Россия построит еще девять школ в Киргизии. Может умнее в Донбассе строить?

21:29 01.03.2023

Россия планирует в этом году начать строительство девяти общеобразовательных школ в Киргизии. Об этом в Бишкеке на церемонии вручения пожарных машин, переданных Россией Киргизии, сообщил начальник управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Маслов, сообщает сегодня, 1 марта, ИА 24.kg.



"29 марта для подписания межправительственного соглашения в Кыргызстан прибудет делегация из России во главе с вице-премьер-министром Алексеем Оверчуком. Это важная программа. Каждая школа будет рассчитана на 1 тысячу 200 учеников и будет отвечать всем современным стандартам - от полной комплектации необходимым оборудованием до мощной спортивной базы, включающей в себя два плавательных бассейна и футбольное поле в каждой из них. Строительство начнется уже в этом году. Сумма на реализацию проекта, порядка 500 миллионов долларов, уже заложена в российский бюджет",- сказал он.



Ранее комитет киргизского парламента по международным делам, обороне и безопасности поддержал соглашение с Россией о строительстве школ. Общеобразовательные учреждения построят в бишкекском жилом массиве "Ак-Ордо", в микрорайоне "Юго-Восток" города Ош, в селе Новопавловка, в городе Караколе, на территории Джала-Абадского государственного университета, в селе Прогресс Узгенского района, на участке Айгул-Таш в Баткенской области, в селе Бала-Саруу в Таласской области, в районе парка имени Жапаралиева в городе Нарыне.



Учебная программа будет составлена по российскому и отечественному стандартам. В нее войдут: киргизский язык, литература, история Киргизии, довоенная подготовка и другие. Выпускники получат аттестаты двух стран.