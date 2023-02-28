 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Бахмут окружен. В "котел" сели 12 тысяч украинских военных
21:22 01.03.2023

Бахмут окружен. В "котле" 12 тысяч украинских военных
Зеленский ночью с 26 на 27 февраля отдал приказ прорвать кольцо на южном фланге города
Александр Ситников Александр Ситников
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Согласно ночной сводке известного в "незалежной" паблика "DeepState", бойцы "Вагнера" прогрызли из Ягодного оборону ВСУ к дороге через Хромово, причем широким фронтом. На чатах ВСУ также сообщается, что жилые кварталы в микрорайоне Собачевка уже перешли под контроль "музыкантов", как и все многоэтажки в Забахмутке. Враг скулит, что "Вагнер" прет, как бульдозер".

Уточним, что DS имеет прямые связи с укро-Генштабом и считается адекватным сайтом, который дорожит своей репутацией. По его карте можно сделать вывод, что утром 1 марта бои идут уже в непосредственной близости от дороги Часов Яр-Бахмут/Артемовск.

Отсюда до южного въезда, где тоже наблюдается "рубилово" за микрорайон "Самолет", всего 2.5 км. Значит, все пространство, которое пока еще контролируется ВСУ, находится под прицельным огнем наших минометчиков.

Бандеровские админы, освещающие битву за Бахмут, опубликовали свежие кадры "дороги жизни". На ней видны брошенные "буханки", полные "двухсотых", с пояснением "Все! Мы окружены".

Чем и как ответим?
На самом деле, немножко не так. Действует, хоть и с низкой пропускной способностью, грунтовой дублер автошляха О-0506, через который можно выбраться пешком, что и делают некоторые підрозділи. А вот с логистикой и впрямь для ВСУ все стало очень грустно.

Сами "музыканты" более осторожны в своих сводках. Так, в телеграм-канале "Оркестр Вагнера | Wagner" бойцы подтвердили, что идет наступление на Хромово, через который проходит последняя свободная дорога для снабжения украинской группировки в Бахмуте. В то же время: "На юго-восточной окраине города „вагнера" выровняли линию фронта по улице Щедрая, а на южной - продвижение в районе Буденовка. Сообщения о приближении к известному памятнику МиГ-17 в районе „Самолет" пока преждевременны".

"​​Украинские войска, вероятно, будут вынуждены оставить Бахмут, - признает Bloomberg и напоминает, что 2 февраля Зеленский зуб давал, что отступления ВСУ из города никогда не будет. По мнению этого информагентства, освобождение исторически русского города "станет шагом" к установлению полного контроля над ДНР.

Неожиданно рубануло правду-матку германское издание "EXXpress" (с двумя Х в отличие от британского). Статья так и называется: "Зеленский запретил отступать: 2500 украинцев, скорее всего, попадут в окружение в Бахмуте".

Где вдохновлялись русские писатели и режиссеры
Немцы отреагировали точными комментариями:

"Здесь людей ведут на убой ради нескольких циников, воняющих деньгами. И худшие из них находятся отнюдь не в России".

"Зеленский не допустил вывода войск? Нет, его „друзья" не позволили ему этого сделать. И, возможно, он уже боится их больше, чем Путина".

Причем цифра в 2,5 тысячи выглядит оптимистично для ВСУ. Эксперты "EXXpress" считают, что прямо сейчас в окружении, скорее всего, находятся 12 тысяч ВСУшников.

Именно поэтому в Часов Яр прибыли лучшие части Зеленского, чтобы прорвать "котел".

"Проукраинские информационные платформы сообщают о текущей ситуации в Бахмуте и о текущих контратаках украинских вооруженных сил во фланг российским войскам… Однако вопрос о том, удастся ли это сделать…, является довольно спорным", - считают немцы.

"Еще один признак того, что военная ситуация на Украине в настоящее время выглядит не очень хорошо: через год после начала российского операции президент Украины Владимир Зеленский уволил одного из ведущих командиров на Донбассе Эдуарда Москалева. Об этом говорится в указе, опубликованном канцелярией президента Украины в воскресенье вечером. В указе не приводилось никаких обоснований этого шага", - особо подчеркивает "EXXpress".

Следующей линией обороны станет Славянск-Краматорск, а потом, если не считать Павлограда, фронт откатится к Днепру. Причем, как только мосты окажутся в пределах досягаемости русской арты, города на левом берегу будут сдаваться один за другим, оказавшись в огненной ловушке.

Российские войска пошли в наступление еще на одном направлении
Таким образом, упертость Зеленского в отношении Бахмута объясняется не столько капризом кровавого клоуна, сколько, как намекают знакомые с темой немцы, приказом из Вашингтона. То, что периодически американские генералы якобы советуют укро-Генштабу уйти из Бахмута, является обычной политической игрой. Типа, янки "скромно просят" Банковую, но "самостоятельный" Зеленский думает и действует иначе.

Речь идет о проверенном приеме из той же самой англосакской оперы, в которой во главу укро-нацистского недо-государства янки поставили "самого могущественного, по версии Jerusalem Post, еврея". Типа, попробуй теперь обвини "захисников незалежностi" в любви к Бандере и Гитлеру. Цинично, но нужно признать - эффективно.

Что характерно: укро-эксперты оперативно отреагировали на публикацию "EXXpress". С одной стороны, они подтвердили инсайт немцев, что в ночь с 26 на 27 февраля Залужный сообщил Зеленскому о невозможности вывести весь гарнизон ВСУ из Бахмута. С другой стороны, Банковая все-таки была вынуждена снять часть неприкосновенных стратегических резервов, предназначенных для весеннего наступа, и перебросить их для обороны южного фланга сакрального города.

Известный в "незалежной" блогер считает, что многоопытный "Вагнер" играет с ВСУ в игру "кошки-мышки" и намеренно затягивает с полным окружением. Он пишет, что грунтовой дублер дороги Часов Яр-Бахмут простреливается, как в тире, а не перерезается, хоть это можно сделать. Да, кое-кто из укро-вояк выскакивает из ада, но количество "двухсотых" никак не вяжется с названием "дорога жизни". Это, скорее, "дорога мертвых".

Между тем речь идет о тех самых военных, которые должны были удерживать Славянск и Краматорск в то самое время, когда ВСУ должны начать свое "решающее" наступление.

Источник - svpressa.ru
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