Нефть и оружие свяжут Индию и Россию сильнее абстрактной "дружбы"

01:02 02.03.2023

Экспортные рупии Москва может инвестировать на субконтиненте



Сергей Аксенов



Сергей Лавров и глава МИД Индии Субраманиам Джайшанкар 1 марта провели переговоры в Нью-Дели. Российский министр в рамках своего трехдневного визита в республику также примет участие в совещании глав МИД "группы двадцати".



В настоящее время Россия является крупнейшим поставщиком нефти в Индию. Кроме того, на эту страну приходится четверть всего оружейного экспорта Москвы. Обе статьи чрезвычайно важны в условиях беспрецедентного давления Запада на РФ в связи с СВО.



В ближайшее время в Индию из Центральной Азии также прибудет госсекретарь США Энтони Блинкен. В ходе своей поездки на субконтинент, как и на постсоветском пространстве, американец наверняка попробует усилить влияние США и ослабить позиции России.



Похоже, трогательный лозунг советско-индийской дружбы "Хинди руси бхай бхай" остался в прошлом. Наступает время жесткого прагматизма. Сможет ли Россия в условиях американского давления удержаться среди ведущих торговых партнеров Индии?



- Думаю, Индия не пойдет на то, чтобы отказаться от российской нефти, потому что они покупают ее с очень большим дисконтом - это сверхвыгодный для нее бизнес, - отмечает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.



Индийцы уже давно освоили эту нишу - производили нефтепродукты и экспортировали их. Для этого они построили множество НПЗ на побережье, чтобы перерабатывать нефть, привозимую по морю танкерами. Только раньше это была в основном саудовская и иракская нефть и приобреталась она по мировым ценам. И все равно это приносило хороший доход.



Сейчас Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти, отправляемой морским транспортом (если добавить нефть, поставляемую нефтепроводами, то первенство пока еще удерживает Китай). Если в 2021 году Россия поставляла в Индию всего 20 тысяч баррелей, а сейчас, к концу февраля ожидается цифра в 2 млн баррелей.



Для нас Индия стала палочкой-выручалочкой, позволившей пристроить хотя бы объемы добываемой у нас нефти из-за проблем, возникших на западных рынках. Но сейчас РФ старается договариваться с индийскими компаниями о совместном снижении скидок. Этот дисконт очень болезненный для нашего государства, так как из-за этого теряет доходы бюджет.



"СП": - Похоже на альтруизм…



- После введения потолка цены, самая большая скидка шла на нефть, поставляемую из портов Приморска и Усть-Луги в Ленинградской области - по 59 долларов. Нефть из Новороссийска стоила уже побольше - 63 долларов. Дальневосточная нефть - 82 доллара за баррель. Арктическая - 79 долларов. Много "съедает" резко подорожавшая перевозка. Компаниям-поставщикам остается мало денег.



Заявление министра Новака о сокращении Россией с марта добычи нефти на 500 тысяч баррелей было сигналом Индии (и Китаю) о том, что для нас объемы экспорта - не самоцель. Главное - доходы, поэтому цена тоже важна. Сокращение добычи РФ (и рост спроса в Азии) приведет к росту цены и индийцам придется платить больше, чем сейчас. Поэтому лучше договориться о меньшей скидке.



"СП": - Блинкен попробует отговорить индийцев от покупки российской нефти?



- Вряд ли США будут убеждать индийцев совсем не покупать российскую нефть. Скорее, они будут даже настаивать на ее приобретении, так как в этих объемах нуждается мировой рынок. Поэтому американцы и придумали ввести потолок цены, а не просто эмбарго - чтобы Россия насыщала рынок, но при этом не зарабатывала достаточно много на своем экспорте углеводородов.



Формально, по американскому закону вторичные санкции касаются перевозчиков и страховщиков, а на конечного покупателя не распространяются. Но неформально США все равно будут давить, чтобы индийцы поддерживали потолок цены именно как покупатели. Попросят индийцев требовать от России, чтобы она продавала нефть по цене, например, не выше 60 долларов за баррель.



"СП": - Все ищут свою выгоду…



- Еще одно направление для возможного давления США - расчеты в национальных валютах. Причем не обязательно в рупиях или рублях. Довольно большая часть объемов идет через трейдеров ОАЭ и поэтому расчеты ведутся в третьей валюте - арабских дирхамах. США же выгодно, чтобы расчеты шли в долларах, так как это делает для них транзакции прозрачными и подконтрольными.



Кроме того, выручая за нефть рупии, Россия должна их куда-нибудь тратить. За рупии можно купить индийские товары, включая необходимую нам микроэлектронику и другие подсанкционные товары, среди которых оборудование для нефтедобычи. Рано или поздно это приведет к стагнации отрасли. Поэтому Блинкен будет возражать против расчетов в национальных валютах еще и по этой причине.



Научный сотрудник Центра изучения Индии Института востоковедения РАН Сергей Рабей считает, что России, чтобы удержаться на индийском оружейном рынке следует вести себя активней.



- Россия, а прежде Советский Союз, в течение многих десятилетий оставались ключевым поставщиком вооружений в Индию. Поэтому в этой стране уже очень много разнообразного российского оружия, которое требует технического обслуживания и пополнения боеприпасов. Так что в среднесрочной перспективе Россию выжить с индийского рынка будет очень сложно.



В частности, между Индией и Россий было подписано межправительственное соглашение о поставках вооружений до 2030 года (в том числе ЗРК "Триумф" С-400, а общий пакет индийских заказов превышает 14 млрд долларов - авт.). Вряд ли Индию можно заставить разорвать его. Для этого должно произойти нечто экстраординарное.



Тем не менее, процесс переориентации Индии с российского оружия, к сожалению, идет. Индия нацелена на диверсификацию в этом вопросе. Не стоит забывать, что индийцы - очень прагматичные люди, хорошие переговорщики, умеют сбивать цену. И мы уже видим, что современные вооружения, в частности, вертолеты поставляются из Франции.



"СП": - Не факт, что у России сейчас в связи с СВО есть свободные мощности для производства вооружений на экспорт…



- Точно ответить на такой вопрос могут только люди внутри системы Минобороны. Но здравый смысл подсказывает, что наши возможности для расширения экспорта наверное снижены.



"СП": - Торговля России с Индией оружием или нефтью идет в том числе в национальных валютах. Как мы можем распорядиться вырученными рупиями?



- Во-первых, неясно, какая именно доля торговли ведется в национальных валютах. Похоже, этой опцией пользуется только крупнейший российский бизнес. Насколько мне известно от людей вокруг, которые занимаются бизнесом с Индией, сейчас мелким и средним предпринимателям просто невыгодно конвертировать деньги в рупии.



Дело в том, что курс рупии в российских банках очень серьезно отличается от курса Центробанка. Там спред около 5−7 процентов. В то время как при покупке долларов или евро он не превышает 2 процентов. Поэтому предприниматели, как рациональные люди, по-прежнему предпочитают расчеты в западных валютах. Прежде всего, конечно, в долларах.



При этом у России огромный дисбаланс в торговле с Индией. Наш экспорт в десять раз превышает импорт. Если бы вся торговля шла в рупиях, была бы проблема, что с ними делать… Но сейчас Россия очень остро нуждается в станках с ЧПУ, запчастях для гражданской авиации и электронных компонентах, которые Индия могла бы поставлять по схеме параллельного импорта.



Кроме того, накопленные рупии можно также инвестировать в Индии. Создавать там совместные предприятия, производства, продукция которых была бы востребована в России. Тем более, это соответствует государственной программой Made in India - "Сделано в Индии", которой всячески поощряются иностранные инвестиции.