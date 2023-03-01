Украина экспортирует электроэнергию после шести месяцев атак на инфраструктуру

00:27 02.03.2023

01.03.2023

Киев готов забрать из Европы не только советское оружие, но и атомные реакторы

Анатолий Комраков



Предназначавшиеся для АЭС в Белене российские реакторы ждут в Украине.

Украинские энергетики заявляют, что успешно пережили зиму и не испытывают дефицита электроэнергии. Более того, Украина готова возобновить экспорт в Европу излишков своей энергии. Для обеспечения работы украинских АЭС власти Болгарии собираются передать Киеву российское оборудование с недостроенной атомной станции "Белене".

Украина рассматривает возможность возобновить экспорт электроэнергии, заявил член наблюдательного совета компании "Укрэнерго" Юрий Бойко. По его словам, вопрос активно обсуждается, и принципиальная позиция правительства заключается в том, что открытие экспорта должно быть синхронизировано с бесперебойной и безусловной подачей электроэнергии внутреннему потребителю.



Чиновники и политики утверждают, что энергосистема страны успешно прошла зиму. Глава Минэнерго страны Герман Галущенко считает, что в ближайшее время в Украине будет восстановлена стабильная ситуация с энергоснабжением. В среду зафиксировано отсутствие дефицита электроэнергии, хотя из-за обстрелов и повреждения сетей не исключались отключения в некоторых приграничных областях. Продолжаются ремонтные работы, сетевые ограничения в других регионах отсутствуют, лимиты до областей не доводились, сообщают в "Укрэнерго".



Россия ведет активные обстрелы объектов инфраструктуры Украины с сентября 2022 года. По данным CNN, к концу января по украинской инфраструктуре было выпущено 1,35 тыс. ракет и дронов. В феврале 2023 атаки продолжались. Справиться с последствиями ракетных ударов украинским энергетикам помогло присоединение в середине марта 2022 года к Европейскому сообществу операторов магистральных сетей в области электроэнергетики (ENTSO-E), считают американские наблюдатели. Благодаря этому переключению Украина летом прошлого года смогла начать экспорт электроэнергии в Евросоюз, который, впрочем, был прекращен сразу же после начала массированных ударов по инфраструктуре.



После начала ракетных ударов украинские энергетики получили около 4,6 тыс. тонн оборудования и запчастей, в списке нужд Минэнерго Украины – десятки тысяч наименований, от мощных трансформаторов до реле и кабелей, сообщает CNN.



Поставки оборудования могут быть расширены и на технику для атомных электростанций. В среду болгарские медиа сообщили о возможной передаче Киеву российского оборудования для АЭС "Белене", строительство на которой было заморожено болгарскими властями. Однако позже министр энергетики Болгарии Росен Христов сообщил, что окончательного решения о вывозе оборудования АЭС в Украину еще не принято.



Энергосистема Украины действительно работает, но удары по ней нельзя назвать неэффективными, заявил "НГ" эксперт Института стран СНГ Александр Дудчак. "Во-первых, когда они наносятся, инфраструктура оказывается неработоспособной и затрудняется в моменте переброска военных грузов. Во-вторых, работоспособность системы поддерживается, по сути, по временной схеме – в Украину было поставлено большое количество генераторов, работающих на топливе. Топливо также поставляется из-за рубежа. Все эти поставки идут не бесплатно, а в счет западных кредитов, еще больше укрепляя зависимость страны от внешнего финансирования. Объем "помощи" от Евросоюза достиг уже 18 млрд долл., а США – 44 млрд. Планы Украины стать экспортером электроэнергии не реализовались, сейчас она вынуждена импортировать ее из европейских стран", – говорит эксперт.



Пережить удары энергосистеме помогают несколько факторов, продолжает Дудчак. "Энергосистема создавалась еще советскими инженерами с учетом возможной ядерной атаки со стороны Запада, ее участки параллелятся, в ней присутствуют элементы запаса, "резерва" на случай такого кризиса. Пережить удары помогло и то, что в стране наблюдается как сокращение населения (по нашим оценкам, в стране сейчас находятся не более 20 млн человек, в половину меньше, чем было в 2014 году), так и снижение потребления со стороны промышленности из-за большого количества остановленных предприятий. Причем многие из этих предприятий, например металлургические заводы, относятся к энергоемким производствам. Произошло и сокращение обслуживаемых территорий, Украина потеряла 10–15% своих площадей. Кроме того, снизить нагрузку на энергосистему позволили необычайно теплая зима и необычайно ранняя весна", – говорит Дудчак.



"В Украине сейчас осталось девять атомных реакторов после того, как шесть в составе Запорожской АЭС перешли под контроль РФ, – продолжает эксперт. – Американская Westinghouse во многом благодаря поставкам топлива в Украину избежала банкротства. Только вот ее топливные элементы собираются в Швеции из российского сырья. Трудно оценить с технической точки зрения реализуемость поставки оборудования для несостоявшегося в Болгарии проекта строительства АЭС, но перевезти его в Украину могут просто по политическим соображениям, а также для того, чтобы у Болгарии было меньше стимулов продолжать сотрудничество с РФ в этом направлении".



Перевозка реакторов для АЭС – вопрос сложный и долгий, вряд ли он может в оперативном ключе помочь украинской энергосистеме. Директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказывал, что ситуация в энергосистеме остается сложной, она работает благодаря нестандартным инженерным решениям, но нет гарантий, что они позволят работать долго и стабильно. По словам энергетика, крупные технические аварии могут произойти на любой из 40 подстанций.



Российские эксперты, знакомые с ситуацией на рынке атомной энергии, уверяют, что болгарские реакторы из РФ скорее всего не понадобятся уже ни самим болгарам, ни украинцам. "Европа приняла очень строгие правила по безопасности для атомных станций, и реакторы, произведенные несколько десятилетий назад, под них никак не подпадают, – сказал "НГ" эксперт, пожелавший остаться неназванным. – Болгария до 2045 года планирует ввести в эксплуатацию четыре новых ядерных реактора как на площадке действующей АЭС в Козлодуе, так и в Белене, где строительство было остановлено еще в 1990 году. Речь идет о применении оборудования уже нового поколения, малых реакторах. Старые реакторы могут быть установлены в Украине, в этом им может помочь американская Westinghouse, но это однозначно удлинит путь Украины в ЕС".