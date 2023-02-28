Суровые бишкекские бомжи жгут себя суицидом в центре города

20:01 01.03.2023

В Бишкеке в больнице скорой медицинской помощи скончался мужчина, который поджег себя возле главного корпуса КРСУ им.Б.Н.Ельцина.



Днем 28 февраля на лужайке вуза на перекрестке улиц Киевская-Шопокова 44-летний Рустам [имя изменено, Ш.Р.] облил себя бензином и поджег себя. На место вызвали и милицию, и скорую помощь. Медики госпитализировали мужчину в реанимацию, у него были ожоги 75% тела. В ночь на 1 марта Рустам умер.



Как рассказали редакции "Сводка АКИpress" источники, покойный уроженец Таласской области, без определенного места жительства. Он ранее судим и отбывал наказания в местах лишения свободы. Рустам был на метадоне.



По предварительным данным, он совершил суицид из-за проблем с жильем.