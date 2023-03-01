В парламенте Молдавии произошла потасовка из-за переименования языка

20:34 02.03.2023

Депутаты устроили потасовку в парламенте Молдавии из-за переименования языка в румынский



В парламенте Молдавии произошла потасовка после одобрения переименования молдавского языка в румынский в законодательных актах республики сообщает Publica. Законодательную инициативу внесла президентская партия "Действие и солидарность" (PAS).



