Песков, Базалвук и мразиши из РУДН. Картина маслом

12:17 02.03.2023

Ловушка РУДН: Кто и почему перепутал культуру и киевский режим

Как общество и власть реагирует на резонансную выставку украинских флагов в столичном университете.



1 марта 2023



В результате скандала в Российском университете дружбы народов (РУДН), где во время выставки демонстрировали символику киевского режима, Минобронауки РФ была организована служебная проверка. Замглава ведомства Константин Могилевский назвал абсолютно недопустимым вывешивание в здании вуза флагов, "под которыми вооруженные формирования киевского неонацистского режима убивают наших граждан".



- По итогам этого инцидента решением министра науки и высшего образования Валерия Николаевича Фалькова назначена служебная проверка, по ее результатам виновные будут наказаны, - заявил замминистра Константин Могилевский.



"Украинские флаги демонстрировали в университете в рамках традиционной выставки землячеств наряду с символикой других стран - Сербии, Черногории, Кипра, Греции Грузии, Молдавии", - следует из объяснения студенческого совета вуза в соцсети. Эта акция признана необходимой для студентов, так как они "не готовы закрывать глаза на притеснения и угнетения других по национальному признаку". Этой же позиции придерживается проректор университета Сергей Базавлук, который в интервью СМИ отметил, что "информационную волну подняли с учетом текущей ситуации", добавив, что миссия РУДН служит объединению людей разных национальностей.



На скандал отреагировали и в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для начала необходимо выяснить, кто конкретно вывешивал флаги и что там было за мероприятие. Он назвал украинский флаг госсимволом режима, против которого и ведется СВО.



- Креативщикам хочется напомнить, если они вдруг забыли, что СВО еще не окончилась, - заметил глава Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ Кирилл Кабанов. Он считает, что позиция руководства РУДН только доказывает согласованность проведенных акций.



По информации российских СМИ, которые ссылаются на источник, близкий к руководству РУДН, вопрос о создании в вузе русского землячества руководством считается нецелесообразным.



Публицист Егор Холмогоров отмечает, что если проректор РУДН Сергей Базавлук воспринимается как последовательный русский патриот и его просто подставили, то странно так подставляться.



- Нельзя одной рукой посылать на смерть солдат, а другой прикармливать тех, кто ее предает, - напоминают в среде блогеров и военкоров.



Андрей Лапенков