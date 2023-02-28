В Британии проговорились о главном секрете НАТО: Запад планирует жестоко кинуть Украину

01:24 02.03.2023

Экс-министр иностранных дел Великобритании заявил, что Украину не примут в НАТО



Людмила ПЛОТНИКОВА



Вован и Лексус "развели" очередного политика



Цифровой двойник бывшего украинского президента Петра Порошенко, создателями которого являются российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус), в разговорах с западными политиками продолжает выведывать многочисленные секреты.



На этот раз на удочку с наживкой "Порошенко" попался бывший лидер британских консерваторов (и по совместительству один из ближайших друзей нынешнего британского премьера Риши Сунака), экс-министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг.



Хейг и будучи в отставке остается типичным западным ястребом. Он без обиняков заявил собеседнику, что Киеву "необходимо предоставить ракеты с большей дальностью, вместе с танками из Германии, также нужно поставить истребители". Но тут же испугался собственной смелости, признав зависимость от Штатов: "Великобритания не изменит свою политику без США, не согласовав это с США. То есть, основные решения все еще принимаются в Вашингтоне".



Хейг и будучи в отставке остается типичным западным ястребом



После чего выдал главный секрет - Украину в НАТО никто и не планирует принимать, и затянуть процесс западные партнеры Незалежной планируют при помощи бюрократии. "Что касается НАТО, можете себе только представить, сколько уйдет времени на все это согласование в альянсе", - разоткровенничался Хейг.



Затем он предался воспоминаниям, вспоминая, как в прошлом "США или Великобритания смогли добиться успеха в некоторых государствах и сменить власть извне".



Досталось от Хейга бывшему британскому премьеру Борису Джонсону. "Он в действительности не мог руководить правительством. Он допустил, как вы это видели, очень серьезные ошибки в своих суждениях решениях и оценках. Это стало для него трагедией", - дал нелицеприятную для Джонсона оценку Хейг.