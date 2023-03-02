Тамара не устала: почему Дуйсенова осталась на посту главы Казминтруда?

11:35 02.03.2023

Тамара не устала: почему Дуйсенова осталась на посту главы минтруда?

Первые 10 месяцев четвертого восхождения этого министра на пост самого уязвимого и битого населением ведомства оказались на удивление спокойными, невзирая на рост социального недовольства из-за роста цен на товары первой необходимости.



Тамара Дуйсенова – одна из немногих представителей истеблишмента, чья карьера полностью развивалась на государственной службе. С 1992 года она работала в команде первого президента, транзит власти 2019 года пересидела в "Нур Отане", а теперь руководит одними из сложнейших сфер – трудовой и социальной, став 14-м по счету министром труда и соцзащиты населения с момента независимости. Запомнилась не особо чем, кроме скандала в феврале 2018 года, когда президент Назарбаев подверг ее обструкции за провалы в работе с самозанятыми и со словами "Что случилось, Тамара, ты устала?" отправил в отставку. Политолог Замир Каражанов считает, что на посту главы Минтруда и соцзащиты населения лучше Дуйсеновой не смотрится никто, и только потому, что в Казахстане серьезный кадровый голод.



– Замир, 4 января 2023 года Дуйсенова перешла в новый состав кабмина из старого. Она из немногих, кто выжил в кадровой чистке. В принципе, вообще было удивительно видеть ее в команде Токаева, учитывая, что она с 1992 года была в команде первого президента. В связи с чем сейчас министр труда именно она?



– Наиболее вероятная версия ответа на этот вопрос – за неимением в обойме президента других подходящих кандидатур. Социалка – отрасль сложная, деликатная, чувствительная. И хотя в предыдущие годы работы Дуйсеновой на этом посту в ее адрес было достаточно небезосновательной критики, она едва ли не единственная в стране, кто системно владеет ситуацией в социальной сфере. Достаточно вспомнить ее предшественников, того же скандального министра Абденова, который толком не мог объяснить суть социальных реформ, а на злободневный вопрос максимум смог выдавить из себя "Потому что, потому что".



Кстати говоря, отсутствие таких толковых специалистов как Дуйсенова – это общая хроническая проблема госслужбы Казахстана. Не везет с министрами не только социалке, но и тому же сельскому хозяйству и энергетике. Так что из частного так или иначе мы переходим к общему – проблеме кадрового отбора в принципе и ответственности первых руководителей ведомств за проделанную работу.



– В обществе пост условно называют "мальчиками для битья" – самый критикуемый. И бытует мнение, что минтруда могло бы показывать лучшие результаты, будь у них больше денег. Вы согласны с этой точкой зрения?



– Не совсем. Если даже проанализировать 20 с лишним госпрограмм и проектов, которые с 1999 года реализовывались в Казахстане по линии хотя бы работы с молодежью, то видимых результатов нет. Хотя и деньги выделялись, и ответственные были. И ведь это один из проблемных контингентов, о которых президент Касым-Жомарт Токаев дает конкретные указания в каждом своем послании. Почему не работают программы?



Хотя к самому министерству есть претензии, нужно понимать, что социальная политика государства – это явление комплексное. Силами одной лишь Дуйсеновой и ее команды толкать вперед эту махину нереально в принципе. Социальная поддержка населения, за которую Минтруда часто критикует население, невозможна без коллегиального взаимодействия с экономическим блоком правительства.



Например, в последние 5 лет в связи с ростом цен на товары первой необходимости статистика констатирует увеличение расходов населения на основные нужды. Люди буквально проедают все свои доходы, накоплений у большинства нет, многие хронически живут в кредит. Что радикального может сделать Минтруда без соучастия тех же Миннаэкономики и Минторговли?



В молодежной среде растет уровень преступности. И любые действия Минтруда по социализации той же NEET-молодежи и вовлечению ее в образовательный и трудовой процессы так или иначе ведут взаимодействию в этом вопросе других госорганов – МВД, Минпросвещения и Миннауки.



Проблемы, связанные с образованием, вообще никогда не сходили с повестки все годы независимости. За 30 лет Казахстан на бюджетные деньги выучил 13 тысяч специалистов по системе "Болашак", при этом только один последний учебный год за пределами страны провели свыше 70 тысяч студентов. Это – яркое свидетельство уровня доверия молодежи к казахстанскому высшему образованию. Опять же, безработица среди молодежи с дипломами или без таковых – проблема Минтруда, а причины развития этой ситуации – Миннауки.



На мой взгляд, пора перестраивать в принципе работу всего госаппарата – сейчас между ними нет адекватного и эффективного взаимодействия. В конечном итоге мы и видим провальные проекты и программы.



– Есть большие вопросы и к статистике основных социальных показателей. Бюро нацстата получает цифры из Минтруда. А оно утверждает, что уровень бедности в Казахстане составляет 5%. Вам тоже кажется, что Дуйсенова пытается всех обмануть?



– Тоже. Как с пандемии 2020 года началось падение уровня жизни людей, так оно и продолжается. Между тем, по оценкам Всемирного банка в Казахстане уровень бедности составляет 15,5%. И это самые скромные подсчеты.



Отмечу, что корректность первичных данных, которые ведомства дают госкомстату, напрямую влияет на содержание и реализацию госпрограмм поддержки населения. Чем "оптимистичнее" картина, тем размытее и условнее господдержка.



Еще раз возвращаемся к тому, что силами одного Минтруда все эти системные проблемы решить не получится. Нужная масштабная работа всего правительства. Но это не снимает ответственности с самого Минтруда: "рвать жилы" за социалку и предлагать радикальные вещи – все-таки его прерогатива.



– Низкий уровень реализации программ – вина этого министерства или кого?



– Авторство в госпрограммах, как правило, принадлежит группе ведомств, утверждаются они правительством. Вменять низкое исполнение кому-то одному – как минимум несправедливо. Соисполнителей всегда несколько.



Плюс отсутствие персональной ответственности министров за низкую результативность из-за их частой сменяемости тоже не прибавляет оптимизма. Так устроена политическая система, в которой было много попыток внести изменения.



– Не много ли функционала у Минтруда и соцзащиты населения? Отвечает за всех и за никого, получается, учитывая нарастание проблем. Может быть, надо разделить ведомство на два отдельных?



– Есть достаточно примеров мирового опыта, где и меньшее количество министерств с гораздо меньшим штатом сотрудников справляются со своими обязанностями блестяще. Так что надобности расщеплять Минтруда вообще никакой, мы на выходе получим только больше бюрократии и чиновников. Был же скандал, когда выяснилось, что в одном из западных регионов страны около 17 тысяч чиновников. В Минфине как-то раз насчитали 20 тысяч сотрудников.



Не перестроив саму систему госаппарата с советской модели по принципу вертикали, где ответственность размывается по всем ее звеньям, вообще ничего не поменяется. Госаппарат Казахстана живет своей жизнью, под контроль тому же обществу не отдается, а это приводит к тому, что мы пишем разные документы и даем разные поручения, которые на местах не исполняются.



Административная реформа в Казахстане подразумевает соответствие требованиям XXI века, но эта консервативная неповоротливая бюрократическая машина сопротивляется. Население не влияет на политику государства, государство не слышит проблемы населения. Плодить чиновников – явно не лучший вариант. Как, впрочем, рассчитывать и на то, что Тамара Дуйсенова в одиночку разберется с проблемами труда и соцзащиты населения.



Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора



Автор:

Искендирова Алина

02.03.2023