В Ташкенте на месте здания Службы госбезопасности построят 22-этажную гостиницу

21:52 01.03.2023

На месте бывшего здания СГБ в Ташкенте появится 22-этажная гостиница Radisson



Компания Radisson Hotel Group подписала соглашение с Metropol Group об открытии первого своего отеля в Ташкенте. 22-этажный комплекс появится на "Бродвее", где располагается бывшее здание СГБ (Службы государственной безопасности).



