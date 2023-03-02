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"Хуаньцю шибао": план США подорвать влияние России в Центральной Азии обречен на провал
20:27 02.03.2023

Хуаньцю шибао
Китай
02 марта 2023
Хуаньцю шибао: план США подорвать влияние России в Центральной Азии обречен на провал

Стремление США подорвать влияние России в Центральной Азии - несбыточная фантазия, пишет "Хуаньцю шибао". Страны региона тесно связаны с Москвой как исторически, так и экономически и политически. Американские чиновники не переманят их на свою сторону - ни угрозами, ни "подарками", уверен автор.
Прежде чем отправиться в Индию, чтобы принять участие во встрече министров иностранных дел G20, государственный секретарь США Энтони Блинкен завершил свою первую поездку в Центральную Азию с момента вступления в должность, в ходе которой нанес двухдневный визит в Казахстан и Узбекистан. В столице Казахстана Астане Блинкен также провел с министрами иностранных дел стран Центральной Азии саммит в формате C5+1. Некоторые СМИ пришли к выводу, что, хотя визит был коротким, чиновник успел сделать многое: совершить политическую провокацию, попробовать искусить собеседников экономически и попытаться экспортировать им общие ценности.

Международное сообщество заметило, что на фоне первой годовщины начала российской спецоперации на Украине Блинкен увеличил длительность своего визита в Центральную Азию, что демонстрирует определенную тенденцию США. Истинное намерение чиновника заключалось в координации позиций Соединенных Штатов и стран региона с помощью механизма C5+1 для повышения уровня партнерства с ними и достижения стратегической цели сдерживания и подавления Москвы. В то же время цель поездки связана с созданием трудностей для сотрудничества между Центральной Азией и Пекином. Чтобы выполнить этот геополитический план, во время своего визита в регион госсекретарь США использовал обычный американский метод "кнута и пряника", одновременно пытаясь потеснить и завлекая государства Центральной Азии различными средствами.

Страны Центральной Азии исторически тесно связаны с Россией и географически расположены близко к ней. Они с Украиной похожими способами выходили из Советского Союза. Исторические эмоции и моральная ответственность усложнили их взгляды на украинский конфликт. Пять государств в настоящее время придерживаются "нейтральной" позиции. Поэтому основная цель визита Блинкена в Центральную Азию - выяснить истинные намерения стран региона касательно кризиса и найти способ "отдалить" их от России, может быть, даже привлечь их к сотрудничеству с Вашингтоном и Европой в вопросе введения санкций против Москвы, чтобы максимально изолировать Россию. По этой причине США воспользовались возможностью, чтобы распространить свои опасные высказывания и активизировать усилия по очернению Кремля, пытаясь послать в Центральную Азию сигнал о том, что его специальная военная операция на Украине представляет угрозу и для этого региона. Чтобы еще больше сепарировать Россию, Америка не стеснялась напрямую давить на центральноазиатские державы, намеками и предостережениями указывая им "не помогать Москве в обходе санкций и не становиться ее пособником в уклонении от их". Блинкен даже заявил, что США пристально следят за всеми экономическими и торговыми обменами между странами ЦА и Россией. Если первые будут помогать Москве избежать санкций, то Соединенные Штаты могут ввести вторичные меры, которые ударят по экономической деятельности региона.

В то же время, чтобы перетянуть государства Центральной Азии на свою сторону и продемонстрировать им свое доброе отношение, Блинкен не упустил шанса показать им "пряник". Сначала американская сторона подтвердила, что США, как и всегда, поддерживают "суверенитет, независимость и территориальную целостность" пяти стран, а также "понимают и поддерживают их борьбу за права человека и демократизацию". Помимо политических обещаний и гарантий, Соединенные Штаты также забросили экономическую приманку, чтобы покорить сердца среднеазиатских держав. Чтобы смягчить негативное влияние украинского конфликта, они объявили, что предоставят странам Центральной Азии дополнительную экономическую помощь в размере 25 миллионов долларов в дополнение к 25 миллионам долларов, выделенным в прошлом году. Эти деньги будут направлены на создание регионом возможностей по диверсификации торговли для повышения уровня жизни населения.

Хотя цель поездки Блинкена в Центральную Азию состояла в том, чтобы привлечь на свою сторону государства региона и вбить клин между ними и Россией, а также получить дополнительные козыри для США и всего Запада в конфликте на Украине, с точки зрения истории и реальности добиться ожидаемых результатов сложно, и намерения США трудно достижимы.

Что касается исторических и традиционных связей, то отношения между Центральной Азией и Россией можно назвать гармоничными. Традиционное влияние и твердые позиции Кремля в регионе трудно пошатнуть какой-либо стране извне. В нынешней региональной структуре большинство держав Центральной Азии являются членами Содружества Независимых Государств, в котором доминирует Москва, ОДКБ и Евразийского экономического союза. Опыт прошлого уже доказал, что связи США и Центральной Азии в политическом, экономическом и военном отношении совсем не сопоставимы с российскими. Если взять в качестве примера экономическое развитие, то даже под негативным влиянием украинского кризиса экономики стран Центральной Азии и России сохраняют устойчивую динамику роста. Статистика показывает, что товарооборот между Россией и Казахстаном увеличился в прошлом году на 2 миллиарда долларов до рекордных 26 миллиардов долларов. Объем торговли России и Узбекистана вырос на 23%, достигнув 9,28 миллиарда долларов, России и Туркменистана тоже значительно повысился. Импортно-экспортные операции между Кыргызстаном и Россией увеличились на 36,8% до 2,23 миллиарда долларов.

Иными словами, идея Вашингтона поменять региональную и геополитическую структуру Центральной Азии только благодаря коротким поездкам Блинкена или других официальных лиц США - это не более чем несбыточная фантазия. Америка недооценивает стратегическую решимость пяти центральноазиатских стран поддерживать сбалансированную дипломатию. Хотя Москва в целом сдержанно отреагировала на поездку Блинкена в регион, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "У нас свои двусторонние отношения со среднеазиатскими странами, у нас есть свои форматы взаимодействия, с рядом из них нас объединяют интеграционные процессы Евразийского экономического союза, на что мы и ориентируемся". Он также подчеркнул, что эти отношения являются "внешнеполитическим приоритетом" России.

Автор: Цзяо Ицян (焦一强) - профессор Института Центральной Азии при Ланьчжоуском университете

Источник - inosmi.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1677778020


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