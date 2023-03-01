20% молодежи США - нетрадиционной ориентации: война вокруг ЛГБТ будет усиливаться

13:00 02.03.2023

Доля ЛГБТ в американским обществе поставила очередной рекорд в 2022 году. В исследовании Gallup 7,2% американцев идентифицировали себя с ЛГБТ. При этом среди молодого поколения представителей нетрадиционной ориентации особенно много - до 20%. Данные опроса публикует американист Малек Дудаков в своем Телеграм-канале.



Согласно источнику, резкий рост доли ЛГБТ начал проявляться с 2015 года, когда на всей территории США были легализованы гей-браки. Но за последние годы рост стал особенно стремительным - что может быть связано с активным продвижением "трансгендерной" повестки.



"Эта „идеологическая индоктринация" начинается уже в раннем возрасте - и поэтому стоит ожидать, что доля ЛГБТ будет и дальше расти. Причисление себя к ЛГБТ может иметь и практическую задачу - например, помогая при поступлении в колледж или устройстве на работу, с прохождением по квотам „сексуальных меньшинств"", - отмечается в публикации.



Впрочем, пишет Дудаков, отдельные штаты начали давать отпор повестке ЛГБТ. Пионером в этом направлении стала Флорида - здесь еще в прошлом году ограничили ЛГБТ-пропаганду в школах. И заодно лишили всех налоговых льгот Disney - за продвижение повестки ЛГБТ. Еще порядка 11 штатов вводят запреты на проведение операций по "смене пола" над несовершеннолетними.



В демократических штатах, наоборот, уроки, связанные с "гендерной идентичностью", вводятся уже в начальной школе. В целом, культурные войны вокруг ЛГБТ будут только усиливаться - становясь фундаментальным фактором раскола между либеральной и консервативной Америкой, констатирует Малек Дудаков.



