Россия резко нарастила поставки в Китай "боевого" урана. Якобы, для мирного реактора CFR-600

10:34 02.03.2023

Разведка США опасается, что поставляемый Россией в Китай уран для реактора CFR-600 может быть использован для производства оружейного плутония.



Как сообщает Bloomberg, за один только период с сентября по декабрь 2022 года Россия поставила КНР в семь раз больше высокообогащенного урана, чем США продало за тридцать лет.



Из-за этого американская разведка боится, что после запуска реактора Китай сможет производить оружейный плутоний, и в течение следующих 12 лет в четыре раза увеличит количество своих ядерных боеголовок, тем самым сравнявшись с Россией и США.



Пекин же отвергает обвинения в использовании ввозимого урана для оружейных нужд.



Ранее "СП" писала, что официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что ждать какого-либо смягчения санкций Евросоюза против России в ближайшее время не стоит.