Келинки писали каламом... В кыргызском Сузаке вскрыто подпольное женское медресе

13:19 02.03.2023

В Сузаке выявили незаконное медресе. Там обучали 50 женщин



Как сообщает 2 марта пресс-служба УВД Жалал-Абадской области, сотрудники службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции ОВД Сузакского района в рамках оперативных мероприятий выявили факт незаконного обучения в одном из медресе.



По данному факту совместно с представителем Государственной комиссии по делам религий по Жалал-Абадской области была проведена незамедлительная проверка в медресе имени Нурулхуда Маргилани в Кара-Дарьинском айыльном аймаке. Трое жителей Сузакского района Х.Х., С.Б. и М.З., без получения соответствующих разрешительных документов (получения регистрации в Государственной комиссии по делам религий) проводили незаконное обучение по религиозным предметам для 50 женщин.



В соответствии со ст. 8 и ст. 10 закона " О свободе вероисповедания и религиозных организациях в Кыргызской Республике" и ст. 142 ("Нарушение законодательства о свободе вероисповедания и религиозных организациях) Кодекса о правонарушениях на жителя Сузакского района М.З., 1966 года рождения, был составлен протокол и наложен штраф в размере 5500 сомов.



Кроме того, соответствующие службы провели разъяснительные работы о недопустимости незаконного функционирования медресе.