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Америка устроила подкоп под Путина: госсекретарь США обольщает Центральную Азию, - М.Ростовский
10:27 02.03.2023

Разбор тонкой игры Вашингтона в южном подбрюшье России

Была такая профессия - странствующий музыкант. Была и такая профессия - странствующий лекарь. А вот государственный секретарь США Тони Блинкен по совместительству работает странствующим обличителем (естественно, России) и странствующим обольстителем (всех тех государств, которые Вашингтону на данный момент не удалось втянуть в антипутинскую коалицию). На этой неделе глава американской дипломатии гастролировал в южном подбрюшье России - в бывших советских республиках Центральной Азии.

И везде в исполнении Тони Блинкена звучала одна и та же песня: мы хорошие, Россия плохая. Отворачивайтесь от России и кидайтесь в наши объятия.

Разбор тонкой игры Вашингтона в южном подбрюшье России

Должна ли Москва сильно напрягаться по этому поводу? Совсем сильно, наверное, нет. В США понимают объективные законы географии и геополитики и пока не слишком сильно задирают свои амбиции в плане отрыва Казахстана и бывших советских республик Средней Азии от России.

Вот, например, какое знаковое заявление в этом январе сделал американский посол в Астане Дэниэл Розенблюм: "Мы понимаем позицию Казахстана и политику, которую страна проводит в отношении своих соседей, потому что это связано с географическими причинами. Мы верим в то, что страны должны поддерживать добрососедскую политику в отношении сопредельных государств, и поэтому мы также принимаем позицию многовекторной политики, которую страна ведет сейчас.

Я думаю, что Казахстан очень ясно высказывает свою позицию по поводу определенных событий. И я думаю, что Казахстан четко дает понять свою позицию касательно вопросов суверенности и территориальной целостности".

Звучит достаточно умеренно? Так оно и есть. Но впадать в состояние самоуспокоенности Москве тоже не стоит. Американская "умеренность" (в кавычках этот термин в нашем контексте звучит гораздо более адекватно) основана вовсе не на слабости позиций в регионе, а на трезвом понимании реалий и на стремлении по максимуму использовать эти реалии в своих интересах.

Начну не с самого главного, но при этом очень важного. Демонстрируя свое внешнее (важная оговорка) уважение к праву Казахстана проводить самостоятельную внешнюю политику, американские чиновники в том числе играют на контрасте с отдельными непродуманными заявлениями российских официальных лиц.

Депутат Государственной Думы РФ от правящей партии "Единая Россия" Бийсултан Хамзаев в социальных сетях, январь 2022 года: "У меня есть много друзей из Казахстана, которые считают, что братская республика имеет право быть в составе Российской Федерации. Считаю, что развитие суверенного Казахстана возможно только в тесном союзе с Великой Россией". "В тесном союзе" или "в составе"? "Имеет право" или "должна быть"? В политической элите Казахстана очень четко секут эти нюансы - тем более, что на смену январю 2022 года пришел февраль 2022 года (намек, я думаю, понятен).

Но американская линия в Центральной Азии - это не просто игра на контрасте. Это еще и игра в долгую. В Вашингтоне осознают: безальтернативным курсом для правящих элит государств региона является хеджирование ставок. Что это такое?

Если совсем по-простому, то это действия по принципу "и вашим, и нашим" и терпеливое (или не очень терпеливое) ожидание того, чья возьмет. Соответственно, задачей Блинкена в ходе его визита было сеять сомнения в отношении России, немного и осторожно давить, немного и осторожно убеждать - делать все, чтобы пресловутое хеджирование как можно больше склонялось в пользу американских интересов.

И, надо сказать, что значительная часть казахстанской политической элиты достаточно восприимчива к подобным маневрам. "Наша страна - главный союзник США в Центральной Азии!" - таким признанием несколько месяцев назад меня ошарашил давний знакомый из видной казахстанской политической семьи.

Разумеется, это высказывание является не совсем корректным (или, если быть более точным, совсем некорректным). Казахстан является "главным союзником США в Центральной Азии" в той же мере, в какой он является "главным союзником России в Центральной Азии". Иными словами, и раньше при Назарбаеве, и сейчас при Токаеве эта страна блюдет в первую, во вторую и в третью очередь собственные интересы.

Госсекретарь США встретился в Астане с представителями стран Центральной Азии

Но сам факт того, что подобное высказывание прозвучало, симптоматичен и свидетельствует о наличии серьезного интеллектуального брожения в среде казахстанского правящего класса. И закончится (или хотя бы устаканится) это брожение не раньше, чем закончится СВО.

Говорим про Казахстан, но все равно скатываемся к разговору про Украину? Именно так. Сейчас на Украине решается не только судьба самой Украины, но и геополитическая диспозиция во всех остальных регионах мира, где наличествуют российские интересы.

И вот здесь мы подходим к еще одной важной причине "умеренности" нынешнего американского курса в Центральной Азии. Зачем махать шашкой - вести себя более настойчиво, наступательно и агрессивно - если для этого нет объективных геополитических условий?

Если по итогам СВО Казахстан будет зажат между победоносной Россией и все более находящимся в контрах с США Китаем, то поведение верхушки в Астане будет одним. Должен ли я описывать альтернативный сценарий? Даже если должен, то, пожалуй, воздержусь. Скажу лишь, что в этом случае "умеренный" американский курс в южном подбрюшье России быстро перестанет быть умеренным даже в кавычках.

Мих.Ростовский
1.03.23

Источник - МК
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