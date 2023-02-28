Путин поручил ФСБ пресечь "активизацию мрази на нашей земле"

08:23 02.03.2023

Владимир Путин поручил ФСБ пресечь "активизацию мрази на нашей земле"

Алексей Иванов

28.02.23



Состоялось расширенное заседание (первое с начала специальной военной операции) коллегии Федеральной службы безопасности России.



Участники мероприятия подвели итоги работы органов ФСБ в 2022 году и определили приоритетные направления на 2023 год.



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Владимир Путин во вступительном слове поставил перед Конторой задачи по защите национальной безопасности с учетом новых угроз:



"Уважаемые товарищи!



Сегодня на ежегодной расширенной коллегии вам предстоит подвести итоги работы Федеральной службы безопасности за 2022 год, определить ключевые направления, по которым необходимо сосредоточить усилия в будущем, повысить эффективность оперативной и аналитической работы. При этом, конечно же, прошу учесть те внутренние и внешние факторы, а также базовые задачи развития, о которых говорил на прошлой неделе в Послании Федеральному Собранию.



Отмечу, что 2022 год был для всей страны и для вашей службы особым. Подразделения ФСБ принимали прямое участие в специальной военной операции, решали здесь сложные, нестандартные оперативные задачи, прикрывали государственную границу, активно боролись с терроризмом, организованной преступностью, коррупцией, экстремизмом.



Хочу поблагодарить руководство и всех сотрудников ведомства, особенно тех, кто действовал на переднем крае: на освобожденных территориях, в прифронтовой зоне и – добавлю – в тылу противника. Хочу поблагодарить вас, уважаемые товарищи, за эту работу, за личное мужество, профессионализм, решительность при обеспечении безопасности России.



Уже говорил о том, что наши Вооруженные Силы получили бесценный боевой опыт. Такой же опыт за прошедший год накоплен и ФСБ, другими нашими специальными службами, и его также мы обязаны в полной мере использовать для укрепления национальной безопасности нашей страны, для защиты государства, общества, прав и свобод наших граждан.



К сожалению, уважаемые товарищи, мы знаем об этом, есть потери и в наших рядах. Руководство ФСБ должно сделать все, чтобы дополнительно поддержать семьи наших погибших боевых товарищей. Мы всегда будем помнить их героизм и мужество.



Уважаемые товарищи, теперь несколько слов об основных приоритетах предстоящей работы.



Прежде всего необходимо продолжить оказывать содействие Вооруженным Силам и Росгвардии в решении задач специальной военной операции, в том числе по контрразведывательному обеспечению воинских формирований, быстрому обмену оперативно значимой информацией.



Предстоит уделить повышенное внимание становлению органов безопасности в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Надо укреплять их оперативный и кадровый потенциал, оснащать самой современной техникой. Обязательно надо работать с людьми, помогать им в сложных ситуациях. Доверие жителей Донбасса и Новороссии – это наша, ваша надежная, самая главная опора.



Под особым контролем Пограничной службы ФСБ должен находиться российско-украинский участок государственной границы. Сейчас там развернута группировка, в которую входят подразделения пограничных органов, авиации ФСБ, Вооруженных Сил и Росгвардии. Ваша задача – поставить заслон на пути диверсионных групп, пресекать попытки незаконного провоза на территорию России оружия и боеприпасов.



Кроме того, должна быть более четко отлажена система пропуска беженцев через границу, а также воинских колонн, военной техники, гуманитарных и строительных грузов.



Далее. Необходимо в целом усилить линию контрразведки, ведь западные спецслужбы традиционно, всегда активно работали "по России", а сейчас они бросили против нас дополнительные кадровые, технические и прочие ресурсы. Нам нужно соответствующим образом реагировать.



Значимая информация о наших системах управления, военных и правоохранительных структурах, предприятиях ОПК, критических технологиях и персональных данных должна быть надежно защищена, что называется, прикрыта. Это в полной мере касается и сведений о российских новейших вооружениях и технике.



Необходимо и дальше повышать уровень защищенности информационного, цифрового пространства России, выявлять и пресекать попытки нарушить работу российских ресурсов и коммуникаций.



По-прежнему актуальная задача – противодействие террористической угрозе. За прошедший год количество подобных преступлений выросло. Очевидно, что это связано и с попытками киевского режима использовать террористические методы, – мы об этом хорошо знаем, они давно ими используются на Донбассе, – и со стремлением Запада реанимировать ячейки экстремистов и террористов, своих старых друзей так называемых, в кавычках, на нашей территории.



А мы знаем, что они никогда не брезговали использовать в своих интересах и радикалов, и экстремистов, несмотря на все громогласные заявления о борьбе с международным терроризмом. Против нас всегда используют то, что под рукой, то, что можно, то и используют. Всегда так было – и сейчас так.



Необходимо эффективно ответить на все эти вызовы, вместе с правоохранительными органами и при координации Национального антитеррористического комитета действовать решительно и наступательно, использовать весь арсенал оперативных, аналитических и иных средств.



При этом нужно постоянно держать в поле зрения объекты критически важной инфраструктуры, места массового пребывания людей, транспортные узлы, предприятия ОПК и ТЭК.



Уже ранее отмечал и повторю сегодня: следует развивать региональные сегменты общегосударственной системы противодействия терроризму, в том числе в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.



Разумеется, должна быть продолжена работа по выявлению и пресечению действий тех, кто использует интернет и социальные сети для пропаганды идеологии терроризма и экстремизма, кто пытается вовлечь в террористические группировки наших граждан, конечно, мы с вами хорошо знаем, наиболее уязвимая категория здесь – это молодежь.



Столь же активно надо противодействовать экстремизму. Число подобных преступлений за прошедший год также выросло.



И конечно, нужно выявлять и пресекать противозаконную деятельность тех, кто пытается расколоть, ослабить наше общество, использует как оружие сепаратизм, национализм, неонацизм и ксенофобию. Это тоже всегда применялось в отношении нашей страны, а сейчас, конечно, попытки наиболее активные – попытки активизировать всю эту мразь на нашей земле.



Как и прежде, самое серьезное внимание следует уделять вопросам обеспечения экономической безопасности и борьбе с коррупцией. Прошу усилить оперативный контроль за реализацией гособоронзаказа и обеспечением войск, задействованных в специальной военной операции, да и вообще Вооруженных Сил в целом, незамедлительно реагировать на факты незаконного использования бюджетных средств, выделяемых из федерального бюджета на региональные программы.



Уважаемые товарищи!



Уверен, что сотрудники ФСБ, центральный аппарат и все региональные подразделения будут и впредь достойно решать поставленные перед вами задачи, а их действительно много, и все – сложные: нет ни одной второстепенной задачи. Жду от вас полной самоотдачи, боевого настроя, верности лучшим традициям службы, которые прошли испытания на самых крутых поворотах нашей истории.



Наши специальные службы, органы безопасности всегда – хочу это подчеркнуть, – всегда эффективно и с полной отдачей выполняли свой долг перед народом. Уверен, так будет и сейчас.



Благодарю вас".