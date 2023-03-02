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Дожить до рассвета. Каким будет новый парламент Казахстана, - Марат Асипов
12:24 02.03.2023

Каким будет новый парламент Казахстана

МАРАТ АСИПОВ
Четверг, 02 Мар 2023,

Выборы как способ законсервировать назарбаевскую модель экономики
Предвыборная гонка не очень сильно оживила политическую ситуацию в стране. Даже попытка ввести в публичное пространство в качестве кандидатов в депутаты разных уровней городских сумасшедших, записных борцов с кровавым режимом и еще целую группу бессмысленных людей с сомнительной репутацией, не сделала политический процесс хоть сколько-нибудь увлекательным шоу.

На чем подорвется Казахстан
Собственно, выбор у нас между плохим и очень плохим. Тридцать лет отрицательной селекции сделали свое дело – национальных лидеров, способных увлечь за собой, просто нет. Более того, они не очень-то и нужны, так как любой здравомыслящий национальный лидер первым делом должен будет покуситься на основы казахского представления о прекрасном мире, в котором откат является и единственным смыслом любого дела, и способом решения всех проблем, и главной мотивацией жизнедеятельности.

Нужно ли это властям и, что не менее важно, избирателям – вопрос, скорее, риторический.

Экономист Жарас АХМЕТОВ так охарактеризовал партийные программы политических партий, претендующих на депутатские мандаты: "За все хорошее, против всего плохого".

То есть ни о чем.

Понятно, что список будущих парламентариев и членов маслихатов всех уровней подберут таким образом, чтобы получился срез социальной сети – регулярный хайп для зрителей, но без особых потрясений для основ. Хотели говорильню – получите и распишитесь.

Трудно представить, чтобы какой-то независимый депутат оказался бы настольно непредсказуем, что сотряс бы основы. С одной стороны, власти имеют огромный опыт в покупке оппозиции оптом и в розницу, с другой – вся оппозиционная деятельность в стране сводится к повышению капитализации так называемых лидеров оппозиции, грубо говоря, ценника, за который можно продаться властям. Главное, не перестараться, чтобы не уйти по уголовной статье.

Не надо забывать, что представительные органы власти в Казахстане - это очень удобная площадка для хозяйственных разборок вне судебной системы. Определенно начнется монетизация депутатских мандатов всех уровней участниками передела собственности. Пафосные депутатские запросы, разоблачения коррупционных схем, чем черт не шутит – парламентские расследования, почему бы не спустить пар в канализацию борьбы за активы под предлогом защиты народных интересов. И публика довольна, и депутаты сыты, и влиятельным людям есть, где замочить конкурента без привлечения дорогостоящих и склонных к нарушению коррупционных обязательств представителей силовых структур.

Но пока мы играем в новый парламент, запас прочности Казахстана тает на глазах.

Качество жизни в регионах стремительно падает. Посредники, окутавшие всю экономику, высасывают остатки костного мозга из систем жизнеобеспечения.

Искусственный кризис, созданный годами коррупции, даст повод для нового обогащения.

Например, под предлогом модернизации газовики хотят повысить цены для предприятий и населения. Мол, продаем газ ниже себестоимости, поэтому придется покрывать убытки за счет потребителей.

С такими же предложениями скоро выйдут энергетики, нефтепереработчики, транспортники и все остальные люди доброй воли, умножающие личные состояния путем организации разрухи на вверенных им объектах.

И для новых депутатов это станет настоящим подарком. Лоббисты получат в их лице мощный популистский таран, чтобы пробивать дырки в Национальном фонде. Миф о социальном государстве, конечно, хорош, но нет ничего более разрушительного для экономики, чем страсть государства пилить деньги под благородными предлогами.

Но все кончается.

Если этот отопительный сезон мы худо-бедно закрыли, люди не начали массово покидать замерзающие города, то к осени этого года все может стать очень плохо.

Даже если будет проявлена суперполитическая воля, за полгода невозможно освоить миллиарды долларов, которые потребуются для спасения объектов жизнеобеспечения.

Что тогда произойдет – можно только догадываться, ясно только, что сбудутся самые худшие прогнозы.

И вот только пройдя очередные потрясения, с третьей-пятой попытки, мы сможем получить нормальный парламент.

Не все доживут.

Источник - ratel.kz
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