Развод по-американски: сторонники Трампа призывают к реконструкции федерализма США

13:45 02.03.2023 Правоконсервативные республиканцы говорят о политическом разделе страны



Андрей Кузмак



Член конгресса Марджори Тейлор Грин выдвинула тезис о "национальном разводе". Республиканка заявила, что две ведущие политические силы должны мирно разделить США на зоны влияния. Речь идет не о распаде государства, а о глубокой реформе его конституционных основ. Заявления конгрессвумен, несмотря на обвинения в популизме, имеют под собой почву. В последние годы в США все чаще говорят о том, что раскалывающие страну идеологические разногласия непреодолимы и что вероятность гражданской войны как никогда высока. Какие идеи продвигает Марджори Тейлор Грин и насколько они реализуемы - выясняли "Известия".



По мнению Тейлор Грин, Соединенные Штаты движутся к "национальному разводу", когда республиканские и демократические штаты будут законодательно разделены. Они продолжат существовать в одной стране, но жизнь в них будет регулироваться иными правовыми рамками. "Нравится это кому-то или нет, мы движемся к национальному разводу, но я не хочу гражданской войны, ее никогда не должно случиться", - написала она в Twitter.



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Марджори Тейлор Грин, представляющая в палате представителей 14-й округ штата Джорджия, за несколько лет стала одним из самых популярных политиков в США. В ходе промежуточной избирательной кампании 2022 года она собрала $12,5 млн, что является рекордом среди республиканцев в нижней палате конгресса.



Резкая, зачастую оскорбительная, риторика в адрес демократов и особенно их левого крыла, "прогрессистов", сделала Тейлор Грин прекрасную рекламу. Она неоднократно поддерживала тезисы QAnon (включая самые невероятные), критиковала расовую, климатическую и COVID-повестки администрации Байдена и до сих пор поддерживает версию о фальсификации результатов президентских выборов 2020 года. За следующие два года после избрания Байдена Тейлор Грин стала автором пяти из девяти резолюций об импичменте. Кроме того, она принадлежит к группе конгрессменов, требующих проведения аудита средств, выделенных для военной помощи Украине и выхода США из конфликта. "Из-за нашего собственного высокомерия и "борьбы за спасение демократии" на Украине, которая не является членом НАТО, Россия, находящаяся под жесткими санкциями, доказывает миру, что ей не нужен американский доллар или дружба [c США]", - заявила она.



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Cовременная американская политика поляризуется и становится все более радикальной. Поэтому появление таких фигур, как Тейлор Грин, естественно, отметил в беседе с "Известиями" cоветник директора РИСИ Илья Кравченко.



- Элемент прямого соревновательного столкновения и раньше был очень важной составляющей политической жизни в США, но теперь мы видим все меньше попыток договориться, а дебаты, как правило, сводятся от дискуссии к обвинениям и монологам. По этой причине Марджори Тейлор Грин является лицом своего времени. Но одно дело говорить о тревожных тенденциях, а другое - попытаться их обуздать после прихода к власти. Традиционно республиканцы, оказываясь наверху, стараются так же укреплять федеральную власть, как и демократы, - подчеркнул эксперт.



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Тейлор Грин является абсолютной сторонницей Дональда Трампа. Во многом поэтому ее разгромная победа на выборах в Джорджии не стала сенсацией. Республиканка набрала почти в три раза больше голосов избирателей, чем ее визави демократ Кевин ван Осдал. Экс-президент в опубликованном поздравлении назвал ее будущей звездой партии "слонов".



В январе ряд американских СМИ сообщили о намерении конгрессвумен баллотироваться на пост вице-президента при Трампе на выборах 2024 года. Официальной информации на этот счет пока не последовало, но поскольку список реальных сторонников экс-президента не особенно большой, ее шансы оцениваются как достаточно высокие. "Она амбициозна - она этого не стесняется, да и не должна. […] Она видит себя в шорт-листе вице-президента Трампа", - заявил в интервью его бывший старший советник по стратегическим вопросам, идеологический лидер правоконсерваторов Стив Бэннон.



Особенность идеологического раскола в США заключается в том, что либеральные концепции всегда на виду - их взгляды распространяют ведущие СМИ. Американский консерватизм, напротив, зачастую незаметен и его всплески кажутся внезапными, отмечает директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.



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- За последние десятилетия было несколько консервативных волн от Барри Голдуотера и Рональда Рейгана до Дональда Трампа. Третья волна стала ответом на избрание Барака Обамы. Будет интересно посмотреть, насколько консервативный электорат сможет подняться вновь к 2024 году, - рассуждает специалист. - Если Трамп сумеет выйти на республиканские праймериз, он, скорее всего, победит. Судя по текущим тенденциям, после этого он сможет победить и на выборах. Поэтому партийная элита в обоих лагерях сделает все возможное, чтобы не допустить его к борьбе за власть.



Таким образом, Тейлор Грин является выразителем shy voters ("молчаливых сторонников"), "глубинного народа", приведшего Трампа к победе в 2016-м. Идеологические установки этой части республиканского электората сосредоточены в первую очередь на принципиальном неприятии двухпартийной политической элиты и аппарата федерального правительства как ее инструмента. Недаром в комментарии, посвященном "национальному разводу", Тейлор Грин добавила, что "Вашингтон и политический мир" в США оказались "полностью оторваны от реальных американцев".



Развитие антиэлитарных тенденций в американском обществе отражает уровень доверия населения к институтам власти, считает Илья Кравченко.



- Разного рода антиэлитарные концепции и теории заговора, сторонницей которых является Тейлор Грин, регулярно всплывают на поверхность общественной дискуссии. Дело в том, что доверие американцев к президенту и конгрессу падает, особенно с учетом постоянно появляющихся негативных инфоповодов. Это создает благодатную почву для такого рода суждений, а иногда и провоцирует акты политического действия со стороны населения, - полагает собеседник.



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Идея о разделении страны по идеологическому принципу не нова, как и сюжет о возможной гражданской войне. Согласно опросу, проведенному в июле 2022-го Институтом политики Чикагского университета, около 28% жителей США чувствуют себя оторванными от своего правительства в такой степени, что "вскоре возникнет необходимость взяться за оружие" против него. В том же исследовании указывается, что 73% избирателей-республиканцев согласились с утверждением о том, что "демократы, как правило, являются хулиганами, которые хотят навязать свои политические убеждения тем, кто не согласен". Среди демократов доля считающих таковыми республиканцев - 74%.



В августе Калифорнийский университет опубликовал свое исследование, согласно которому более 50% американцев "ожидают гражданскую войну в течение следующих нескольких лет", а более 70% опрошенных - безотносительно партийной принадлежности - согласны с тем, что "американская демократия служит только интересам богатых и могущественных". Что характерно, наличие кризисных проявлений в американском обществе признают и демократы. В июне прошлого года глава обслуживающего "прогрессистов" Analyst Institute Майкл Подхорцер назвал расслоение США на 25 "красных", 17 "синих" и 8 "фиолетовых" штатов великим разобщением страны. А бывший сотрудник администраций Форда, Картера и Клинтона Роберт Райх в статье для Guardian заявил, что вторая гражданская война в США уже идет и что решением будет нечто, напоминающее Brexit: взаимное решение следовать разными путями по большинству вопросов, но остаться связанными по нескольким основополагающим моментам.



В проектах Тейлор Грин и ее оппонентов из стана демократов речь идет не о разделении страны на два независимых государства, а об изменении акцентов в хрестоматийном для США противостоянии федеральной власти и штатов и в объединяющей их двухуровневной системе. Так называемая "Америка двух версий" должна будет сохранить единую государственность, иметь консолидированную политику в сферах национальной обороны, финансов и гражданских прав. При этом отношение к религии, институтам семьи и брака, социального обеспечения и многим другим вопросам останется суверенным правом каждого штата.



Проблема взаимодействия федеральных властей и штатов обсуждалась всю историю США, это один из классических вопросов американской государственности, прокомментировал "Известиям" Валерий Гарбузов.



- Одно из исторических отличий демократов и республиканцев заключается в разном понимании роли так называемого большого правительства. Первые выступают за существенное вовлечение Вашингтона в жизнь на местах и за выполнение федеральным правительством преимущественной части социальных функций. Более консервативные республиканцы видят своим идеалом XIX век и требуют большей самостоятельности для местных сообществ, - отметил эксперт.



Благодатная почва



Высказывания Тейлор Грин так бы и остались "популистскими лозунгами сторонницы теории заговора", если бы не имели социальных и исторических оснований. В 2020 году 13 округов управляемого демократами штата Орегон выступили за отделение и переход в юрисдикцию соседнего республиканского Айдахо, и сегодня это движение все больше набирает ход.



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В последние годы Орегон и его крупнейший город Портленд стали, вероятно, самым ярким выражением леволиберальной политики во всем ее многообразии. Количество преступлений против собственности в Орегоне на данный момент почти в два раза выше, чем в среднем по США. С мая по октябрь 2020 года, в период массовых беспорядков с участием активистов BLM, Портленд стал одним из крупнейших в стране очагов насилия, причем реакцией властей на разбой стало значительное сокращение количества полицейских подразделений. Судьи руководствуются в принятии решений так называемой критической расовой теорией и выступают за квотированное представительство ЛГБТ-сообщества в органах власти. В штате декриминализовано хранение "небольшого" количества наркотиков, в том числе героина, что вызвало рост смертей от передозировки на 41% за год. Сегодня, по ряду опросов, Портленд носит звание "главной дыры США".



В итоге жители 13 сельских округов на юге и востоке Орегона (а это 9% населения и 63% территории штата), на протяжении последних 30 с лишним лет голосующие за республиканцев, выступили за сецессию (выход из состава штата) и присоединение к традиционно "красному" Айдахо.



Впрочем, подобные инициативы, равно как и разнообразные движения за независимость и дискуссии о границах, не являются для США чем-то новым.



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В 2020 году ряд округов Вирджинии заявили о намерении отделиться после попыток демократических властей штата ограничить права на владение оружием. Население ответило на это многотысячными митингами и движением за присоединение к соседней Западной Вирджинии.



Такого рода противостояния не являются чем-то драматическим для истории Соединенных Штатов, однако нынешний уровень социального напряжения может придавать им дополнительный импульс, отмечает Валерий Гарбузов.



- США создавались как союз независимых государств, и законодательства отдельных штатов зачастую сталкиваются друг с другом или федеральными законами, - поясняет эксперт. - Американское общество изначально живет с правовыми и идеологическими линиями разделения. До последнего времени государство справлялось с подобными внутренними конфликтами и имеет позитивный опыт преодоления подобных противоречий. В то же время сейчас мы наблюдаем серьезное социальное и политическое разобщение среди американцев. Вероятно, градус противостояния будет продолжать повышаться. Источник - Известия

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