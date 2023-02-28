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Узбекистан. Популярных артистов выгоняют из профессии за неправильные брюки и бороды
00:11 02.03.2023

Головокружение от узбеков: как в Средней Азии вычищают "разврат" со сцены

Игорь Кармазин

К артистам в Узбекистане особые требования. Исполнители должны не только завоевать любовь слушателей, но еще и соответствовать строгим моральным нормам. Если чиновникам не нравится одежда или поведение певца, то его отлучают от телевидения и запрещают концерты. Последний такой случай произошел с певицей Канизой, которую заподозрили в том, что она выступила на свадьбе без брюк. "Известия" разбирались в том, как Ташкент регулирует работу артистов.

Штаны раздора

Певица Каниза (Шахризода Ахмедова) в конце февраля исполнила несколько песен на свадьбе в Ташкенте. На видео видно, что девушка была в брюках телесного цвета, но некоторые комментаторы решили, что певица выступала без штанов. Хейтеры сравнили артистку с наложницей, другие язвили, что штаны похожи на голос Канизы - то ли есть, то ли нет. Певица в ответ записала обращение. "Я не обращаю внимания на негативные комментарии. Неужели в Узбекистане не осталось больше тем, кроме обсуждения моей одежды?" - спросила она.

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На этом история могла бы закончиться, но на происходящее обратили внимание в министерстве культуры. Замглавы Баходир Ахмедов сообщил, что объединение "Узбекконцерт" на месяц лишило певицу лицензии артиста, а значит, она не сможет давать концерты и появляться на телевидении. "Ей сделали серьезное предупреждение. Если она в течение месяца "придет в норму", то сможет повторно подать заявку на лицензию, если нет, то будут приняты более строгие меры. Будет хорошо, если другие артисты сделают выводы из примененных к ней мер", - сказал заместитель министра культуры. Он посоветовал Канизе перестать ругаться с поклонниками и больше не размещать скандальные видео.

Ахмедова в ответ сообщила, что из-за простуды не смогла посетить заседание, на котором обсуждалась ее лицензия. По ее словам, позже она придет к министру культуры с адвокатом, юристом и свободными журналистами, чтобы рассказать правду. "Я выступала на государственных концертах в селах и пыльных полях. Народ покупал билеты, но я ничего не получала, деньги шли в другой карман. Какой? Все артисты это знают, но молчат. Я больше молчать не буду", - пригрозила она.

Слишком открыты миру

Узбекские чиновники строго цензурируют репертуар и поведение исполнителей. Певицам чаще всего достается за разврат, который понимается максимально широко. Так, артистку Шахло Ахмедову наказали за клип на песню "Летние дожди". В ролике девушка вместе с турецким актером катается на мотоцикле и катере, обнимается на морском берегу. В объединении "Узбекконцерт" решили, что пылкие объятия не соответствуют национальному менталитету и "восточной морали", а потому лишили певицу лицензии.

В бесстыдстве обвинили также певицу Азизу Ниязметову, которая опубликовала фотографию в платье с открытыми плечами. Исполнительницу Лолу Юлдашеву наказали из-за "эротической сцены" - в одном из роликов она проводит рукой по расстегнутой шелковой блузке. Девушка в ответ выложила клип, в котором высмеяла узбекскую цензуру. Видео на песню "Севгингни менга айт" ("Расскажи мне о любви") снято в советской стилистике и показывает диалог певицы с неким худсоветом, который постоянно делает ей замечания. В частности, требует изменить текст песни, перестать слишком откровенно пританцовывать и даже снять шляпу.

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Артистам-мужчинам достается по другим поводам. Так, популярного певца Жахонгира Атажанова раскритиковали за инцидент, произошедший на свадьбе в Самаркандской области. Там во время выступления гости осыпали артиста пачками долларов и узбекских сумов. Видео распространилось в интернете, пользователи посчитали денежное конфетти неуважением к государственной символике, ведь на национальную валюту нанесен герб Узбекистана. Атажанов подлил масла в огонь, когда написал в соцсетях, что не боится лишиться лицензии. В итоге ему действительно запретили выступать.

Других артистов наказывают из-за подчеркнутой религиозности. Например, у певца Санжара Джавбердиева забрали разрешение на работу из-за густой бороды, которую власти считают пропагандой радикального ислама. Мужчина бриться отказался, в итоге ему выдали лицензию ограниченного действия - петь на свадьбах и в ресторанах можно, но выступать с концертами и появляться на телевидении запрещено. В целом работникам эстрады не рекомендуют молиться на камеры, делать фотографии с имамами мечетей и демонстративно проводить ифтар (разговение).

Артистов наказывали также за опоздание на заседания худсовета, нецензурную лексику в выступлениях, "бессмысленные тексты" песен, отказ выступать перед хлопкоробами. В итоге получается, что тем для творчества не так много. Бывший министр культуры и спорта Минхожиддин Хожиматов выдвигал свои идеи. "Вместо того чтобы фокусироваться на любви, следует петь о повседневной жизни, происходящих в нашей стране эпохальных событиях и вещах, отражающих духовность узбекского народа", - предлагал он.

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Свадебные войны

В Узбекистане эстрадную деятельность регулирует объединение "Узбекконцерт". Известно, что в состав организации входит более 3 тыс. исполнителей. Законодательство делит артистов на три категории. Первые могут выступать только на свадьбах и в ресторанах, вторым разрешается участвовать в сборных концертах, третьи могут давать сольные концерты и демонстрировать свои клипы на телевидении. При этом критерии оценки максимально размытые. Так, исполнители третьей категории должны обладать "особым мастерством и талантом". Понятно, что такие формулировки не способствуют объективной оценке.

По данным на август прошлого года, в 2022-м "Узбекконцерт" лишил лицензии 74 исполнителей. Большую часть - за неуплату пошлины. Но представители объединения также внимательно следят за репертуаром и поведением певцов и певиц. Творчество проверяют на соответствие национальному менталитету, ценностям и обычаям, правилам этики и сценической культуре. Оценивает работу артистов некая группа представителей творческого содействия, ее точный состав неизвестен. Если артист без лицензии все-таки попробует выступить, то его могут оштрафовать на сумму до 60 млн сумов ($5 тыс.).

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Специалисты постоянно критикуют работу "Узбекконцерта". "Любое творчество имеет право на существование безотносительно ненаучного понятия "менталитет". Ни один современный музыкант, творящий в стиле альтернативной музыки, никогда не будет соответствовать критериям и рейтинговым группам. Пусть люди сами решают, что им слушать и какая музыка им интересна", - считает юрист Мадина Турсунова. Она напомнила, что в 2020 году министерство юстиции Узбекистана предлагало отменить лицензирование артистов, но дальше обсуждения вопрос не сдвинулся.

Политолог Андрей Грозин рассказал в беседе с "Известиями", что череда скандалов связана с бизнес-интересами.

- В Узбекистане много молодежи, а значит, много свадеб. А ни одна свадьба в республике не обходится без певцов и певиц. Поэтому эстрадная деятельность - большой бизнес. К тому же он слабо контролируется налоговыми органами. В то же время центральные власти не считают шоу-бизнес первостепенной отраслью, слабо им занимаются. Из-за этого и возникают постоянные скандалы. Думаю, рано или поздно президенту Шавкату Мирзиееву все-таки придется обратить на происходящее внимание.

Источник - Известия
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