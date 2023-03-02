Укр-диверсанты уже в Брянской области: все ближе к Кремлю

12:48 02.03.2023

"Красная линия прорвана": украинские диверсанты взяли заложников в России



Анатолий Лапин. 02.03.2023



Украинские диверсанты захватили заложников в селе Сушаны Брянской области. Об этом сообщают местные СМИ.



Губернатор региона Александр Богомаз подтвердил заход ДРГ со стороны Украины, передает корреспондент "ПолитНавигатора".



Украинские диверсанты захватили заложников в селе Сушаны Брянской области. Об этом сообщают местные СМИ....



"Сегодня с Украины на территорию Климовского района в село Любечане проникла ДРГ. Диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля. В результате обстрела один житель погиб, ранен десятилетний ребенок. В настоящее время ребенок доставлен в больницу, ему оказывается вся необходимая помощь. Вооруженными силами Российской Федерации ведутся все необходимые мероприятия по ликвидации диверсионной группы", – сообщил Богомаз.



Он подчеркнул, что еще одна атака совершена ВСУ на Климовский район. В результате сброса с БПЛА загорелся жилой дом в селе Сушаны. Кроме того, телеграм-каналы сообщают о том, что в этом же селе не менее четырех десятков диверсантов взяли в заложники местных жителей.



"В селе Сушаны Брянской области украинская диверсионная группа (скорее отряд) численностью 40-50 человек, взяла заложников из числа местных жителей. То есть мы понимаем, да, что эти укротвари, пересекли границу, расстреляли школьный автобус (водитель погиб, девочка умерла в больнице), а когда их обложили наши военные, они прикрылись мирняком. В том числе медперсоналом из местного ФАП. Методы, используемые террористами", – пишет в своем блоге военный обозреватель Алексей Суконкин.



Журналист Константин Придыбайло призывает к максимальной жестокости в отношении захватчиков.



"Никакой жалости к этим ублюдкам от рядового до ушлепка Зеленского. Ударить по Банковой, по всем министерствам, офисам укровластей, комитетам. Уничтожит все здания администраций, включая Ивано-Франковск и Львов", – считает Придыбайло.



Акция украинских террористов должна привести к ликвидации их руководства, подчеркивает публицист и русский националист Егор Холмогоров.



"Красная линия прорвана. Что дальше? Дальше, подозреваю, ни-че-го. Попытки сделать вид, что ничего не случилось. Ну а что ты можешь сделать, если уже ничего не смог сделать. Только бессильно визжать в ООН: "Они террористы", под дружный хор западников: "Это другое". Ну да. Террористы. И мы это знали и 9 лет назад. И добивать их надо было уже тогда.



Но меня обнадеживает то, что еще год назад я сказал: Украина превращается в громадную Ичкерию. Справились с Ичкерией – справимся и с этим. На всякий случай напомню о том, что произошло с лидерами террористов: Дудаевым, Масхадовым, Басаевым, Хаттабом. Здесь должно быть так же. Никаких больше "обещаний Израилю", – негодует Холмогоров.



"Ну что. Дожили. Украинские ДРГ заходят на территорию Российской Федерации, берут детей в заложники, убивают их. Дальше то что, господа? Может все-таки снимем белые перчатки, а? Может все-таки признаем киевский режим террористическим и нанесем удар по центрам принятия решений в Киеве? Или дальше будем чего-то ждать?", – добавляет политолог Геворг Мирзаян.



Журналист и бывший депутат горсовета Луганска Игорь Орцев сравнивает действия ДРГ с атаками чеченских террористов:



"Напоминает времена чеченской войны. И если после этого Киев будет продолжать устраивать карнавалы для зарубежных гостей, то не известно, чего ждать дальше. Сравнять с землей правительственный квартал столицы террористического государства! Немедленно".