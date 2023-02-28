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В Ташкенте на месте здания Службы госбезопасности построят 22-этажную гостиницу
21:52 01.03.2023

На месте бывшего здания СГБ в Ташкенте появится 22-этажная гостиница Radisson

Компания Radisson Hotel Group подписала соглашение с Metropol Group об открытии первого своего отеля в Ташкенте. 22-этажный комплекс появится на "Бродвее", где располагается бывшее здание СГБ (Службы государственной безопасности).



Компания Radisson Hotel Group подписала соглашение с Metropol Group об открытии отеля премиум-класса Radisson Collection Hotel Tashkent, сообщила Ассоциация отельеров Узбекистана.

Открытие отеля планируется в 2026 году. Проект станет первой гостиницей Radisson Collection в Центральной Азии.

В гостиничный комплекс площадью около 130 тысяч кв. м будет входить четыре здания, "выполненных в едином архитектурном стиле". В них будут располагаться общественные пространства, торговые зоны, кинотеатр, офисы, апартаменты, многоуровневая подземная парковка, конференц-залы и переговорные комнаты.

В основном и самом высоком здании комплекса расположится Radisson Collection Hotel, Tashkent. Это будет 22-этажное здание, выполненное в классическом стиле, площадью более 27 тысяч кв. м. Отель будет рассчитан на 164 номера, включая президентские люксы и апартаменты.

В отеле также будет работать ресторан, лобби-бар, представительский лаундж с VIP-гостиной. Один этаж отведут под спа с бассейнами. На 19 этаже будет расположен Sky-бар с террасой.

Гостиница Radisson в Ташкенте расположится на улице Сайилгох, более известной как "Бродвей". Напомним, в июне 2021 года компания Metropol Group, учредителем которой указан сын бывшего главы МИДа Узбекистана Данияр Камилов, приватизировала бывшее здание СГБ на "Бродвее" в Ташкенте за 210 млрд сумов.

На базе объекта было разрешено организовать один или несколько следующих видов деятельности: организация офисных помещений, торговых помещений, торгово-развлекательного центра, предоставление спектра услуг в сфере культуры и досуга, спорта, туризма и других.

По данным историко-культурологического проекта Tashkent Retrospective, бывший объект СГБ является историческим зданием 1950-х годов.

Источник - Газета.uz
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