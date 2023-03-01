В узбекских школах введут обучение двум иностранным языкам и одной профессии

10:20 02.03.2023

С 1 сентября 2023 года в узбекских школах внедрят обязательное обучение двум иностранным языкам и одной профессии. На начальном этапе нововведение затронет по одному учреждению общего среднего образования в каждом районе и городе, говорится в указе президента республики Шавката Мирзиеева от 28 февраля.



Вместе с тем, обучение в 1-4-х классах общеобразовательной школы будет вестись по учебникам, разработанным на основе передового зарубежного опыта; в 5-9-х классах - введут преподавание базовых знаний по общеобразовательным предметам; в старших классах - занятия по специализированным программам, соответствующим интересам и способностям учеников.



"Начиная с 2023/2024 учебного года в учреждениях общего среднего образования поэтапно ввести в практику образовательные программы, направленные на воспитание учащихся в духе общечеловеческих и национальных ценностей, патриотизма, а также формирование у них коммуникативных навыков, критического и креативного мышления, умения работать в команде, исследовательских навыков", - сказано в указе Мирзиеева.



Президент также поручил наладить обеспечение бесплатным питанием учащихся начальных классов во всех школах республики.

При этом еда должна быть нормирована по возрасту и состоянию здоровья школьников и соответствовать санитарным требованиям.



С 1 апреля в Узбекистане разрешат создание дошкольных образовательных организаций (ДОО) на нежилых этажах многоквартирных домов или в отдельных зданиях, если они реконструированы, отремонтированы и оснащены под детские сады.



Кроме того, поручено отменить ограничения по передаче частным партнером, построившим здание негосударственной ДОО на земельном участке, предоставленном в аренду в рамках государственно-частного партнерства, в залог здания по банковским кредитам для данного проекта.



С 1 сентября текущего года в Ташкенте, Каракалпакстане и областях страны появится по одному типовому профессиональному образовательному учреждению.

В указе подчеркивается, что данные организации будут полностью отвечать требованиям Европейской системы профобразования и обеспечения качества обучения профессии. Преподавательский состав сформируют с привлечением квалифицированных иностранных специалистов. При этом базовые тарифные ставки педагогов вновь созданных учреждений приравняют к зарплате школьных учителей.



01.03.23