиулы предлагает опять что-нибудь переименовать
21:44  Азербайджан и Армения пошли по судам, - Юрий Рокс
21:10  Удастся ли Кишиневу воспроизвести украинский сценарий? - П.Игнатавичюс
21:08  Военно-биологическая деятельность США и медицинский фашизм, - С.Замлелова
21:06  Конец шведского социального рая? - Виталий Лекомцев
20:34  Китайские ученые пытаются спасти планету Земля, но успеют ли?
19:52  Когда звонят колокола истории: воля переломить обстоятельства, - Андрей Фурсов
18:35  Суфизм – альтернатива терроризму? - Б.М. Бабаджанов
18:29  Госслужащих в Туркменистане обязали скинуться на гуманитарную помощь для Турции
18:28  МЧС Казахстана: В зоне паводков могут оказаться 700 тысяч человек
16:27  На пути зеленой энергетики Европы оказался Китай
16:14  Федерация шахмат России перешла в Азиатскую шахматную федерацию. Уходя от санкций
13:37  Узбекистан и Азербайджан создали инвестфонд на $500 млн
13:21  Добровольно-принудительная "могилизация" на Украине: тернополянин Покитко и другие
13:18  Казахстану придется остановить экспорт газа в Китай. Самому не хватает
13:09  Война на Украине: конца не видно, - Николас Вадди
13:05  Россию экономическими санкциями не завалить, - Сюй Полин
12:53  Русский подбитый танк вызвал уличные драки в Берлине. Дальше - больше? - МК
12:50  "Мертвые внутри". На белый свет вылезла очередная мрачная молодежная суб-культура
12:45  За трусость во время бунта. Экс-главу полиции Алматы генерала Кудебаева посадят лет на 9-ть
11:32  Казкадры. Как изгнанный из партии с позором чиновник Бекмагамбетов стал вице-министром
11:29  Редакция одной из старейших Казгазет "Экспресс К" завершает работу и закрывается
11:06  Обвинен в коррупции и задержан директор НИИ хирургии сердца и трансплантации органов Киргизии - доктор Кудайбердиев
10:54  Казахстан уступил "Росатому" три доли вкусных урановых предприятий
10:16  Кто и за что отравил непобедимого султана Бейбарса? (история)
09:12  Нападения на журналистов в Казахстане организовывал задержанный в Алматы "иностранец Токарев"
06:59  Россия превратит "Золотой миллиард" в нищебродов, - СП
00:59  Валютный кризис бросает вызов проектам Москвы и Тегерана, - НГ
00:34  Правительство КНР, возможно, возглавит бывший босс Шанхая, - В.Скосырев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Блинкен-бай в Астане: казахам – больше кнутов, чем пряников, - А.Уваров
16:23 01.03.2023

АНДРЕЙ УВАРОВ | 01.03.2023 |

Раньше Блинкен предлагал бы пряники послаще, но Украина забирает слишком много...

Скажем прямо, Блинкена в Казахстане ждали. Не столько "многовекторные" власти республики, сколько поднявшие в последнее время головы те, чьи надежды развеяла январская операция ОДКБ. Те, кто нутряной ненавистью ненавидит Россию. Те, кто сидит на подачках запрещенного в России USAID*** или те, кто вчера доказывал, что он настоящий каракесек, а сегодня мнит себя частью "евроатлантического сообщества". Однако это, конечно, лишь часть казахского общества…

Американца ждали

Для властей визит госсекретаря был важен с точки зрения прояснения собственного самочувствия: ведь в странах Центральной Азии Америку не рассматривают как равноправного партнера, в лучшем случае рассчитывают снискать ее благосклонность.

Особо пылко "Блинкен-бая" ждали некоторые СМИ, в которых появилась масса материалов о тесных и теплых связях США и РК, о том, "как США помогли Казахстану избавиться от ядерного оружия", и конечно, о том, как США помогут казахам, если после Украины их захочет захватить Москва.

Сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Темур Умаров в интервью соросовскому Радио Азаттык (иноагент в России) говорит: "Визит представителя Госдепартамента США в Центральную Азию надо воспринимать как рутинный, где будут обсуждаться, помимо всего прочего, вопросы сотрудничества"; Блинкен попытается "надавить" и "подтолкнуть страны Центральной Азии к тому, чтобы они приняли однозначно антироссийскую позицию" по вопросу противостояния России и Украины.

После голосования по больному вопросу на Генассамблее ООН для Блинкена на этой встрече действительно первоочередным был вопрос о России, отчего к теме ее "агрессивности" американец возвращался без конца: и в разговоре с Токаевым, и в переговорах с Тлеуберди, и на встрече с министрами формата С5+1 Жээнбеком Кулубаевым, Сироджиддином Мухриддином, Рашидом Мередовым и Бахтиером Саидовым.

На встрече формата С5+1

На итоговой пресс-конференции американский госсекретарь добавил еще одну "вину" России – якобы нарушение ею принципов Устава ООН: мол, эти принципы направлены на поддержание мира и стабильности, в том числе в Центральной Азии. А потому, делал вывод Блинкен, "очень важно, чтобы все страны объединились и выступали против российской агрессии не только для защиты Украины, но и для защиты этих [ооновских] принципов… мы должны сделать все, чтобы прекратить российскую агрессию".

На встрече с президентом Токаевым, говоря дежурные слова о неизменной поддержке Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Казахстана, Блинкен упирал на то, что эти слова в его устах "имеют реальное значение. И, конечно, мы знаем, говорил он, что "конкретно в нынешнее время они имеют еще больший резонанс, чем обычно".

Казахская сторона отвечала многовекторно. Если Токаев заявлял о сложившемся "образцовом взаимодействии" и благодарил крупнейшего американского инвестора ($62 млрд.), забывая добавить цифры американских инвестиций в "украинизацию", "демократизацию" и "открытое общество" Казахстана, то глава МИД РК Мухтар Тлеуберди сказал: "Мы на данный момент не видим, не ощущаем рисков или угроз со стороны России". Он напомнил Блинкену, что Казахстан вместе с Россией входит в ЕАЭС, ОДКБ и СНГ.

С президентом и главой МИДа

Отвечая на вопрос о вероятности военных поставок Китая в Россию, госсекретарь США сообщил, что все подобные попытки будут жестко пресекаться, не забыв упомянуть о вторичных санкциях к нарушителям. Словом, кнутов было больше, чем пряников, хотя и последние были. Точнее, был откровенный торг. Блинкен заявил, что понимает размер потерь, которые несет и понесет Казахстан, прекратив экономические контакты с Россией, и откровенно предлагал компенсировать потери. Торговался, как на базаре.

Выступал продавцом санкций и покупателем лояльности: "Мы выдаем специальные лицензии, работаем с партнерами и поддерживаем страны С5+1, чтобы они развивали новое торговое партнерство. Мы находим новые пути, новые экспортные рынки. Мы делаем все, чтобы появлялись новые партнеры и новые возможности для стран Центральной Азии", – говорил журналистам бодрый Тони, не конкретизируя, каких "новых партнеров" и какие "новые возможности" нашли американцы для Казахстана.

Казахская сторона отвечала, что санкций придерживается, следит за нарушителями, и напоминала гостям, что казахи ликвидировали свое торговое представительство в России.

Возможно, в индивидуальных коротких встречах Блинкен предлагал пряники тайного характера. Вашингтону кровь из носу необходимо восстановить растерянные после бегства из Афганистана присутствие и авторитет в Центральной Азии, не говоря о желании вернуть расторгнутый договор 1993 года о сотрудничестве с Бишкеком и тем паче о потерянных военных базах в Киргизии и Узбекистане. На пресс-конференции Блинкен даже загнул: якобы Вашингтон "первым признал казахстанский суверенитет" (первой была Турция).

Да, раньше Блинкен предлагал бы пряники послаще. Но Украина забирает слишком много и обещать особо нечего. Потому Блинкен спешит, показывая на плеть.

Накануне визита замгоссекретаря по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу говорил, что страны региона имеют длительные отношения с Россией и он не думает, что они будут прекращены в ближайшее время, "однако мы говорим с ними о роли, которую они могут сыграть". Что за роль? Трагичная роль Украины, превращаемой "в Афганистан"? Позорная роль трибалтийских вымиратов? А к чему, если почти все страны Центральной Азии, особенно Казахстан, уже выбрали многовекторную роль, то блистая, то вляпываясь в скандалы.

С американским госсекретарем блеснуть не удалось, но ведь и не вляпались

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1677676980


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената провел встречу с руководителями структур АНК
- Позднее выявление и плохое обеспечение медучреждений на местах
- Отработать конкретный алгоритм действий при осложнении паводковой ситуации поручил Алихан Смаилов
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 февраля 2023 года №155
- AMANAT будет системно решать проблемы моногородов – Ерлан Кошанов
- Меры по обеспечению устойчивости банковского сектора и пенсионной системы обсудили в Правительстве
- Демократическая партия "Ак жол" и Альянс ассоциаций агропромышленного комплекса подписали меморандум о сотрудничестве
- Казахстан не ощущает угрозы со стороны России – глава МИД Тлеуберди
- Законопроект о совершенствовании государственной службы рассматривают в Сенате
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  