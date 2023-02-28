В Туркменистане завершилась регистрация кандидатов в парламент и Халк Маслахаты

09:05 02.03.2023

26 марта в Туркменистане пройдут выборы депутатов Меджлиса (парламента), а также членов велаятских, этрапских и городских халк маслахаты и Генгешей (органы местного самоуправления).



Как сообщило 28 февраля госинформагентство ТДХ, регистрация кандидатов завершена. На места в парламенте, халк маслахаты и Генгешах претендуют 14 872 кандидата. Из них в депутаты национального парламента – 258 кандидатов, в члены халк маслахаты: велаятов и города Ашхабад – 515 кандидатов, в члены этрапских и городских халк маслахаты – 2 001 кандидат, а также Генгешей – 12 098 кандидатов.



Предвыборная агитация и освещение избирательной кампании в СМИ продлятся по 25 марта.



Выборы депутатов Меджлиса Туркменистана назначены на 26 марта. Миссию наблюдателей от СНГ на выборах возглавит генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.



Напомним, в январе экс-президент, ныне являющийся председателем верхней палаты парламента, Гурбангулы Бердымухамедов предложил в очередной раз поменять Конституцию, вернуть однопалатный парламент Меджлис, а Халк Маслахаты (Народный Совет) снова преобразовать в высший представительный орган, каким он был до предыдущего изменения Основного закона в 2020 году.