Эрдоган под ударом. Политические итоги землетрясения, - Алина Сбитнева

18:49 02.03.2023

Эрдоган под ударом. Политические итоги землетрясения в Турции: интервью с тюркологом

26 февраля 2023



Разрушительное землетрясение в Турции было вызвано сдвигами плит земной коры и само может вызвать, как видится сегодня, тектонические сдвиги "плит" геополитических. Природная катастрофа быстро приняла политический окрас как во внутри-, так и во внешнеполитической парадигме Турецкой Республики. Могут ли отразиться последствия землетрясения на положении Реджепа Тайипа Эрдогана? Каковы настроения в турецком обществе? Насколько сильны теории заговора об американском или израильском следе? Об этом мы беседуем с научным сотрудником отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН тюркологом Алиной Сбитневой.



- Алина Игоревна, бесспорно, землетрясение стало мощным ударом по турецкому обществу и настоящей трагедией. Каковы сегодня настроения в Турции?



- Произошедшее на юго-востоке страны землетрясение на самом деле стало одним из крупнейших в Турции с 1939 г. Количество погибших уже перевалило за 44 тысячи, и, к сожалению, эта цифра, по всей видимости, не окончательная. Настроения в связи с этим весьма разные. С одной стороны, люди массово собирают средства на помощь пострадавшим и выстраиваются в очереди на сдачу крови в мобильные пункты Красного Полумесяца - одним словом, как могут проявляют солидарность. С другой - помимо того, что катаклизм в какой-то степени сплотил население перед лицом беды, которая по факту приобрела статус общенациональной, он в равной степени стал причиной жесткой критики в адрес действующих властей, причем как на муниципальном, так и на всех вышестоящих уровнях.



Фиксируются жалобы и на неоперативную работу служб спасения пострадавших, и на низкую степень содействия выжившим, которые в прямом смысле остались без крыши над головой и вынуждены скитаться по развернутым наспех палаточным лагерям или вообще жить на улице, и на ряд других недочетов. У многих возникает справедливый вопрос: почему население совершенно не подготовили к возможной катастрофе, когда, как потом выяснилось, о ней давно предупреждали как международные, так и турецкие эксперты? Некоторые также негодуют, куда делись средства с так называемого налога на случай землетрясения, явно намекая на их растрату.



При этом вопросов таких существенно больше, чем ответов. И все бы ничего, но в Турции скоро выборы. В том числе от того, как сейчас власти будут справляться с ликвидацией последствий землетрясения и выстраивать взаимодействие с и без того подавленным обществом, будут напрямую зависеть и выводы, которые сделает для себя электорат, в особенности еще не определившаяся его часть.



- Ряд исследователей и представители турецкой оппозиции прямо обвиняют Реджепа Тайипа Эрдогана в коррумпированности, а строительные компании в некомпетентности. Кадры того, как дома буквально складывались словно карточные, облетели интернет. Как оппозиция пытается использовать последствия землетрясения в своей борьбе против Эрдогана и его правящей Партии справедливости и развития?



- Оппозиция действительно сразу включилась в борьбу, если это можно так назвать. На фоне объявления общенационального траура и всей ситуации в целом запускать предвыборные кампании, понятное дело, было бы как-то нелепо. Однако, по сути, они все равно были начаты, просто в несколько ином формате. Оппозиционные политики принялись активно критиковать правящую Партию справедливости и развития во главе с ее лидером - президентом Эрдоганом, обвиняя их в произошедшем и обещая приложить все усилия для выправления ситуации в нужное русло.



Появились спекуляции на тему якобы специально введенного режима ЧС в некоторых провинциях для переноса или даже отмены выборов, хотя на самом деле по конституции причин для изменения порядка их проведения не было. Кроме того, стало "модно" наносить визиты в наиболее пострадавшие города и рассуждать там о причинах столь серьезной катастрофы и роли в них правящей элиты.



Лидер главной оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу, например, заявил о некомпетентности Эрдогана и призвал его бояться грядущих выборов, глава Хорошей партии Мераль Акшенер, в свою очередь, высказалась по поводу несовершенства турецкого законодательства, низкой подготовленности страны, а также выразила недовольство работой Управления по стихийным бедствиям и чрезвычайным ситуациям (AFAD). Отбывающий тюремный срок экс-глава Демократической партии народов Селахаттин Демирташ через соцсети и вовсе обвинил Эрдогана в пиаре на трагедии, а правительственные СМИ - в замалчивании критики. Небезучастным остался даже мэр Стамбула Экрем Имамоглу, являющийся членом НРП. Он заявил, что в Стамбуле более 90 тыс. домов не готовы к подобным землетрясениям и находятся в критическом состоянии. И вообще дома в Турции, по его словам, строятся по неправильным технологиям, по причине чего и стоят людям жизней. Имамоглу, кстати, в начале своей карьеры работал в семейной строительной фирме и знает, о чем говорит. Вопрос только в том, почему рассказать об этом политик решился только сейчас, когда самое страшное уже случилось.



Претензий на самом деле выдвигается очень много. Судить, насколько они обоснованны, наверное, может только гражданин этого государства. При этом нужно учитывать, что Турция все-таки восточная страна с присущим ей восточным менталитетом, где большую роль играют межличностные договоренности и связи. Поэтому исключать, что, например, в вопросе того же строительства, возможно, на что-то действительно осознанно закрывались глаза, нельзя. Недаром сейчас в Турции очень активно взялись проверять местных застройщиков, а некоторых уже даже задержали и предъявили им обвинения по ряду выявленных нарушений.



- Бывший мэр Анкары Мелих Гекчек де-факто прямо обвинил США и Израиль в случившейся трагедии. Глава же Турецкого космического агентства Сердар Хусейн Йылдырым заявил о существовании сейсмического оружия. Могут ли все эти факторы, если хотите теории заговора, повлиять на отношения между Анкарой и Вашингтоном? Насколько важными для Турции, несмотря на все противоречия и пертурбации, являются отношения с Соединенными Штатами?



- Честно говоря, не являюсь большим любителем теорий заговора и считаю правильным рассуждать на основе фактов, а не чьих-либо голословных обвинений и домыслов. Но повторюсь, что исключать ничего нельзя. Такого рода заявления, особенно от представителей власти, бывших или нынешних управленцев, могут делаться, на мой взгляд, только при наличии серьезных доказательств. В данном случае, даже если предположить, что они есть, мы о них вряд ли узнаем. При этом никто из высокопоставленных турецких политиков подобного даже не пытался заявлять, что тоже важно.



Что касается влияния таких суждений на американо-турецкие отношения, то не думаю, что они возымеют должный эффект. Это единичные случаи и, опять же, почти ничем не подкрепленные предположения. Да, Турция последнее время взяла курс на независимость и показывает характер в отношениях с Западом, но все же остается членом НАТО, осуществляет ряд консультаций со своими заокеанскими партнерами и совсем отказываться от сотрудничества с ними не намерена.



Склонна думать, что и Вашингтон следует той же логике. В США, скорее всего, проявят некоторую мудрость, сделав вид, что не заметили этих высказываний. Хотя бы потому, что сейчас, когда идет процесс активного расширения Североатлантического альянса и слово именно Турции является решающим, было бы крайне глупо сворачивать всю деятельность только из-за того, что кто-то - намеренно или реально - обнаружил "американский след". Большая политика пока явно перевешивает подобные выпады. А если вдруг подозрения со временем подтвердятся, уверяю вас, Турция найдет подходящий момент и способ припомнить это своим "коллегам".



Левон Сафарян