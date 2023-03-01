Блинкен-бай в Астане: казахам – больше кнутов, чем пряников, - А.Уваров

16:23 01.03.2023

АНДРЕЙ УВАРОВ | 01.03.2023 |



Раньше Блинкен предлагал бы пряники послаще, но Украина забирает слишком много...



Скажем прямо, Блинкена в Казахстане ждали. Не столько "многовекторные" власти республики, сколько поднявшие в последнее время головы те, чьи надежды развеяла январская операция ОДКБ. Те, кто нутряной ненавистью ненавидит Россию. Те, кто сидит на подачках запрещенного в России USAID*** или те, кто вчера доказывал, что он настоящий каракесек, а сегодня мнит себя частью "евроатлантического сообщества". Однако это, конечно, лишь часть казахского общества…



Американца ждали



Для властей визит госсекретаря был важен с точки зрения прояснения собственного самочувствия: ведь в странах Центральной Азии Америку не рассматривают как равноправного партнера, в лучшем случае рассчитывают снискать ее благосклонность.



Особо пылко "Блинкен-бая" ждали некоторые СМИ, в которых появилась масса материалов о тесных и теплых связях США и РК, о том, "как США помогли Казахстану избавиться от ядерного оружия", и конечно, о том, как США помогут казахам, если после Украины их захочет захватить Москва.



Сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Темур Умаров в интервью соросовскому Радио Азаттык (иноагент в России) говорит: "Визит представителя Госдепартамента США в Центральную Азию надо воспринимать как рутинный, где будут обсуждаться, помимо всего прочего, вопросы сотрудничества"; Блинкен попытается "надавить" и "подтолкнуть страны Центральной Азии к тому, чтобы они приняли однозначно антироссийскую позицию" по вопросу противостояния России и Украины.



После голосования по больному вопросу на Генассамблее ООН для Блинкена на этой встрече действительно первоочередным был вопрос о России, отчего к теме ее "агрессивности" американец возвращался без конца: и в разговоре с Токаевым, и в переговорах с Тлеуберди, и на встрече с министрами формата С5+1 Жээнбеком Кулубаевым, Сироджиддином Мухриддином, Рашидом Мередовым и Бахтиером Саидовым.



На встрече формата С5+1



На итоговой пресс-конференции американский госсекретарь добавил еще одну "вину" России – якобы нарушение ею принципов Устава ООН: мол, эти принципы направлены на поддержание мира и стабильности, в том числе в Центральной Азии. А потому, делал вывод Блинкен, "очень важно, чтобы все страны объединились и выступали против российской агрессии не только для защиты Украины, но и для защиты этих [ооновских] принципов… мы должны сделать все, чтобы прекратить российскую агрессию".



На встрече с президентом Токаевым, говоря дежурные слова о неизменной поддержке Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Казахстана, Блинкен упирал на то, что эти слова в его устах "имеют реальное значение. И, конечно, мы знаем, говорил он, что "конкретно в нынешнее время они имеют еще больший резонанс, чем обычно".



Казахская сторона отвечала многовекторно. Если Токаев заявлял о сложившемся "образцовом взаимодействии" и благодарил крупнейшего американского инвестора ($62 млрд.), забывая добавить цифры американских инвестиций в "украинизацию", "демократизацию" и "открытое общество" Казахстана, то глава МИД РК Мухтар Тлеуберди сказал: "Мы на данный момент не видим, не ощущаем рисков или угроз со стороны России". Он напомнил Блинкену, что Казахстан вместе с Россией входит в ЕАЭС, ОДКБ и СНГ.



С президентом и главой МИДа



Отвечая на вопрос о вероятности военных поставок Китая в Россию, госсекретарь США сообщил, что все подобные попытки будут жестко пресекаться, не забыв упомянуть о вторичных санкциях к нарушителям. Словом, кнутов было больше, чем пряников, хотя и последние были. Точнее, был откровенный торг. Блинкен заявил, что понимает размер потерь, которые несет и понесет Казахстан, прекратив экономические контакты с Россией, и откровенно предлагал компенсировать потери. Торговался, как на базаре.



Выступал продавцом санкций и покупателем лояльности: "Мы выдаем специальные лицензии, работаем с партнерами и поддерживаем страны С5+1, чтобы они развивали новое торговое партнерство. Мы находим новые пути, новые экспортные рынки. Мы делаем все, чтобы появлялись новые партнеры и новые возможности для стран Центральной Азии", – говорил журналистам бодрый Тони, не конкретизируя, каких "новых партнеров" и какие "новые возможности" нашли американцы для Казахстана.



Казахская сторона отвечала, что санкций придерживается, следит за нарушителями, и напоминала гостям, что казахи ликвидировали свое торговое представительство в России.



Возможно, в индивидуальных коротких встречах Блинкен предлагал пряники тайного характера. Вашингтону кровь из носу необходимо восстановить растерянные после бегства из Афганистана присутствие и авторитет в Центральной Азии, не говоря о желании вернуть расторгнутый договор 1993 года о сотрудничестве с Бишкеком и тем паче о потерянных военных базах в Киргизии и Узбекистане. На пресс-конференции Блинкен даже загнул: якобы Вашингтон "первым признал казахстанский суверенитет" (первой была Турция).



Да, раньше Блинкен предлагал бы пряники послаще. Но Украина забирает слишком много и обещать особо нечего. Потому Блинкен спешит, показывая на плеть.



Накануне визита замгоссекретаря по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу говорил, что страны региона имеют длительные отношения с Россией и он не думает, что они будут прекращены в ближайшее время, "однако мы говорим с ними о роли, которую они могут сыграть". Что за роль? Трагичная роль Украины, превращаемой "в Афганистан"? Позорная роль трибалтийских вымиратов? А к чему, если почти все страны Центральной Азии, особенно Казахстан, уже выбрали многовекторную роль, то блистая, то вляпываясь в скандалы.



С американским госсекретарем блеснуть не удалось, но ведь и не вляпались