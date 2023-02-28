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Обанкротился узбекский банк "Туркистон"
16:25 01.03.2023

Банк "Туркистон" признан банкротом
Суд признал частный банк "Туркистон", созданный в 1998 году, банкротом. Ликвидационная комиссия банка также завершила свою работу.

Ташкентский межрайонный экономический суд своим решением от 15 февраля признал частный акционерный банк "Туркистон" банкротом, сообщила пресс-служба Центрального банка Узбекистана.

Кроме того, ликвидационная комиссия банка также прекратила свою работу. Суд назначил А. Келдиева ликвидационным управляющим для проведения процедуры ликвидационного производства.

7 октября правление ЦБ приняло решение отозвать лицензию у Hi-Tech Bank и "Туркистонбанка". В тот же день начался процесс ликвидации кредитных учреждений. В конце октября глава ЦБ Мамаризо Нурмуратов заявлял, что возврат средств вкладчикам банков начнется в течение двух месяцев. По его данным, речь идет о сумме в 373 млрд сумов по двум банкам.

21 ноября Центробанк заявил о начале досрочного возмещения средств вкладчиков "Туркистонбанка", лишенного лицензии в октябре. Вкладчики могли обратиться в "Кишлок курилиш банк".

В конце декабря Hi-Tech Bank обратился в суд с требованием признать недействительным решение Центробанка Узбекистана об отзыве лицензии, которая дала старт процессу ликвидации банка.

Частный акционерный коммерческий банк "Туркистон" был создан в 1998 году. Изначально банк создавался как отраслевой банк, оказывающий банковские услуги для транспортных организаций, но в последующем расширил сферу деятельности в качестве универсального банка. В октябре он занимал 26-е место в банковской системе Узбекистана по размеру активов.

Источник - gazeta.uz
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