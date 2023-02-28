 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Россия резко нарастила поставки в Китай "боевого" урана. Якобы, для мирного реактора CFR-600
10:34 02.03.2023

Разведка США опасается, что поставляемый Россией в Китай уран для реактора CFR-600 может быть использован для производства оружейного плутония.

Как сообщает Bloomberg, за один только период с сентября по декабрь 2022 года Россия поставила КНР в семь раз больше высокообогащенного урана, чем США продало за тридцать лет.

Из-за этого американская разведка боится, что после запуска реактора Китай сможет производить оружейный плутоний, и в течение следующих 12 лет в четыре раза увеличит количество своих ядерных боеголовок, тем самым сравнявшись с Россией и США.

Пекин же отвергает обвинения в использовании ввозимого урана для оружейных нужд.

Ранее "СП" писала, что официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что ждать какого-либо смягчения санкций Евросоюза против России в ближайшее время не стоит.

Источник - МК
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