Россия не собирается отдавать Центральную Азию американцам, - Виктория Панфилова

20:59 01.03.2023

01.03.2023



Москва и Душанбе развивают сотрудничество в трудных условиях

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



Премьер-министр РФ Михаил Мушустин 2–3 марта посетит Душанбе, где помимо переговоров на высшем уровне примет участие в 9-й конференции межрегионального сотрудничества "Деловое и инвестиционное партнерство России и Таджикистана". Это можно рассматривать как ответ на стремление США укрепить позиции в регионе.



Интерес к странам Центральной Азии, и в частности к Таджикистану, возник после того, как Запад наложил на РФ санкции. В результате Москва кардинально изменила направление внешних связей, перенеся их с запада на восток и юго-восток. После того как были отлажены экономические контакты с более успешными и перспективными для российской экономики Казахстаном, Узбекистаном и Туркменистаном, очередь дошла до Таджикистана.



В этой стране Россия была активна в начале нулевых, когда при содействии Москвы были реализованы крупные проекты, в том числе строительство Сангтудинской ГЭС-1. Но, согласно российской официальной версии, из-за коррупции, неблагоприятной деловой среды, правовых проблем, непомерных налогов российские инвесторы ушли из республики, несмотря на заманчивые предложения таджикских властей разрабатывать богатые недра страны. По версии таджикской стороны, российские предприниматели обещали вложиться с условием получения 100-процентного пакета акций предприятия, что, естественно, не устраивало Душанбе. Сегодня у Душанбе, как считают эксперты, появился шанс вернуть российских инвесторов.



Однако, помимо России, в регионе Центральной Азии активизировались и другие страны (кроме Китая): ЕС, Япония, Южная Корея, арабский мир и США. Накануне завершился визит в Казахстан и Узбекистан госсекретаря США Энтони Блинкена. В Астане он, в частности, провел министерскую встречу "5+1" – страны Центральной Азии плюс США. На ней он сообщил о пакете помощи США для региона в размере 25 млн долл. и обещал помочь странам в их стремлении диверсифицировать торговые отношения, чтобы сократить связи с Россией. "США будут компенсировать странам – партнерам России убытки из-за санкций. Поскольку все страны региона так или иначе зависят от торговых отношений с Россией, наложенные на РФ санкции бьют и по их экономике", – заявил Блинкен.



У России – свои предложения для региона. Как отметил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия активно взаимодействует со странами Центральной Азии и считает это внешнеполитическим приоритетом. "У нас свои двусторонние отношения и со среднеазиатскими странами, у нас есть свои форматы взаимодействия, с рядом из них нас объединяют интеграционные процессы Евразийского экономического союза, на что мы и ориентируемся, в чем мы заинтересованы и что мы считаем своим главным внешнеполитическим приоритетом", – цитирует Интерфакс Пескова.



С Узбекистаном и Казахстаном Россия создала газовый союз, к которому подключится и Туркменистан. В Таджикистане Москва готовится запустить ряд проектов в области промышленной кооперации. Как сказал министр Минэкономразвития РФ Максим Решетников, пришло время конвертировать торгово-экономические взаимосвязи в инвестиции. Кроме того, речь пойдет и о взаимном товарообороте, который, как считается, должен быть сбалансирован, что позволит обеспечить его дальнейший рост.



Проблема последних лет – транспортно-логистическая инфраструктура, работа которой сильно осложнилась из-за ковидных ограничений и политических факторов. Неслучайно этому вопросу в ходе предстоящего бизнес-форума, в котором примут участие премьер-министры Михаил Мишустин и Кохир Расулзода, уделяют самое пристальное внимание.



Так, в Таджикистан меньше месяца назад пришел крупный мультимодальный российский перевозчик – компания "ПЭК", которая специализируется на доставке сборных грузов авиа- и автотранспортом. Торговый представитель РФ в Таджикистане Евгений Кореньков сообщил ТАСС: "Это позволит на рынке страны увидеть производимые мелкими, более гибкими российскими производителями товары, а с учетом того факта, что и многие таджикские импортеры – это тоже субъекты малого и среднего бизнеса, мы рассчитываем на обоюдную заинтересованность и дальнейший рост объемов совместных проектов". По его словам, российскому бизнесу, желающему прийти в Таджикистан, поможет и активизация проектной работы по линии Евразийского банка развития (ЕАБР). Банк разработал свою страновую стратегию, что повышает шансы российских компаний, равно как и всех иных стран-участниц, реализовать свои инвестиционные идеи в Таджикистане.



"Таджикистан, безусловно, воспользуется предложением России расширить торгово-экономическое сотрудничество, но только в определенных рамках, чтобы не испортить отношения с Западом, насколько это возможно. Но односторонней ориентации не будет. Душанбе рассмотрит все предложения российской стороны, что-то примет, но так, чтобы не попасть под вторичные санкции. Таджикистан будет держать баланс, хотя большинство чиновников симпатизируют России", – сказал "НГ" таджикский независимый политолог Парвиз Муллоджанов.



Душанбе хотел бы продолжить модернизацию градообразующего и бюджетообразующего алюминиевого предприятия "Талко", где накануне визита Мишустина побывала российская делегация во главе с Максимом Решетниковым. Однако, как считает таджикский эксперт, Россия вряд ли будет вкладываться в долгосрочный и дорогостоящий проект. "У России вряд ли есть деньги для серьезных вливаний в Таджикистан. Будут предложены проекты в сфере промышленной кооперации, как заявлено. Возможно, реанимируют старые проекты в сфере энергетики. Не исключено, что в ходе переговоров будут непубличные договоренности, связанные с возможностью обхода антироссийских санкций. Это Москва предлагает всем своим партнерам. Но Таджикистан вряд ли будет подставляться под вторичные санкции", – считает Муллоджанов.



Сотрудничество можно было бы упростить, если бы Душанбе решился вступить в Евразийский экономический союз. Пока, однако, говорить об этом рано.