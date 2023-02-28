НАТО сформировало 14-ть новых бандеровских бригад для продолжения УкрВойны

06:58 02.03.2023

Какие 14 новых бригад ВСУ готовы ворваться в Крым

Пентагон вывел в свое подчинение 22-ю ОМБр и обучил 67-ю ОМБр для карательных операций против мирного населения

Александр Ситников

Какие 14 новых бригад ВСУ готовы ворваться в Крым



Марионеточное правительство Зеленского, совместно с информационными помойками, вроде американского Института изучения войны (ISW), усиливает пропаганду о скором наступлении ВСУ на юге в тщетной попытке провести антикриз Бахмутского/Артемовского зашквара.



Обращает на себя внимание прямо-таки отчаянная попытка как публичных западных СМИ, таких как NYT и WSJ, так и "мозговых центров" вроде RAND и ISW, преподнести конфликт, как противостояние РФ и Украины "один на один". На самом же деле на стороне так называемой "незалежной" воюет полновесное прокси-НАТО под фальшивым жовто-блакитным прапором.



Даже укро-эксперты призывают не верить ложной кампании о якобы взаимосвязи между "перемогами"/неудачами ВСУ на поле боя и поставками западной помощи. Типа, НАТО может и прикрутить вентиль, если сакральный город перейдет под контроль "Вагнера". Нет, это обманка, как и темпы поставки брони и боеприпасов. Якобы гражданская "Нова пошта" не даст соврать, используя зерновозы для перевозки военных грузов из порта Одессы.



Борис Джонсон вряд ли будет плакать

Независимо от исхода сражения за Бахмут, Вашингтон продолжит ускоренную накачку самостийной армии новейшим оружием, всякий раз поднимая планку. Обзор всякого рода "комментариев" и "аналитики" от пабликов, близких к "Зе-команде", показывает, что категорически нельзя верить вбросам в иноСМИ о якобы проблемах с поставками.



Прямо сейчас транспортные коридоры из Румынии и Польши работают на всю катушку. Есть смысл сообщить о том, как меняются ВСУ.



Согласно полузакрытым данным источников, вхожих в укро-Генштаб, Військово-морські сили України в спешке сформировали новые 37-ю и 38-ю отдельные бригады морской пехоты. Они уже укомплектованы транспортом, легкой броней и терминалами Starlink, который поставил якобы пророссийский Илон Маск.



Костяк 37-й ОБрМП составляют укро-вояки одного из нацбатов 79-й бригады воздушно-десантных войск ВСУ (базируется в Николаеве), которую только вывели из "бахмутской мясорубки". Что касается 38-й, то ее образовали на базе 503-го батальона укро-морской пехоты путем насыщения "мобиками" из Одессы. Раньше эта воинская часть базировалась в Мариуполе, где и понесла катастрофические потери.



Кроме того, стало известно, что 5-й штурмовой полк ВСУ больше не является полком, он переформирован в отдельную бригаду и теперь известен как 5-я ОДШБр в составе сухопутных войск "незалежной".



Как пишут укроСМИ, "расширение украинских сухопутных войск, похоже, не остановить, поскольку новые бригады появляются буквально каждый день. Количество новых бригад, однако, не вызывает вопросов относительно амуниции и техники". Все поставляется Западом оперативно, несмотря на статьи-обманки о трудностях в вопросах западной военной помощи. Похоже, и Вашингтон, и Брюссель дурят своих налогоплательщиков, заявляя о нехватке денег для ВСУ.



Самые разные источники сообщили, что за считанные месяцы фактически с нуля созданы:



13-я отдельная егерская бригада для ведения боевых действий не только в лесах, но и в болотистых районах;



22-я отдельная механизированная бригада, причем совершенно секретная. Судя по всему, "американская", поскольку подчиняется фактически главному штабисту США - генералу Милли. По слухам, которые муссируются в Сети, она будет базироваться под Киевом и предназначена для беспощадного подавления любых госпереворотов, которые могли бы привести к власти пророссийское правительство;



88-я отдельная механизированная бригада, с численностью личного состава, значительно превышающей стандарт ВСУ. Ее костяк, по всей видимости, составляют отморозки из 80-й ОДШБр - той самой, чьи бойцы расстреляли на камеру наших пленных солдат.



Также в ВСУ созданы 23-я, 31-я, 117-я, 118-я ОМБр, а также 48-я отдельная артиллерийская бригада, которая укомплектована САУ, гаубицами и РСЗО исключительно западного производства. Эти бригады являют собой прокси-НАТО и, скорее всего, подключены к системе управления альянса. С большой вероятностью, они первыми пойдут в наступ на наши позиции.



Формально 25-я отдельная воздушно-десантная бригада остается прежней, но фактически это совершенно новая воинская часть, которая имеет в своем составе танковый батальон на базе британских танков Challenger 2. Численность брони засекречена, но, похоже, больше гуляющих в Сети цифр.



Ребрендинг получил полк "Азов" *, который переформирован в 3-ю отдельную штурмовую бригаду "Азов". В нее брали только идейных укро-нацистов. Источник, вхожий в МВД Украины, также сообщил, что полное обновление прошли следующие нацбригады: 1-я президентская, 3-я оперативного назначения из Харькова, "Червона Калина" **, созданная на базе 8-го оперативного полка из Винницкой области и "Кара-Даг"**, которая обещала первая ворваться в Крым.



На укро-форумах пишут, что с первого же дня "могилизации" обычных громадян пичкают боевой наркотой производства США, а также берут много анализов. Этим делом чаще всего занимаются медики-бритты, завязанные на черных армейских трансплантологов. В частности, самостийные волонтеры, побывавшие в новых "натовских" бригадах - 21-й, 33-й и 116-й ОМБр, отметили у бойцов состояние, близкое к "зомби".



Появилась в ВСУ и специальная карательная часть - 67-я ОМБр, созданная из вояк "Правого сектора" ***. Она считается крупнейшим нацистским образованием в "незалежной" и предназначена для "фильтрации" якобы "освобожденного" населения.



Всего для весеннего наступа на Крым и/или Мелитополь враг сформировал 14 новых "натовских" бригад общей численностью до 60 тысяч штыков, которые оснащены в основном, но не исключительно, как ранее, западными машинами, такими как танки Leopard 2, Challenger 2 и боевые машины пехоты CV-90. Нехватку авиации янки пообещали покрыть за счет ЗРК "Хаймарс", для которых Пентагон в оперативном режиме будет поставлять спутниковую информацию.



Если же наступ сорвется, США предпримут все силы для заключения якобы "мирного договора", который Киев не собирается выполнять.



Тем не менее Вашингтон рассматривает крайний вариант, под условным названием "Сайгон-3" (после "Кабула-2"). Если наши войска возьмут Левобережье (по Днепру) и Причерноморье (Одессу, Николаев), то Западенщина перейдет под так называемый "временный протекторат Польши, а от "незалежной" останется несколько центральных районов со столицей в западной части Киева.



* "Азов" признан Верховным судом РФ экстремистской организацией, его деятельность и символы запрещены на территории нашей страны



** Добровольческое движение Организации украинских националистов, в которую входят нацбаты "Червона Калина" и "Кара-Даг", запрещено Верховным судом России. Ее деятельность и символы противоправны на территории нашей страны



*** "Правый сектор" признан Верховным судом РФ экстремистской организацией, его деятельность и символы запрещены на территории нашей страны