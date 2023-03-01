Между Москвой и Вашингтоном началась нефтяная война на истощение, - НГ

00:50 02.03.2023

Американские 285 тысяч баррелей против российского полумиллиона

Ольга Соловьева

1.03.23

Глава МЭА Фатих Бироль ожидает резкого падения нефтедоходов РФ в ближайшее время.

Март 2023 года станет первым месяцем директивного сокращения нефтедобычи и экспорта черного золота из РФ. Через три дня после заявления вице-премьера РФ Александра Новака о снижении добычи на 500 тыс. барр. в сутки (б/с) Вашингтон анонсировал дополнительную суточную продажу из госрезервов 285 тыс. барр. нефти. После заявления Новака биржевые цены барреля нефти марки Brent снизились с 86 до 83 долл. Аналитики прогнозируют сокращение доходов РФ от экспорта нефти из-за высокого дисконта и вероятного сокращения объемов экспорта.



РФ добровольно сократит в марте добычу нефти на 500 тыс. б/с, сообщил 10 февраля вице-премьер РФ Александр Новак. А 13 февраля Минэнерго США сообщило о планах дополнительной продажи из стратегического нефтяного резерва 26 млн барр. в период с апреля по июнь 2023 года. То есть в ответ на решение Москвы Вашингтон пообещал увеличить предложение черного золота на 285 тыс. б/с. И, несмотря на противостояние РФ и США, мировые цены на нефть последние недели сохраняют общую тенденцию к снижению.



Cнижение добычи нефти в РФ отсчитывается от реального уровня производства, а не от квоты России в рамках сделки ОПЕК+. Согласно параметрам сделки, добыча нефти для РФ определена с ноября 2022 года на уровне в 10,478 млн б/с. В январе 2023 года, как говорил ранее Новак, Россия добывала примерно 9,8–9,9 млн б/с.



Российские власти подчеркивают, что решение России о добровольном сокращении добычи нефти пока принято только на март. Продление этой меры на более поздние сроки будет принято исходя из ситуации.



Первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин в среду уточнил, что Россия сокращает добычу нефти в марте исходя из принципа, который подразумевает отсутствие задачи продавать по любой цене ради объема. "Есть определенные нерыночные ограничения и попытка их как-то укоренить. Россия не просто не согласна с этим, но мы считаем, что это сверхдеструктивный элемент для мировой экономики", – объяснил Сорокин. По словам чиновника, любые ограничения в цене на цикличных рынках, к коим относится и топливно-энергетический, приведут к снижению инвестиций в будущем, а оно наблюдается уже сейчас. "Одно дело, когда страна сама хочет себе в ногу выстрелить и начинает у себя заниматься такой политикой, другое – когда блок экономически развитых стран начинает насаждать эту политику всему миру. Это просто приведет к росту требуемой доходности со стороны инвесторов, росту стоимости фондирования, и этого ни в коем случае нельзя принимать", – сказал Сорокин, подчеркнув, что сокращение добычи, которое было анонсировано, добровольное и подразумевает выход на сбалансированный спрос и предложение на российскую нефть, торговля которой будет осуществляться на рыночных принципах. "То есть мы понимаем, что рынки меняются, и, возможно, цена на Urals будет отличаться от мировых бенчмарков более существенно, чем раньше, но должен быть баланс, это должен быть рынок, а не насаждаемые показатели", – добавил он.



Опросы агентства Reuters показывают, что страны ОПЕК в феврале добывали почти 29 млн б/с, что на 150 тыс б/с выше январского уровня. Решение правительства РФ о сокращении добычи в итоге может подтолкнуть вверх как международные нефтяные котировки, так и цену на российскую нефть марки Urals, надеются некоторые отечественные эксперты. Сокращение предложения российской нефти на мировом рынке может снизить дисконт на отечественный сорт Urals, а также облегчить условия морской транспортировки черного золота.



Однако, несмотря на ожидания, цены российской нефти не растут. По данным Минфина РФ, средняя цена барреля сорта Urals в феврале составила 49,56 долл. против 49,48 долл. в январе 2023 года. Для сравнения: в ноябре стоимость Urals составляла 50,47 долл. Таким образом, дисконт Brent к Urals в феврале составил около 34 долл., или 40,5%, а в январе – 35 долл., или 41%.



По мнению авторов Telegram-канала MMI, с учетом решений Минфина ввести предельный размер дисконта Urals к Brent, учитываемого при расчете цены нефти для целей налогообложения, цены на нефть остаются неприемлемо низкими для бюджета даже с учетом ослабления рубля. В то же время, по данным западных экспертов, спрос на российское черное золото сохраняется.



43-4-3480.jpg

Снижение добычи нефти в РФ может оказать

влияние на размер дисконта

при продаже марки Urals. Фото ReutersМорской экспорт нефти из России в феврале оставался устойчивым, поскольку страна нашла новых покупателей, пишет агентство Bloomberg. "С помощью теневого флота танкеров российские производители сырья обратились к покупателям в Персидском заливе, Латинской Америке и Азии", – передает агентство со ссылкой на анализ данных по передвижению танкеров. Как сообщает компания Kpler, в феврале РФ отгружала около 7,3 млн б/с нефти и нефтепродуктов. Это соответствует объемам, отгруженным в декабре, и всего на 9% ниже исторического максимума января, отмечают аналитики.

"Пока остается неясным, предпочтут ли российские производители сократить экспорт сырой нефти или внутреннюю переработку в результате ограничений. Предварительные мартовские планы показывают, что нефтяные компании намерены поддерживать высокую производительность нефтеперерабатывающих заводов, чтобы воспользоваться огромными налоговыми льготами, которые должны снизиться с апреля", – указывает Bloomberg.



Согласно данным Международного энергетического агентства (МЭА), по итогам января доходы РФ от экспорта нефти и газа упали почти на 40% и составили 18,5 млрд долл. Для сравнения: годом ранее наша страна зарабатывала на экспорте нефти каждый месяц около 30 млрд долл. Западные санкции в отношении российского энергетического сектора достигают своих целей по стабилизации нефтяных рынков и сокращению доходов России, считает исполнительный директор МЭА Фатих Бироль. "Мы ожидаем, что снижение доходов от нефти и газа будет более резким в ближайшие месяцы. В среднесрочной перспективе сокращение доходов будет еще выше из-за отсутствия доступа к технологиям и инвестициям", – цитирует агентство Reuters Бироля.



Однако исследователи из Института международных финансов (IIF), Колумбийского и Калифорнийского университетов сомневаются в высокой эффективности нефтяных санкций. Ученые отмечают: потолок цен на российскую нефть был введен 5 декабря 2022 года и действует уже почти три месяца. Однако, несмотря на ограничение в 60 долл. за баррель, как минимум месяц после введения ценового потолка российская нефть продавалась выше этого значения. Они рассчитали, что средняя стоимость российской нефти составила 74 долл. за баррель в конце года. При этом самыми дорогими оказались поставки по восточному направлению – выше 80 долл. за баррель. Часть российских поставок перевозит так называемый теневой флот танкеров, из-за чего эта нефть не попала под ограничение. Также отмечается, что сроки платежей и в некоторых случаях могли отличаться от даты выставления счетов-фактур.



Эксперты "НГ" решение РФ по сокращению добычи оценивают по-разному. "Отчасти у РФ получается влиять на мировые цены, так как ожидания сокращения добычи удерживают рынок нефти от значительного падения, хотя спрос все еще сезонно слабый, а снижение объемов пока не произошло", – отмечает аналитик по товарным рынкам "Открытие Инвестиции" Оксана Лукичева. По ее мнению, главная задача сокращения добычи российскими компаниями – сбалансировать спрос и предложение именно на российскую нефть после введения эмбарго на поставки в ЕС. "Очевидно, что произошедшее после введения эмбарго перераспределение потоков нефти показало избыток объемов нефти из России, который нужно убрать с рынка", – говорит эксперт, полагая, что решение повлияет на размер дисконтов на Urals.



Аналитик "Финам" Андрей Маслов говорит, что влияние решения о снижении добычи нефти в РФ на биржевые котировки оценивается как незначительное.