Правительство Казахстана работает на "тройку"... С минусом, - Данияр Ашимбаев

12:31 02.03.2023 Политолог: премьер не внушает доверия, к министрам тоже вопросы

Данияр Ашимбаев: Правительство Казахстана работает на "тройку". С минусом



Назгуль Абжекенова, golos-naroda.kz, 1 марта



Из года в год кабмин получает оценку "неуд", но его состав и качество работы практически не меняется. Эту особенность работы чиновников отмечает политолог, автор энциклопедии "Кто есть кто в Казахстане" Данияр Ашимбаев. "Голос народа" узнал экспертное мнение о качестве деятельности текущего правительства во главе с Алиханом Смаиловым.



Новые старые лица

После избрания нового мажилиса правительство слагает свои полномочия, и Президент вправе предложить новую или старую кандидатуру премьера. Как уверен Данияр Ашимбаев, определенные рокировки однозначно будут. Многое, конечно, зависит от исхода выборов. Однако понятно, что нынешнее правительство не самое популярное. Его работу можно оценить на "троечку".

"С минусом", - говорит политолог.

При этом, отмечает он, все понимают, что новое правительство - это на 80% правительство старое.

"Последние годы есть традиция: назначать премьеров из числа вице-премьеров предыдущего кабмина. А поскольку правительство новое, ответственности за действия предыдущего не несет. Хотя лица - те же. Если посмотреть, кто курировал экономику последние 10-20 лет, все эти лица благополучно процветают и поныне", - констатирует эксперт.

С одной стороны, отмечает он, среди вице-премьеров и министров немало толковых работников, вызывающих уважение. Но, вместе с тем, общая координация не создает впечатление высокой работоспособности правительственного организма.

"Так, в части бюджета, помимо соответствующего закона, который меняется три раза за год, есть бюджетное постановление правительства, конкретизирующее бюджетные расходы. Документ меняется в течение года. В разные годы от 20 до 60 раз менялся. Последняя версия принимается 31 декабря – то есть подгоняется под фактическое исполнение плана.

В этом году в феврале опубликованы проекты корректировок бюджета 2022 года. Прошло два месяца нового года – а они до сих пор корректируются. Организация этой работы не на должном уровне", - констатирует Ашимбаев.



Не премьерское это дело

Политолог напоминает, что в рамках запланированной административной реформы ряд полномочий правительства планируется передать министрам.

"Однако уровня министров не хватает для решения массы вопросов. Поэтому и количество вице-премьеров выросло до 6. Но передача госфункций министрам от правительства продолжается. Это явное противоречие", - констатирует Ашимбаев.

В Казахстане премьер не внушает доверия, а квалификация министров вызывает огромные вопросы, продолжает собеседник.

"Того же министра сельского хозяйства сейчас не критикует только ленивый. Тем не менее, МСХ планируется передать огромные функции в части земельных вопросов. Можно ли доверить эти вопросы министерству или это все-таки должно решаться на уровне правительства? И желательно определенные вопросы обсуждать на уровне маслихатов и мажилиса", - считает эксперт.

Не внедрен и заявленный переход к децентрализации власти, продолжает он.

"Президент дает поручение отремонтировать теплосети в Экибастузе, премьер поручает заняться закупками лука, а акимы областей ругают районных акимов за невыполнение инвестиционных планов.

По ремонту коммунальных сетей есть местный акимат и профильный министр, которые должны держать эту работу на контроле постоянно - без поручений президента.

Вопрос закупки лука – это компетенция министерства торговли, МСХ и акиматов, а если он выходит на уровень премьера – получается, все звенья нижестоящего уровня эту работу не выполнили. Работа с иностранными инвесторами - не уровень акимов районов, у них не так много полномочий. Это работа правительства в целом.

И смотришь на эти поручения и возникает вопрос – а кто у нас за что реально отвечает, и кто чем занимается. И почему без пинка с самого верха не решается масса вопросов?", - задается резонными вопросами политолог.



Сплошные реформаторы

Одна из ахиллесовых пят нынешнего кабмина – экономический блок.

"В прошлом году инфляция превысила 20%. Правительство сослалось на мировой кризис и общую проблему, но даже депутаты распущенного мажилиса ехидно заметили, что мировая инфляция составила всего 7%. То есть две трети роста цен – это проблема внутренняя", – подчеркивает политолог.

Немало вопросов у эксперта и к деятельности АСПиР – Агентства по стратегическому планированию и реформам.

"Уполномоченным органом по стратегическому планированию де-факто остается миннацэкономики, которое периодически публикует необходимую статистику (правда, с большим запозданием). У руля АСПиР стоит экс-министр нацэкономики.

Чем занимается агентство, кроме переговоров по обмену опытом в сфере стратегпланирования и проведения тренингов по реформаторскому духу, для меня загадка. За время АСПиР поменялось 2 председателя – ушел Кайрат Келимбетов. Его критиковали, но он хотя бы умел писать программы", - говорит Ашимбаев.

Он напоминает и о другой структуре - Высшем совете по реформам.

"За сбор предложений по реформам отвечает англичанин Сума Чакрабарти, который одновременно является советником президентом Узбекистана. Но, в отличие от узбеков, у нас его почему-то называют сэром с большой буквы, хотя у нас дворянство не узаконено. Чакрабарти ездит по министрам, НПО, экспертам, собирает их предложения и вносит президенту как свои. Каков бюджет его деятельности, нам неизвестно. Есть даже Дорожная карта по реализации предложений г-на Чакрабарти. Если ее посмотреть - кроме хохота, ничего не разберет. Потому что идеи вносились много раз разными людьми – но никакого толка не было. А сейчас заново Чакрабарти своим аппаратом собрал и внес эти же идеи в правительство и президенту", - отмечает политолог.

И вновь поднимает вопрос смысла существования АСПиР, который мог бы сам собирать предложения и передавать их главе государства и кабмину.



Никакой отчетности…

Особое внимание Данияр Ашимбаев заостряет на теме отсутствия отчетности по реализации госпрограмм и нацпроектов предыдущих лет.

"Итоги прошлого года Высшая аудиторская палата (бывший Счетный комитет) объявит в мае, к концу лета появится справка министерства национальной экономики о ходе реализации национальных планов за прошлый год. С такими темпами оценивать работу кабмина по системным документам становится сложно - слишком много времени пройдет", - резонно замечает Ашимбаев.

Он вспоминает, как отчет по нацпроектам за 2021 год он увидел в августе-сентябре 2022 года. За это время министры успели смениться по несколько раз, и даже правительство - целиком.

"Когда выходит отчет о выявленных нарушениях, выясняется, что прошел почти год, и ни министр уже не работает, ни министерство, допустившее провал, уже не существует в природе", - говорит политолог.

Еще одна проблема - законодательство в республике постоянно меняется. То есть правила игры нестабильны.

"Налоговому кодексу нет еще и 6 лет, а в него уже внесли полсотни правок, и еще планируются новые. Не говоря о Предпринимательском кодексе, Уголовном и других документах", - говорит собеседник.

"Не видно внутренней согласованности между действиями правительства. 30 декабря кабмин принимает Концепцию развития геологии, заточенную под министерство экологии, геологии и природных ресурсов, а 2 января министерство реорганизуется, и геология переходит в другое министерство. То есть концепцию нужно переписывать. Что стоило подождать несколько дней - вместо того, чтобы документ отправлять на переработку?..".

И таких вопросов, акцентирует политолог, множество.

"Но у нас продолжают менять полномочия министерств, среди министров с каждым разом появляются все менее симпатичные лица. Вице-министры меняются как перчатки", - говорит автор энциклопедии "Кто есть кто в Казахстане".



…И ответственности

По факту новые команды стараются не нести никаких обязательств по обещаниям предыдущих.

"Вы помните, какая критика правительства была перед Новым годом? Все ожидали отставок в экономическом блоке. В итоге в начале январе неожиданно заменили пятерых министров других блоков, чьей отставки никак не прогнозировали. Эти перестановки не были прокомментированы.

Хотя хотелось бы внутренних оценок. Условно: министерство А плохо работает, поэтому меняем министра. Министерство Б работает хорошо, поэтому оставляем министра, несмотря на критику, потому что есть шанс, что он исправится. Но у нас нет публичности принятия таких решений", - говорит политолог.

Другое слабое звено и текущего состава кабмина, и его предшественников, - страсть к огромному количеству документов. Последнее время на смену многолетним планам и стратегиям пришли концепции и меморандумы.

"А это ни к чему не обязывающие документы. Они могут быть объемным, но когда доходит до планов по его реализации… Так, по Комплексному плану развития Алматинской агломерации до 2027 года на работу с населением "по формированию положительного отношения к туристам из любых стран" планируется выделить 1,4 млрд. тенге. Что это означает?", - продолжает Ашимбаев.

Самое печальное - в документах, выходящих из высоких кабинетов на Левом берегу, масса планов и идей, а результата не видно.

"Правительство сообщило красивую цифру: в 2022 году создано полмиллиона рабочих мест. Позже была опубликована справка Счетного комитета о том, что большая часть бюджета "Дорожной карты занятости" не освоена, а основное число рабочих мест временное. Более того - президент Токаев неоднократно говорил, что рабочие места создаются фиктивно.

Или вот есть программа повышения доходов населения, которая пошла от зарплат бюджетников. А по официальным данным статистики, реальные доходы населения в прошлом году сократились на 13%. И так практически с любой цифрой. Все вроде работают, а результата не видно вообще", - подчеркивает политолог.



Меньше автономности – больше спрос

Он надеется, что статус-кво с некачественной системой планирования, построенной на липовых цифрах, непонятных прогнозах, которые не исполняются, постоянной реорганизацией госорганов, нестабильностью аппарата и управления, постоянной сменой законодательства, изменит приход обновленных составов мажилиса и маслихатов.

"Возможно, они повысят требовательность к кабмину. И, думаю, рано или поздно возникнет вопрос не о расширении полномочий аппарата правительства в части самостоятельности, а, наоборот, вынесения ключевых проблем на рассмотрение парламента", - говорит Данияр Ашимбаев.

Мы спросили, как повысить персональную ответственность чиновников за неисполнение планов. Этот пункт, напомним, внесен в Указ президента "О мерах по дебюрократизации деятельности государственного аппарата", принятый весной прошлого года.

"Такая ответственность периодически вводится. В Уголовном кодексе РК была статья за неисполнение бюджета. Но я не припомню, чтобы по ней кто-то привлекался.

В наших условиях это не работает. Нужен контроль - не только ведомственный, но и общественный. Необходимо полностью публиковать материалы проверок. Не краткий пресс-релиз, как у нас любят, а подробно с именами и фамилиям.

Так, бывший Счетный комитет в последние годы стал публиковать справки не только по нарушениям, но и по мерам их устранения. Это было сделано впервые за 25 лет существования СК", - отмечает политолог.

Он напоминает, что по реформам 2007 и 2015 годов ответственность правительства была размазана на конституционному уровне. Кабмин стал коллегиальным органом, где решения принимаются голосованием.

"На мой взгляд, необходимо сокращать автономность чиновников при принятии решений и делать их подконтрольными представительным органам власти. Другого варианта нет.

Пока мы не сделаем все процедуры транспарентными и открытыми, междусобойчики будут продолжаться. Согласно Концепции госуправления, работу чиновников надо оценивать по стремлению к реформам. Но, мне кажется, нужно оценивать по результатам реформ, а не по готовности чиновника к реформаторству или количеству его дипломов. Многие министры обвешаны дипломами, но при этом не умеют и не желают принимать решения и нести за них ответственность. Поэтому вместо строгой отчетности и ответственности у нас бесконечные концепции. Пока так будет, у нас в стране ничего не получится", - резюмирует Данияр Ашимбаев. Источник - golos-naroda.kz

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