 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Чебурашка ищет друзей... Досаев войдет в историю Алматы как самый хамский и бесполезный аким
12:12 02.03.2023

Кривошеев: Досаев войдет в историю Алматы как самый хамский и бесполезный аким

Дольщики жилых комплексов "Ush-Qonyr" и "Весновка" обратились к Ерболату Досаеву с жалобой, что расследование по их уголовным делам затягивается
ДОСАЕВ, конечно, войдет в историю Алматы, как самый хамский и бесполезный аким.

Креатив Досаева на 9 баллов
Дольщики жилых комплексов "Ush-Qonyr" и "Весновка" обратились к Ерболату Досаеву с жалобой, что расследование по их уголовным делам затягивается. Одна из дольщиц ЖК "Ush-Qonyr" заявила, что продажи квартир ведутся несмотря на наложенный арест. Она попросила записаться на прием к Ерболату Досаеву.

"А я вас не приму, потому что вы добровольно шли в эту компанию, без меня. Я не приму вас. Не хочу заниматься. Я прямо говорю – давайте в нашем государстве мы будем ответственны за наши поступки", ― сказал, как отрезал, отзывчивый на проблемы горожан Досаев.

И я всецело поддерживаю предложение акима Алматы! Пусть ответит за отсутствие освещения на улицах города, за грязь, за ямы на дорогах, за идиотский эксперимент с уборкой дворовых территорий непонятными ТООшками, за систематически горящие автобусы, за убитую сферу наружной рекламы.

Да и, в конце концов, если дольщики добровольно вкладывались в сомнительные ЖК, то уж Досаева в качестве акима алматинцы терпят точно не добровольно. Как быть с этим неоспоримым фактом?

ДЕНИС КРИВОШЕЕВ
Четверг, 02 Мар 2023,

Источник - ratel.kz
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