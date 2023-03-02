Чебурашка ищет друзей... Досаев войдет в историю Алматы как самый хамский и бесполезный аким

12:12 02.03.2023

Кривошеев: Досаев войдет в историю Алматы как самый хамский и бесполезный аким



Дольщики жилых комплексов "Ush-Qonyr" и "Весновка" обратились к Ерболату Досаеву с жалобой, что расследование по их уголовным делам затягивается

ДОСАЕВ, конечно, войдет в историю Алматы, как самый хамский и бесполезный аким.



Креатив Досаева на 9 баллов

Дольщики жилых комплексов "Ush-Qonyr" и "Весновка" обратились к Ерболату Досаеву с жалобой, что расследование по их уголовным делам затягивается. Одна из дольщиц ЖК "Ush-Qonyr" заявила, что продажи квартир ведутся несмотря на наложенный арест. Она попросила записаться на прием к Ерболату Досаеву.



"А я вас не приму, потому что вы добровольно шли в эту компанию, без меня. Я не приму вас. Не хочу заниматься. Я прямо говорю – давайте в нашем государстве мы будем ответственны за наши поступки", ― сказал, как отрезал, отзывчивый на проблемы горожан Досаев.



И я всецело поддерживаю предложение акима Алматы! Пусть ответит за отсутствие освещения на улицах города, за грязь, за ямы на дорогах, за идиотский эксперимент с уборкой дворовых территорий непонятными ТООшками, за систематически горящие автобусы, за убитую сферу наружной рекламы.



Да и, в конце концов, если дольщики добровольно вкладывались в сомнительные ЖК, то уж Досаева в качестве акима алматинцы терпят точно не добровольно. Как быть с этим неоспоримым фактом?



ДЕНИС КРИВОШЕЕВ

Четверг, 02 Мар 2023,