Роспремьер Мишустин прибыл с визитом в Душанбе

20:35 02.03.2023

Президент Таджикистана и премьер России обсудили партнерство двух стран



Эмомали Рахмон принял во второй половине дня председателя правительства России Михаила Мишустина, который сегодня прилетел в Душанбе.



Президент Таджикистана в начале беседы подчеркнул важность поддержания регулярного межгосударственного диалога на высшем и высоком уровнях, передает пресс-служба президента РТ.



Отмечается, что стороны обсудили широкий круг вопросов таджикско-российского стратегического партнерства и союзнических отношений.



"С удовлетворением была отмечена позитивная динамика взаимоотношений двух стран по многим направлениям сотрудничества, особенно в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также тесное взаимодействие сторон в сфере безопасности", - отмечается в сообщении.



Пресс-служба президента подчеркивает, что Российская Федерация остается главным торговым партнером Таджикистана и продолжает занимать лидирующую позицию в структуре внешнеторгового оборота нашей страны.



Таджикистан и Россия подписали более 20 соглашений в Душанбе

В прошлом году рост товарооборота между двумя странами увеличился на 23,7 процента и составил 1,674 миллиона долларов.



В этом контексте речь шла о большом потенциале, которым располагают обе страны для наращивания взаимной торговли и совместной реализации крупных инвестиционных проектов на взаимовыгодной основе, отмечается в сообщении президентской пресс-службы.



Эмомали Рахмон дал высокую оценку достигнутому уровню сотрудничества в гуманитарной сфере.



При этом была выражена заинтересованность в дальнейшем расширении практических связей в сферах образования, науки, культуры и здравоохранения.



Состоялся также обмен мнениями по актуальным темам международной и региональной повестки, заключает пресс-служба, не приводя никаких деталей переговоров по этим вопросам.