|В парламенте Молдавии произошла потасовка из-за переименования языка
20:34 02.03.2023
Депутаты устроили потасовку в парламенте Молдавии из-за переименования языка в румынский
В парламенте Молдавии произошла потасовка после одобрения переименования молдавского языка в румынский в законодательных актах республики сообщает Publica. Законодательную инициативу внесла президентская партия "Действие и солидарность" (PAS).
Депутаты оппозиционного Блока коммунистов и социалистов заблокировали трибуну законодательного собрания во время обсуждения инициативы и пытались сорвать голосование по проекту, отмечает издание.
Законопроект был поддержан 2 марта в первом чтении, за проголосовали 56 депутатов (из 101). Документом предлагается исключить фразы "молдавский язык", "государственный язык", "официальный язык" и "родной язык" из всех законов страны и заменить их на фразу "румынский язык".
Председатель юридической комиссии парламента Олеся Стамате отмечала в беседе с изданием, что "инициатива направлена на выполнение тех решений Конституционного суда, которые четко определяют, что как в конституции, так и в других законах правильным выражением является румынский язык". Она напомнила, что данное решение было принято в 2013 году Конституционным судом страны, однако оно до сих пор не выполнено.
1 марта предложение о переименовании молдавского языка в румынский в государственных документах поддержала Академия наук Молдавии (АНМ). В академии считают, что принятие этой нормы положит конец "бесконечным ненужным дискуссиям по этому вопросу, всем спекуляциям, которые ведутся в течение нескольких десятилетий", а также "улучшит имидж Молдавии во всем мире" и повлияет на процесс ее европейской интеграции.