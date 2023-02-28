У Чулпан Хаматовой незаладилось с работой в свободной Латвии

22:40 01.03.2023

ЧУЛПАН ХАМАТОВА БЕЗ РАБОТЫ В ЛАТВИИ. ЧТО ПРОИЗОШЛО НА САМОМ ДЕЛЕ

Спектакль с Чулпан Хаматовой в Новом Рижском театре отменили. Актер Гундарс Аболиньш раскрыл подробности о произошедшем.



Сбежавших из России звезд продолжает преследовать череда неудач. Спектакль Gogolis. Nature Morte с Чулпан Хаматовой в Новом Рижском театре оказался отменен по решению его художественного руководителя. Об этом рассказал актер Гундарс Аболиньш, который также должен был участвовать в постановке.



Чулпан Хаматовой сбежала из России в Латвию вскоре после начала спецоперации на Украине. Актриса даже приняла участие в унизительном интервью на латышском телевидении, в ходе которого ей прямо указали, что она недостаточно много извинялась за Россию. После этого Чулпан Хаматова "замаливала грехи" перед новой родиной, принимая участия в акциях в поддержку Украины.



Однако для Латвии, похоже, актриса так и не стала своей. Спектакль с ее участием оказался отменен, хотя она выучила свою роль сразу на трех языках - латышском, украинском и русском.



Отменить спектакль - это решение нашего художественного руководителя Алвиса Херманиса, с которым вчера после предпоследней репетиции мы согласились (некоторые легче, некоторые труднее),



- написал Гундарс Аболиньш в Facebook*.



Он добавил, что режиссер спектакля провел "большое культурно-историческое исследование и о Николае Гоголе, и о его родной Малороссии", но "оживить" эту информацию в постановке ему не удалось. В итоге спектакль был признан творческой ошибкой и отменен.



Напомним, что ранее были отменены совместные выступления Ивана Урганта и Владимира Познера. Оба должны были выступить в конце февраля на Кипре и в Дубае, но выступления оказались внезапно перенесены аж на осень этого года. Ургант объяснил произошедшее "личными непредвиденными обстоятельствами".



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