Прокуратура Узбекистана запросила для фигурантов нового дела о нукусских беспорядках от 5 до 12 лет колонии

07:07 02.03.2023

01.03.23



Прокуратура запросила для 37 фигурантов нового дела о нукусских событиях от пяти до 12 лет колонии, и лишь для двоих участников процесса - наказание в виде ограничения свободы. Об этом сообщает "Газета.uz" со ссылкой на пресс-службу Верховного суда Узбекистана.



Большинство подсудимых обвиняются в организации массовых беспорядков, сопровождающихся насилием над личностью, погромами, поджогами, повреждением или уничтожением имущества, сопротивлением представителю власти с применением или угрозой применения оружия либо других предметов, используемых в качестве оружия, а равно активное участие в массовых беспорядках (часть 3 статьи 244 Уголовного кодекса).



Еще семерым фигурантам дела, помимо этой статьи, инкриминируют изготовление, хранение, распространение или демонстрация материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку, по предварительному сговору или группой лиц; с использованием СМИ либо сетей телекоммуникаций, а также интернета (пункты "а" и "г" части 3 статьи 244-1 УК).



Столько же человек дополнительно обвиняются в умышленном тяжком телесном повреждении, причиненном двум и более лицам (пункт "а" части 3 статьи 104 УК).



Данная статья, наряду с основной - об организации массовых беспорядков - значится в делах четверых подсудимых, которых также обвиняют в незаконном завладении огнестрельным оружием, боевыми припасами, основными частями огнестрельного оружия, взрывчатыми веществами, средствами взрывания или взрывными устройствами путем разбойного нападения (пункт "а" части 3 статьи 247 УК).



Защитник интересов семерых фигурантов дела Плис Абдижалиев подчеркнул, что прокуратура не изменила ни одну статью обвинения, озвученную в начале процесса.

Адвокат добавил, что практически все подсудимые частично или полностью признали вину, но некоторые из них не согласились с тем или иным пунктом обвинения.



"Например, адвокат бюро "Нызам устинлиги" Оралбай Досназаров выразил удивление, почему организация встречи адвокатов на тему несогласия с предложенными изменениями в Конституцию, прошедшей в Нукусе, вошла в пункт обвинения", - цитирует Абдижалиева "Газета.uz".

По словам юриста, защита предоставила суду факты, опровергающие некоторые части обвинения, но прокуратура в итоге их не учла. В частности, в деле одного из каракалпакстанцев пострадавший получил легкие телесные повреждения, но все равно ему инкриминировали пункт "а" части 3 статьи 104.



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Первый процесс по делу о событиях в Нукусе начался 28 ноября 2022 года. На скамье подсудимых находились 22 человека. Обвинения были предъявлены, в общей сложности, по 11 статьям Уголовного кодекса Узбекистана.



Главным фигурантом дела был 43-летний Даулетмурат Тажимуратов, которого в январе текущего года признали виновным по пяти статьям УК и приговорили к 16 годам заключения. 28 февраля стало известно, что адвокат Тажимуратова обжаловал приговор в Верховном суде.



Второй процесс по делу о беспорядках в Каракалпакстане начался 6 февраля, на скамье подсудимых находятся 39 жителей республики. Всего же в качестве обвиняемых обвиняемых привлечен 171 человек.



1-2 июля в Нукусе и других городах Каракалпакстана прошли акции протеста против внесения в Конституцию Узбекистана поправок, предусматривающих лишение республики суверенитета. В ходе беспорядков, по официальным данным, погиб 21 человек, пострадали около 300, включая сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих. Размер материального ущерба составил более 6,6 млрд сумов (свыше $596 тысяч).