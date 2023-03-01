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НАТО стягивает войска к Приднестровью: еще одна война?
00:47 02.03.2023

ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ | 01.03.2023

Стволы направлены в сторону дельты реки Прут

Как сообщила 28 февраля близкая к правящей в Греции партии газета Katimerini, НАТО через порт Александруполис, где расположена военная база США, перебрасывает силы на север "из-за тревоги в Молдове".

Перед этим пресс-секретарь Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк заявила: "Наши силы сосредоточены вдоль всей границы (Приднестровья)".

Продолжают поступать сведения о наращивании Киевом военной группировки на границе с ПМР и из других источников. Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов опубликовал полученный, по его словам, из надежных источников приказ о выдвижении к 27 февраля инженерно-саперного батальона ВСУ в населенный пункт Кучурган, граничащий с Приднестровской Молдавской Республикой.

Как пишет Guardian, в марте авиакомпания Wizz Air приостановит все рейсы в Молдову и из Молдовы по соображениям безопасности.

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На прошлой неделе Минобороны РФ предупредило, что Украина готовит вооруженную провокацию против ПМР. По информации ведомства, Киев намерен использовать подразделения ВСУ, включая боевиков запрещенного в России "Азова".* В качестве предлога для вторжения в ПМР планируется инсценировка "наступления российских войск" с территории Приднестровья. Выясняется, что к этой провокации готовятся подключиться силы НАТО, которые перебрасываются через порт Александруполис.

О том, что украинская провокация при поддержке НАТО действительно готовится, свидетельствуют и другие признаки. 27 февраля в Александруполис прибыла заместитель министра обороны США Селеста Уолландер, сопровождавшая госсекретаря Энтони Блинкена в его поездке по Восточному Средиземноморью. Американка, как сообщает Katimerini, посетила штаб 12-й дивизии и объекты порта Александруполис, через который идет отправка американского оружия в Южную Европу и на Украину.

Katimerini отмечает, что у НАТО пока нет своих "развернутых сил" в Молдове, но в соседней Румынии имеется "готовый вмешаться хорошо оснащенный многонациональный "боевой контингент" численностью не менее 7000 человек под командованием француза Трикан де ла Гутт.

В ближайшие дни в Румынии и Болгарии начнутся военные учения НАТО в рамках маневров Atlantic Resolve 23 и Defender Europe 23. Стволы при этом "будут направлены на северо-восток в сторону дельты реки Прут, чтобы зажечь еще один костер", отмечает Katimerini.

Недавно в Кишиневе побывали Урсула фон дер Ляйен, госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Греции Катерина Сакелларопулу. Назначение на место премьер-министра главы секретной службы Дорина Ретчана означает, что Майя Санду ужесточает свой антироссийский курс. Речан уже поставил вопрос о выводе российских войск из Приднестровья. О якобы готовящемся нападении России на Молдову говорит Зеленский.

Провокации вокруг Приднестровья особенно опасны тем, что на его территории, в поселке Колбасна, расположены склады боеприпасов (объект № 1411 АСБ). Как считают, это самый большой арсенал оружия в Европе. Населенный пункт Колбасна находится в двух километрах от украинской границы. Во времена СССР там хранились стратегические запасы Западного военного округа, но основную часть боеприпасов сюда завезли после вывода советских войск из ГДР, Чехословакии и Венгрии. Всего на складах хранилось до 42 тысяч тонн боеприпасов, часть из них потом была вывезена. Сейчас здесь находятся артиллерийские снаряды, авиабомбы, в том числе ФАБ-500 и ФАБ-1000, около 100 танков, 200 бронетранспортеров, боевых машин пехоты, более 30 тысяч военных автомобилей, около 200 зенитно-ракетных комплексов, реактивные системы залпового огня "Град", 30 тысяч автоматов и пулеметов. Охраняют арсенал оперативная группа российских войск (ОГРВ), дислоцированная в Приднестровье, и местные военные.

По оценкам, возможный взрыв хранящихся в Колбасне боеприпасов в случае провокации со стороны Украины можно сравнить со взрывом ядерной бомбы, сброшенной на Хиросиму. Общий радиус действия первичной ударной волны может составить 40-50 км и более.

"Естественно ситуация в Приднестровье является объектом нашего самого пристального внимания и поводом для нашей обеспокоенности. Ситуация неспокойная, она провоцируется извне", – заявил 27 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Источник - фонд стратегической культуры
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